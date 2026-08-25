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Ciencia en Colombia: Restrepo revela plan de Benavides para subir inversión, IA y energía

El vicepresidente dijo que MinCiencias busca acelerar regalías, atraer más empresas y darle un papel central a la innovación en el país

Vicepresidente José Manuel Restrepo . REUTERS/Elizabeth Frantz
Vicepresidente José Manuel Restrepo . REUTERS/Elizabeth Frantz
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La ciencia, la tecnología y la innovación podrían tener un papel más fuerte dentro de la agenda del Gobierno, según el balance que entregó el vicepresidente José Manuel Restrepo tras una reunión con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides. El encuentro dejó sobre la mesa una hoja de trabajo enfocada en aumentar recursos, acelerar regalías e involucrar más empresas en proyectos estratégicos para Colombia.

De acuerdo con la información publicada por Semana, Restrepo destacó que la ministra le presentó sus planes para transformar la manera en que el país impulsa la ciencia. El vicepresidente aseguró que se trata de un sector que le apasiona y que, a su juicio, ha estado históricamente relegado en la vida nacional.

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El país tiene que hacer mucho más”, afirmó Restrepo, al referirse a la necesidad de darle mayor peso a la ciencia dentro de las prioridades públicas. Su mensaje apuntó a que Colombia no puede seguir viendo la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico como asuntos secundarios, sino como herramientas para resolver problemas productivos, energéticos y sociales.

Claudia Benavides Salazar, designada ministra de Ciencia
Ella es Claudia Benavides Salazar, designada ministra de Ciencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Más inversión y regalías para ciencia

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la propuesta de incrementar la destinación de recursos de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Restrepo explicó que Benavides busca acelerar la asignación de recursos de regalías hacia este sector, con el propósito de que los proyectos no se queden atrapados en trámites o demoras administrativas.

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“La ministra tiene la voluntad de hacer una transformación profunda”, sostuvo el vicepresidente, al destacar que la apuesta no se limita a revisar programas existentes, sino a cambiar la forma en que se financian y se ejecutan las iniciativas científicas.

La propuesta también busca que más compañías participen en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Para el Gobierno, la vinculación empresarial puede ser clave para que la investigación no permanezca aislada de la economía real y pueda traducirse en soluciones aplicadas, nuevos desarrollos, productividad y generación de valor.

Restrepo insistió en que la ciencia debe convertirse en un componente más visible del proyecto nacional. En esa línea, la ministra Benavides planteó una agenda que combina recursos públicos, regalías y articulación con el sector privado, buscando que las capacidades científicas del país tengan mayor impacto durante los próximos años.

Inteligencia artificial y energía, las prioridades

El vicepresidente señaló dos áreas en las que la Vicepresidencia y MinCiencias podrían trabajar de manera articulada. La primera es el campo de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. La segunda está relacionada con las nuevas energías y la agenda energética para Colombia.

En esta ilustración, tomada el 19 de febrero de 2024, se ven figuras con ordenadores y teléfonos inteligentes delante de las palabras "Inteligencia Artificial" (IA). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
En esta ilustración, tomada el 19 de febrero de 2024, se ven figuras con ordenadores y teléfonos inteligentes delante de las palabras "Inteligencia Artificial" (IA). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Hay dos temas claves que nosotros podemos trabajar articuladamente. Uno, en nuevas tecnologías, tecnologías de inteligencia artificial. Y el otro, en energías, nuevas energías”, sostuvo Restrepo, al explicar los frentes que podrían marcar la cooperación entre ambas entidades.

Por su parte, Claudia Benavides destacó el trabajo conjunto con la Vicepresidencia y los demás ministerios. La ministra aseguró que existe compromiso para diseñar estrategias de impacto nacional durante el cuatrienio y responder a “tantos años de rezago” en el sector.

El mensaje de Benavides apunta a una coordinación más amplia dentro del Gobierno. Su planteamiento sugiere que la ciencia no dependerá únicamente de MinCiencias, sino que deberá conectarse con otras carteras para impulsar soluciones en tecnología, energía, productividad, investigación aplicada y desarrollo regional.

Al cierre del balance, Restrepo vinculó esta apuesta con el proyecto del presidente Abelardo de la Espriella. “En la Patria Milagro de Abelardo de la Espriella, como presidente de la República, la ciencia realmente tendrá el papel preponderante, así como la innovación que necesita Colombia”, aseguró.

El reto ahora será convertir esos anuncios en decisiones concretas: más recursos, regalías ejecutadas con mayor rapidez, participación empresarial y proyectos capaces de mostrar resultados en inteligencia artificial, energía e innovación durante el cuatrienio.

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