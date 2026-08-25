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Bogotá será sede de la Feria Internacional Industrial 2026, con la presencia de más de 500 expositores de 16 países

Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Corferias será escenario de una agenda centrada en transferencia tecnológica, manufactura avanzada, automatización e Industria 4.0, con espacios para negocios y cooperación empresarial

La FIB 2026 se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre en Bogotá. - crédito Corferias
La FIB 2026 se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre en Bogotá. - crédito Corferias
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Bogotá será sede de una nueva edición de la Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB), uno de los encuentros del sector industrial que reúne empresas nacionales e internacionales alrededor de la tecnología, la manufactura y las oportunidades de negocio.

La XXXV edición de la FIB se llevará a cabo entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2026 en Corferias. De acuerdo con la información suministrada por la organización, el evento contará con más de 500 expositores y se espera la asistencia de cerca de 50.000 visitantes profesionales.

De los expositores previstos, más de 100 serán empresas internacionales provenientes de alrededor de 16 países, entre ellos Alemania, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Turquía, India y México.

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Según la organización, la feria tendrá como uno de sus objetivos fortalecer la transferencia tecnológica, impulsar nuevos negocios y facilitar el acceso de los mercados latinoamericanos a soluciones relacionadas con la automatización, la manufactura avanzada y la Industria 4.0.

Corferias será sede de la XXXV Feria Internacional Industrial de Bogotá. - crédito REUTERS/Juan David Duque
Corferias será sede de la XXXV Feria Internacional Industrial de Bogotá. - crédito REUTERS/Juan David Duque

Participación internacional en la Feria Industrial de Bogotá

Uno de los aspectos destacados de la edición de 2026 será el aumento de la presencia de algunas delegaciones internacionales.

La organización informó que Corea del Sur tendrá una participación ocho veces mayor frente a la edición anterior, mientras que Alemania contará con una zona especializada liderada por empresas y organizaciones del estado de Baviera.

También está prevista la participación de Venezuela, que dispondrá de un pabellón de 1.400 metros cuadrados. Este espacio estará orientado a promover alianzas industriales, inversión y oportunidades de proveeduría relacionadas con la recuperación del sector productivo venezolano después de los acontecimientos registrados durante el presente año.

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La feria también contará con compañías internacionales como HAAS, fabricante de centros de mecanizado CNC, y Fiat, que participará con soluciones dirigidas a la industria automotriz.

A estas empresas se sumarán otras compañías vinculadas con áreas como la manufactura avanzada, la automatización y la transformación digital.

Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias para la FIB, destacó la participación de empresas procedentes de distintos mercados internacionales y señaló que la feria busca servir como escenario para la transferencia tecnológica y los encadenamientos productivos en América Latina.

“FIB no es solo una muestra comercial; es el centro de mando donde se está reconfigurando la cadena de suministro industrial de América Latina”, afirmó Conde.

Empresas de distintos países participarán en la feria con soluciones para el sector industrial. - crédito Corferias
Empresas de distintos países participarán en la feria con soluciones para el sector industrial. - crédito Corferias

Rueda internacional de negocios y agenda académica

Además de los espacios destinados a la exhibición de productos y soluciones industriales, la Feria Internacional Industrial de Bogotá 2026 contará con una rueda internacional de negocios.

Según el comunicado, en esta actividad participarán compradores de diferentes países y estará orientada a fortalecer las exportaciones de los sectores de manufactura y metalmecánica de América Latina.

La programación también contempla diferentes espacios relacionados con innovación, tecnología y relacionamiento empresarial. Entre ellos se encuentran el Laboratorio de Innovación, 3D Tech Zone e Industry Talks, además de escenarios de networking y coworking.

La agenda busca reunir en un mismo espacio a fabricantes, compradores, proveedores e inversionistas interesados en las tecnologías y soluciones que actualmente ofrece la industria.

El evento contará con espacios para conectar compradores y empresas de diferentes mercados. - crédito Corferias
El evento contará con espacios para conectar compradores y empresas de diferentes mercados. - crédito Corferias

Una feria con 35 ediciones

La FIB llega en 2026 a su trigésima quinta edición. De acuerdo con la organización, durante su trayectoria se ha consolidado como una plataforma de negocios para conectar proveedores globales de tecnología con empresas, distribuidores e inversionistas de Colombia y otros mercados de América Latina.

En esta edición, la participación internacional estará representada por empresas de alrededor de 16 países, mientras que la oferta general de la feria superará los 500 expositores.

El evento se desarrollará durante cinco días en Corferias, Bogotá, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, con una programación que combinará exhibición empresarial, espacios de negocios, innovación y transferencia tecnológica.

La organización espera que cerca de 50.000 visitantes profesionales asistan a la feria, que tendrá entre sus principales temas la automatización, la manufactura avanzada, la transformación digital y las tecnologías asociadas con la Industria 4.0.

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