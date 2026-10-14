Colombia

Benjamín Netanyahu elogió a Abelardo de la Espriella en la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén: “Su presidente tiene valentía”

El primer ministro israelí agradeció al mandatario colombiano por la decisión de establecer la representación diplomática en su país, destacó el acercamiento entre ambos países y manifestó su intención de visitar Colombia

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, participó en la ceremonia y elogió al mandatario colombiano por su decisión de abrir la representación diplomática, destacando su valentía y visión de futuro - crédito X
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La Embajada de Colombia en Jerusalén fue inaugurada el miércoles 14 de octubre de 2026, durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con la participación del primer ministro Benjamín Netanyahu, el canciller colombiano Omar Bula y representantes diplomáticos de ambos países.

Durante el acto, el jefe del Gobierno israelí destacó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de abrir la sede y expresó su interés en visitar nuevamente Colombia.

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La apertura de la representación diplomática corresponde a uno de los compromisos asumidos por De la Espriella durante su campaña presidencial. La Cancillería colombiana señaló que la decisión busca restablecer y fortalecer las relaciones con Israel, después de los momentos difíciles que atravesaron los vínculos bilaterales durante los últimos años.

Durante su intervención, Netanyahu se refirió al mandatario colombiano, recordó que conversó con él por teléfono y pidió transmitirle un saludo. También destacó las características del país sudamericano y manifestó su intención de regresar a Bogotá junto con su esposa.

El presidente de ustedes ha demostrado una gran valentía y visión de futuro. Por favor, transmítanle mis más cordiales saludos. Hablamos por teléfono. Y sí, me encantaría volver a visitar Colombia, Bogotá, junto con Sarah. Ustedes tienen un país hermoso, gente maravillosa y merecen el futuro que ahora tendrán”, afirmó el primer ministro israelí ante los asistentes.

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Benjamin Netanyahu destacó la histórica amistad entre Colombia e Israel

Durante su discurso, el jefe del Gobierno israelí afirmó que Colombia es uno de los principales aliados de Israel y expresó su agradecimiento por la decisión de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones - crédito Embajada de Israel en Colombia
Durante su discurso, el jefe del Gobierno israelí afirmó que Colombia es uno de los principales aliados de Israel y expresó su agradecimiento por la decisión de fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones - crédito Embajada de Israel en Colombia

En su discurso, el jefe del Gobierno israelí agradeció la decisión de establecer la embajada y resaltó la relación entre los dos países. Según manifestó, el acercamiento bilateral responde tanto a intereses compartidos como a vínculos históricos y valores comunes.

Israel no tiene un amigo mejor que ustedes. Nosotros creemos que Colombia es nuestro mejor amigo, y también contamos con grandes amigos que están aquí presentes”, expresó Netanyahu durante la ceremonia.

El primer ministro también agradeció el respaldo de países de África, América Latina y otras regiones. En su intervención, mencionó a Estados Unidos y al presidente Donald Trump, antes de referirse a la apertura de la representación colombiana, que elevó a diez el número de embajadas establecidas en Jerusalén, de acuerdo con lo señalado durante el evento.

Tengo que decirles que algo remarcable está pasando en Latinoamérica, todo está regresando, está regresando la buena amistad, la gran simpatía, la simpatía entre nuestra gente una verdadera amistad que viene desde el corazón, viene de los valores”, manifestó.

Netanyahu también hizo referencia a la herencia judeocristiana que, según dijo, comparten ambos pueblos, y reconoció las intervenciones del presidente colombiano y del canciller Omar Bula.

“Y debo decir que el presidente Abelardo de la Espriella lo expresó exactamente como es, y tú también lo dijiste, Omar, con toda precisión. Se trata de una herencia común, una herencia judeocristiana que comenzó en esta ciudad, la ciudad de los profetas, la ciudad del Rey de Israel y del cristianismo. Aquí comenzó todo, y eso constituye un vínculo muy fuerte entre nuestros pueblos”, señaló.

El primer ministro planteó, además, la posibilidad de ampliar los proyectos conjuntos en distintos sectores. “Queremos forjar el futuro juntos, con seguridad, con agricultura, con agua, con Inteligencia Artificial, con todo, queremos verlos crecer”, dijo, afirmando también que Israel busca defender la vida, la esperanza y la civilización, y agradeciendo a los países que respaldan esa posición. En ese contexto, manifestó que Colombia se encuentra entre quienes acompañan a Israel.

De la Espriella explicó los objetivos de la nueva sede diplomática

De la Espriella señaló que la nueva sede diplomática permitirá promover oportunidades comerciales, proyectos científicos y académicos, y nuevas iniciativas de cooperación entre empresarios, universidades e instituciones de Colombia e Israela - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
De la Espriella señaló que la nueva sede diplomática permitirá promover oportunidades comerciales, proyectos científicos y académicos, y nuevas iniciativas de cooperación entre empresarios, universidades e instituciones de Colombia e Israela - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Durante la ceremonia se proyectó un mensaje del presidente colombiano, quien explicó que la apertura de la embajada responde a la decisión de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas con Israel. El mandatario recordó que los vínculos bilaterales atravesaron dificultades en años recientes y sostuvo que su Gobierno busca reconstruir una relación que considera estratégica para ambos países.

“La apertura de nuestra embajada en Jerusalén confirma esa decisión. No estamos hablando simplemente de una sede diplomática. Estamos abriendo una nueva puerta para que Colombia e Israel estén más cerca, para que nuestros empresarios encuentren oportunidades, para que nuestros científicos y universidades desarrollen proyectos conjuntos y para que la cooperación entre ambos países se traduzca en resultados concretos para nuestros pueblos”, afirmó De La Espriella.

En su mensaje, el presidente también destacó la contribución de la comunidad judía a Colombia en áreas como la generación de empleo, la academia, la medicina, la cultura, la ciencia y las artes. “Han creado empresas, generado empleo y realizado aportes extraordinarios a nuestra academia, a la medicina, a la cultura, a la ciencia y a las artes en Colombia. Son parte fundamental de nuestra patria y su contribución merece todo nuestro reconocimiento y gratitud”, expresó.

La Cancillería priorizará la cooperación bilateral

Colombia inaugura su embajada en Jerusalén
La ceremonia contó con la presencia del canciller colombiano, Omar Bula; el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion; la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski; la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, y miembros del cuerpo diplomático - crédito @IsraelinSpanish/X

La Cancillería colombiana presentó la apertura de la sede como parte de la estrategia para fortalecer la confianza mutua y ampliar la agenda bilateral. Entre los sectores en los que el Gobierno espera impulsar iniciativas se encuentran la seguridad, el comercio, la inversión, la agricultura, la ciencia y la tecnología.

La ceremonia contó también con la presencia del alcalde de Jerusalén, Moshe Lion; la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski; la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, y miembros del cuerpo diplomático.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, señaló que la apertura y el traslado de embajadas a Jerusalén figuraban entre sus objetivos desde que asumió el cargo. Durante el acto, destacó que la inauguración de la sede colombiana representaba un nuevo avance en ese propósito.

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