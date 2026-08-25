Abigeato en Sucre: ganaderos alertan por robos de ganado y pérdidas que consideran “incuantificables”

Casos de hurto de reses y sacrificio de animales dentro de predios son reportados de manera recurrente en zonas rurales de Sucre. - crédito EFE/ Luis Torres

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El abigeato continúa siendo una preocupación para el sector ganadero de Sucre, debido a los robos de reses que, según representantes del gremio, se presentan de manera recurrente en diferentes municipios del departamento. La situación también estaría acompañada por un bajo nivel de denuncias, principalmente por el temor de los afectados a posibles represalias.

La información fue dada a conocer por El Tiempo, medio que recogió las declaraciones de Gabriel De La Ossa, presidente de la Federación de Ganaderos de Sucre (Fegasucre) y de la Intergremial. El dirigente calificó como “incuantificables” las pérdidas ocasionadas por el abigeato, debido a que muchos de los casos no llegan a ser reportados ante las autoridades.

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De acuerdo con De La Ossa, los hechos que terminan siendo conocidos corresponden principalmente a aquellos en los que se presenta el robo de un número considerable de animales. Sin embargo, aseguró que el hurto de ganado es una situación que se registra de manera cotidiana en las fincas de la región.

Robo de 30 bovinos en San Juan de Betulia

Uno de los casos más recientes mencionados por el dirigente gremial ocurrió en una finca del ganadero Julio De La Ossa Jaraba, ubicada en San Juan de Betulia. Según la información entregada, delincuentes se llevaron 30 bovinos utilizando tres camiones.

Gabriel De La Ossa señaló que, por la capacidad de los vehículos utilizados, la cantidad de animales podría haber sido mayor. El presidente de Fegasucre sostuvo además que este tipo de hechos requiere, necesariamente, de una estructura para realizar el ingreso a los predios y posteriormente movilizar el ganado.

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El dirigente también hizo referencia a otro caso que fue denunciado aproximadamente un mes antes. Según explicó, unas 400 reses fueron robadas en los municipios de Betulia, Corozal, Los Palmitos y San Pedro durante un periodo aproximado de cuatro meses.

De acuerdo con su relato, los animales fueron trasladados en camiones. En uno de los casos, el ganado habría sido sacado por Mompox hacia Bolívar, mientras que los animales correspondientes al robo más reciente habrían sido movilizados por Corozal y Sincelejo, antes de continuar hacia Antioquia.

En una finca del municipio fueron hurtados 30 bovinos que, según el reporte, fueron trasladados en tres camiones. - crédito Fedegan

Temor a denunciar los casos

Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es que una parte de los robos no sea denunciada. De acuerdo con Gabriel De La Ossa, los propietarios pueden abstenerse de acudir a las autoridades por temor a represalias que puedan afectar a ellos, sus familias o sus propiedades.

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Por esta razón, considera que los casos conocidos oficialmente no permiten establecer la dimensión completa del problema.

El dirigente explicó que, además de los robos de grandes cantidades de ganado, existen hechos de menor escala y casos de carneo, en los que los animales son sacrificados dentro de los propios predios. Según sus declaraciones, estas situaciones también se presentan de manera permanente.

“Eso es incuantificable, lo que se pierde por el abigeato”, afirmó De La Ossa, según lo citado por el medio.

El presidente de Fegasucre también relacionó esta situación con la problemática de las extorsiones en las zonas urbanas, especialmente en Sincelejo, donde, según indicó, las víctimas incluyen a empresarios, comerciantes, tenderos y carretilleros.

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San Pedro, Galeras, Los Palmitos, El Roble, Sincé, San Juan de Betulia y Corozal figuran entre los municipios señalados por el gremio por los casos de robo de ganado registrados en la región Sabanas. - crédito Agencia Nacional de Tierras

La región Sabanas, entre las zonas señaladas

Según la información entregada por el gremio y recogida por el diario, los municipios ubicados en la región Sabanas, en el centro de Sucre, han registrado históricamente una mayor afectación por el robo de ganado.

Entre los municipios mencionados están San Pedro, Galeras, Los Palmitos, El Roble, Sincé, San Juan de Betulia y Corozal. Precisamente, Betulia y Corozal aparecen entre los lugares donde se han registrado algunos de los robos de mayor cantidad de animales señalados por los ganaderos.

La problemática también se presenta, aunque en menor escala, en municipios de la subregión del San Jorge, entre ellos San Marcos, La Unión, Caimito y San Benito Abad.

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En cuanto al Golfo de Morrosquillo, el sector ganadero señala que allí se presentan otras dificultades relacionadas con la seguridad, entre ellas el tráfico de drogas y el microtráfico.

Gremio pide medidas de seguridad e inversión social

Frente a esta situación, los ganaderos de Sucre plantean la necesidad de fortalecer las acciones para contener a los responsables del robo de ganado, pero también consideran necesario desarrollar medidas de carácter social.

“Como ganaderos, lo que nosotros queremos es que se contenga a la delincuencia dedicada al robo de reses, pero que, a la vez, se haga inversión social”, manifestó Gabriel De La Ossa.

Las autoridades de Sucre cuentan con una fuerza especial de Carabineros que realiza labores de prevención en las fincas, especialmente en la región Sabanas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El representante gremial señaló que es necesario generar oportunidades para que las personas puedan trabajar y estudiar, además de facilitar el acceso a centros tecnológicos, como parte de las acciones que, a su juicio, pueden contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.

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En materia de seguridad, las autoridades de Sucre han manifestado que trabajan en la atención de la problemática y que cuentan con una fuerza especial de Carabineros que realiza intervenciones en las fincas del departamento, especialmente en la región Sabanas, con énfasis en labores de prevención.

Además, para este martes está previsto un consejo de seguridad con la participación de la gobernadora de Sucre, Lucy García, en el que se abordará el problema del abigeato y otros asuntos relacionados con la seguridad de la región.