Colombia

Colombia llega a déficit de energía firme de hasta 9 % y reservas de gas caen 46 %, advierte el Gobierno

El viceministro de Energía alertó por retrasos en transmisión, menor exploración y presión del fenómeno de El Niño. El Ejecutivo prepara medidas para reforzar generación y abastecimiento

Colombia llega a déficit de energía firme de hasta 9 % y reservas de gas caen 46 %, advierte el Gobierno. EFE/Federico Gambarini
Colombia llega a déficit de energía firme de hasta 9 % y reservas de gas caen 46 %, advierte el Gobierno. EFE/Federico Gambarini
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Colombia enfrenta un déficit de energía firme de entre 8,5 % y 9 %, mientras sus reservas de gas natural han caído 46 %, en un escenario que además incluye retrasos en proyectos de transmisión y una fuerte reducción de la actividad exploratoria.

La advertencia fue hecha por el viceministro de Energía, Alex Fabián Cañas, durante su participación en la feria de sostenibilidad de AmCham, donde aseguró que el país necesita acelerar decisiones para garantizar el abastecimiento en los próximos años.

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Según explicó, el consumo de electricidad ha aumentado 24 % frente a los niveles de 2019, mientras la capacidad de generación y la infraestructura para transportar la energía no han crecido al mismo ritmo.

De acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario y recogidas por Blu Radio, Colombia tendría actualmente apenas 25 % de la potencia que, según sus cálculos, debería haberse incorporado hasta este momento, mientras aproximadamente la mitad de los proyectos de transmisión eléctrica presentan retrasos.

Bombilla brillando intensamente en un fondo oscuro, simbolizando claridad e innovación. La imagen refleja el poder y la importancia de la electricidad y la iluminación en el mundo moderno, y cómo una simple lamparita puede ser fuente de luz y de ideas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Una simple pero potente imagen de una lamparita encendida sobre un fondo negro. Este clásico símbolo de ideas e innovación destaca la importancia de la electricidad y la luz en nuestra vida diaria. La bombilla ilumina la oscuridad, representando la corriente de la creatividad y la iluminación en un sentido literal y figurativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Niño aumenta presión sobre el sistema eléctrico

Uno de los riesgos inmediatos está relacionado con el fenómeno de El Niño y una eventual reducción de las lluvias, debido a la alta dependencia del sistema eléctrico de la generación hidroeléctrica.

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Cañas señaló que el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas adoptaron medidas para aprovechar al máximo la generación térmica y conservar el agua de los embalses para los momentos de mayor presión.

Sin embargo, advirtió que todavía no es posible garantizar que esas medidas sean suficientes.

El Gobierno también prepara campañas de ahorro y mecanismos para incorporar nuevas fuentes de generación que permitan cubrir el déficit esperado durante los próximos años.

El viceministro insistió en que el problema no se limita a producir más electricidad. También se requiere contar con redes suficientes para transportar la energía hasta hogares y empresas.

Entre las alternativas mencionó la entrada de proyectos renovables, especialmente en La Guajira, donde existen iniciativas que sumarían alrededor de 1.000 megavatios de capacidad.

Cañas señaló que, de los aproximadamente 260 GWh diarios mencionados durante su intervención, cerca de 20 GWh diarios provienen de proyectos renovables, una participación que considera susceptible de aumentar.

Un medidor eléctrico con cubierta transparente y tuberías fijado a la pared exterior de color beige de una vivienda.
De los aproximadamente 260 GWh diarios mencionados durante su intervención, cerca de 20 GWh diarios provienen de proyectos renovables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exploración de gas cayó con fuerza

El segundo frente de preocupación es el gas natural.

De acuerdo con las cifras expuestas por el viceministro, entre 2019 y 2025 el número de pozos exploratorios cayó 55 %, mientras los estudios sísmicos disminuyeron 86 %.

A esto se suma la reducción de equipos de perforación: el país pasó de aproximadamente 60 equipos en 2022 a unos 33 actualmente, una disminución cercana al 50 %.

Cañas relacionó esa menor actividad con la caída del 46 % en las reservas de gas natural y advirtió que esta situación puede aumentar la incertidumbre para empresas que requieren contratos de suministro de largo plazo.

Como alternativas para recuperar reservas, mencionó el potencial de los recursos costa afuera en el Caribe, particularmente el proyecto Sirius, además de yacimientos no convencionales en el Valle Medio del Magdalena y fuentes asociadas a mantos de carbón.

Según las estimaciones presentadas por el funcionario, Colombia podría multiplicar por siete sus reservas de gas si logra desarrollar ese potencial. No obstante, aclaró que las decisiones adoptadas ahora serían determinantes para que esos recursos puedan incorporarse hacia finales de la década.

El viceministro también defendió la necesidad de acelerar decisiones institucionales sobre proyectos energéticos sin eliminar los requisitos ambientales ni sociales.

Como ejemplo mencionó la ampliación de infraestructura de SPEC, que permite aumentar la capacidad de incorporación de gas al mercado.

Además, anunció que el Gobierno reactivó mesas interinstitucionales para proyectos prioritarios de hidrocarburos y que hará lo mismo con el sector eléctrico.

En esos espacios participan entidades como los ministerios de Ambiente, Transporte e Interior, con el objetivo de destrabar decisiones y mejorar la coordinación.

Cañas concluyó que el país deberá avanzar simultáneamente en dos frentes: garantizar seguridad energética y acelerar la transición hacia fuentes más sostenibles, sin que uno de esos objetivos implique abandonar el otro.

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