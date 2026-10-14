Colombia

Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificarse por decir que el exsenador Carlos Trujillo es “el cerebro del desfalco de la Ungrd”

La Sala Civil de Decisión amparó los derechos a la honra y al buen nombre del excongresista conservador y ordenó al exfuncionario del Gobierno Petro que aclare sus señalamientos y reconozca que no dispone de pruebas que lo vinculen con presuntos hechos de corrupción en la entidad

La decisión judicial exige que el exfuncionario reconozca expresamente que no cuenta con evidencia ni elementos probatorios que vinculen a Trujillo con los presuntos hechos de corrupción mencionados en sus declaraciones públicas - crédito Colprensa y Juan Diego Cano/Presidencia
La decisión judicial exige que el exfuncionario reconozca expresamente que no cuenta con evidencia ni elementos probatorios que vinculen a Trujillo con los presuntos hechos de corrupción mencionados en sus declaraciones públicas - crédito Colprensa y Juan Diego Cano/Presidencia
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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), rectificar las declaraciones públicas en las que relacionó al exsenador conservador Carlos Andrés Trujillo González con presuntos actos de corrupción en esa entidad.

La decisión judicial establece que Carrillo deberá precisar que no cuenta con evidencia ni elementos probatorios que vinculen al excongresista con los hechos mencionados.

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La determinación se produjo luego de una acción de tutela presentada por Trujillo, quien argumentó que las afirmaciones del exfuncionario afectaron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Al resolver el recurso en segunda instancia, la Sala Civil de Decisión revocó parcialmente una sentencia emitida por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá y concedió el amparo solicitado por el exsenador en relación con esos derechos y el de rectificación.

La providencia estableció que Carlos Carrillo deberá cumplir la orden dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia. También dispone que la rectificación debe realizarse en condiciones de equidad y alcanzar una difusión equivalente a la de las publicaciones originales en las que se formularon los señalamientos contra Trujillo.

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El tribunal exigió que la aclaración incluya el reconocimiento expreso de que no existen pruebas que relacionen al exsenador con los presuntos hechos de corrupción. La medida se refiere a las afirmaciones realizadas por el ex alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro en distintos espacios públicos, en los que mencionó al excongresista en relación con el escándalo de la Ungrd.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
El fallo se produjo tras una acción de tutela presentada por el exsenador, quien alegó que los señalamientos de Carrillo vulneraron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Uno de los episodios examinados ocurrió el 10 de julio de 2026, durante una entrevista con Alejandro Riaño, en el reconocido programa de sátira con el personaje Juanpis González. En ese espacio, Carrillo se refirió al exsenador con la expresiónel cerebro del desfalco de la Ungrd”.

La decisión del tribunal no se limita a ordenar una aclaración general. De acuerdo con la providencia, Carrillo debe indicar expresamente que carece de evidencia o elementos probatorios que permitan relacionar al accionante con los hechos señalados. La rectificación deberá cumplir tanto con ese contenido como con las condiciones de difusión fijadas por los magistrados.

Las declaraciones de Carrillo ante la Corte Suprema

Carlos Carrillo explicó que el funcionamiento de la Ungrd no depende únicamente de un presupuesto anual - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Aunque el Tribunal también tuvo en cuenta las declaraciones que Carrillo entrgó al alto tribunal, el fallo ordenó rectificar los señalamientos y aclarar que no cuenta con pruebas que vinculen al exsenador con esos hechos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Para examinar el caso, el tribunal también tuvo en cuenta las manifestaciones que Carrillo entregó el 16 de octubre de 2024 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En esa diligencia, el entonces director de la Ungrd reconoció que la información que tenía sobre una posible participación del exsenador era indirecta y procedía de publicaciones periodísticas.

Durante su intervención ante la Corte Suprema, Carrillo explicó que no tenía conocimiento directo sobre una eventual participación de Trujillo en esquemas de corrupción y señaló que, de contar con pruebas documentales, las habría entregado a las autoridades judiciales.

“Su señoría, mi conocimiento es indirecto a través de información publicada por distintas fuentes de prensa y de medios de comunicación. No tengo un conocimiento directo. Si tuviese una prueba documental de la participación del senador Carlos Andrés Trujillo en esquemas de corrupción, ya la habría hecho llegar a la justicia”, manifestó Carrillo ante la Corte Suprema.

Aunque estas declaraciones fueron consideradas dentro de los elementos examinados en el proceso de tutela, con la decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá amparó los derechos del exsenador a la rectificación, la honra y el buen nombre, y estableció que el exdirector de la Ungrd deberá rectificar.

Corrupción - Ungrd
Cabe recordar que, en julio de 2026, la Corte Suprema archivó la investigación contra el exsenador Carlos Trujillo tras no hallar evidencia de posibles delitos - crédito Visuales IA

Carrillo tendrá que efectuar la rectificación dentro del plazo fijado, con una difusión equivalente a la de las publicaciones originales y con la precisión expresa de que no dispone de evidencia ni elementos probatorios que vinculen a Carlos Andrés Trujillo González con los presuntos hechos de corrupción mencionados.

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