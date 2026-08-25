Acolfutpro pide liquidación del Deportivo Pereira por salarios adeudados a sus futbolistas

La Superintendencia de Sociedades recibió una solicitud para liquidar al Deportivo Pereira tras los incumplimientos salariales denunciados por el Acolfutpro. - crédito (Composición/Cristian Bayona/Supersociedades)

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) pidió a la Superintendencia de Sociedades la liquidación judicial del club Deportivo Pereira. El sindicato argumentó que la decisión responde al incumplimiento de las obligaciones laborales, situación que afecta tanto a los futbolistas profesionales como a otros trabajadores de la institución. La solicitud fue comunicada públicamente este lunes a través de los canales de la organización sindical.

Según informó organización sindical, Deportivo Pereira adeuda el salario correspondiente al mes de julio y la primera quincena de agosto de 2026 a los jugadores de su plantilla. El comunicado destaca que estos compromisos son obligaciones post acuerdo, lo que significa que surgieron después de que el club fuera admitido en un Acuerdo de Reorganización en enero de 2026.

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La Ley 1116 de 2006 establece que dichas obligaciones deben atenderse con preferencia y, en caso de incumplimiento, se configura una causal para solicitar la liquidación judicial.

En palabras de la organización sindical, “nuestros compañeros del Pereira, quienes ven afectado su sustento y el de sus familias, merecen respeto, cumplimiento y condiciones laborales dignas”. El sindicato enfatizó que la petición ante la autoridad busca proteger los derechos fundamentales de los futbolistas y del resto de empleados del club.

Acolfutpro anunció la solicitud de liquidación judicial del Deportivo Pereira por incumplimientos laborales. - crédito @acolfutpro/X

Retrasos acumulados y clima laboral tenso

El conflicto no se limita solo a los salarios de los futbolistas. Acolfutpro detalló que existen colaboradores y trabajadores de la institución a quienes se les debe un atraso salarial equivalente a cuatro quincenas. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y malestar dentro del club, con impacto directo en las condiciones de trabajo y en la estabilidad económica de las familias vinculadas a la entidad deportiva.

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El pasado 21 de agosto, el plantel de futbolistas profesionales de Deportivo Pereira publicó un comunicado conjunto con Acolfutpro en el que informaron públicamente sobre los atrasos y alertaron sobre posibles medidas de presión. En el texto se enumeraron los problemas que enfrenta el equipo, incluyendo la inestabilidad administrativa y el impacto negativo en la preparación y el rendimiento de los jugadores.

Deportivo Pereira enfrenta un proceso legal tras la denuncia de atrasos salariales que afecta a futbolistas y empleados. - crédito Colprensa/Acolfutpro/Deportivo Pereira

Futbolistas advierten con paro si no se resuelve la situación

A pesar de la crisis, los jugadores decidieron presentarse al partido programado de la Liga BetPlay Dimayor ante Alianza F.C. en la ciudad de Valledupar. El plantel explicó que esta decisión fue tomada “como muestra de respeto hacia la ciudadanía de Pereira, a nuestra hinchada y, de manera especial, a todas las personas que afrontan momentos difíciles debido a la reciente emergencia”.

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Sin embargo, señalaron que, si no se solucionan los atrasos, implementarán un cese de actividades que incluirá la suspensión de entrenamientos y la no presentación a partidos oficiales hasta que la institución cumpla con sus obligaciones laborales pendientes.

En el comunicado, los jugadores subrayaron: “La inestabilidad e incertidumbre administrativa que atraviesa el Deportivo Pereira impacta de manera directa el desarrollo normal de las labores operativas del club y afecta negativamente nuestro trabajo, en cuanto a la preparación deportiva y al rendimiento en la competencia”.

El plantel profesional hizo público su reclamo por los retrasos salariales y la situación administrativa del Deportivo Pereira. - crédito Acolfutpro

Proceso legal y posibles consecuencias para el club

La Superintendencia de Sociedades debe analizar la solicitud de Acolfutpro y definir si corresponde declarar la liquidación judicial de Deportivo Pereira. Este proceso legal implicaría la disolución de la entidad y la venta de sus activos para el pago de las deudas laborales y otros compromisos económicos.

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La ley colombiana exige que, dentro de un acuerdo de reorganización, las obligaciones laborales posteriores al acuerdo tengan prioridad, y su incumplimiento puede derivar en la liquidación de la empresa.

Hasta el momento, la dirigencia de Deportivo Pereira no ha emitido comentarios públicos ni ha presentado un plan de pagos efectivo para resolver los atrasos con sus empleados y futbolistas. La situación genera preocupación entre los trabajadores y mantiene en vilo a la afición, mientras se aguarda una respuesta oficial de las autoridades competentes.