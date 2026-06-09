Iván Cepeda le dijo a Abelardo de la Espriella que ‘no se esconda’ detrás de su fórmula vicepresidencial y el abogado respondió: “No mandes padrinos”

El candidato presidencial sostuvo que está dispuesto a debatir bajo reglas fijadas por medios de comunicación y acusó a Iván Cepeda de eludir el encuentro directo entre aspirantes - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a las recientes declaraciones de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien lo instó a participar personalmente en los debates presidenciales y a no delegar en su fórmula vicepresidencial.

Cepeda había reclamado que los encuentros deben celebrarse directamente entre los aspirantes a la Presidencia, afirmando: “De la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo”.

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Ante este señalamiento, De la Espriella defendió su disposición a debatir. “Desde octubre te estoy retando a debatir y te escondiste en tu fórmula de guerra de guerrillas: disparar desde donde no se te vea, camuflado detrás de tu tutor, Petro, tu jefe; el jefe de la mafia y de los criminales que obligaron a votar por ti en primera vuelta y que ahora amenazan a quienes pretenden votar por mí en segunda”, afirmó el candidato presidencial.

En su respuesta a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella defendió su disposición a debatir - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado insistió en que la ciudadanía ya lo conoce y atribuyó a Cepeda una actitud evasiva hacia el debate.

En su mensaje, De la Espriella cuestionó la postura de su contrincante y lo acusó de buscar “esconder a tu fórmula”, preguntando si ya no le resultaba útil.

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También se refirió a la función constitucional de la fórmula vicepresidencial, indicando: “Recuerda, por si no lo sabes, que en las ausencias temporales o absolutas la única función de la fórmula vicepresidencial es asumir el poder. Es más, compareceremos con nuestras historias clínicas en la mano; lleven las suyas, es importante”.

El candidato del Pacto Histórico había mencionado que “los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros”, llamando a un debate directo y sin sustituciones. De la Espriella replicó: “Aquí estoy, listo para el debate. Que los medios de comunicación lo organicen, lo convoquen, pongan las reglas, y ahí estaremos José Manuel y yo”.

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Iván Cepeda había mencionado que “los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos, sin intermediarios ni voceros” - crédito @IvanCepedaCast/X

Además, De la Espriella pidió que no haya intermediarios ni representantes en los debates. Expresó: “No mandes padrinos ni anuncies delegados. La campaña no es una negociación como las que asesoras con los bandidos que te apoyan”. Solicitó que sean los medios quienes definan las condiciones del encuentro y reiteró su voluntad de asistir.

En el cierre de su respuesta, el candidato volvió a criticar a Cepeda por sus vínculos políticos y lo acusó de actuar en beneficio de intereses ajenos: “¿O es que crees que el debate debe tener las reglas que impongas tú, así como las FARC impusieron las suyas en el falso proceso en el que les lograste dar impunidad a los mayores criminales de la historia? No, señor. Conmigo no juegas, cobarde, defensor de oficio de criminales de lesa humanidad”.

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Las declaraciones entre ambos candidatos se da luego de las afirmaciones de Abelardo de la Espriella en Caracol Radio, quien pidió la presencia de las fórmulas vicepresidenciales en el debate presidencial que se está gestionando entre las partes.

En entrevista con Caracol Radio, De la Espriella manifestó su disposición a participar, planteando como condición la presencia de las fórmulas vicepresidenciales.

Abelardo de la Espriella manifestó su disposición a participar, planteando como condición la presencia de las fórmulas vicepresidenciales - crédito Fernando Vergara/AP

De la Espriella señaló: “Como él ha puesto condiciones, yo le he dicho que voy donde sea, pero que es necesario que el país nos escuche a él y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia. Así que yo estoy listo bajo esos preceptos”.

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El candidato explicó esta solicitud al destacar la relevancia constitucional de quienes acompañan en el tarjetón presidencial, al afirmar que “la función constitucional primaria, única incluso, de un candidato a la vicepresidencia, es reemplazar al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Así que me parece muy importante que el país nos escuche a Cepeda y a mí, y también a los candidatos a la vicepresidencia”.