Colombianos son buscados en California, Estados Unidos, por integrar una organización delincuencial dedicada al hurto

Los señalados criminales usan placas de matrícula fraudulentas y otras herramientas que sirven para desactivar sistemas de seguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Los robos en California (Estados Unidos) pusieron en alerta a las autoridades. Las investigaciones adelantadas indican que hay una organización delincuencial integrada por ciudadanos colombianos, la cual estaría vinculada a casos de hurto de viviendas que se han reportando en el sur del estado, según reportó la agencia de noticias EFE. La Policía de California solicitó la ayuda de la ciudadanía para poder desmantelar ese grupo delincuencial.

De acuerdo con la información que suministró la agencia, el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino aseguró que el grupo criminal se caracteriza por utilizar cámaras de vigilancia camufladas e inhibidores de señal de Internet para facilitar los robos a las residencias.

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Además, las autoridades también detectaron el uso de placas de matrícula fraudulentas y otras herramientas que sirven para desactivar sistemas de seguridad. De esta manera, los señalados delincuentes también pueden vigilar las casas antes de cometer los robos.

La Policía de California pidió ayuda a la ciudadanía para desmantelar la organización delincuencial de colombianos - crédito Reuters

Las indagaciones que se llevaron a cabo para poner freno a los casos de hurto permitieron identificar a los presuntos sospechosos. Se trata de Jesús Vélez-Hernández, de 35 años; Sergio Páez-Cuervo, de 38 años; Javier Pulido-Ramírez, de 41 años; y Akksel Cadena-Díaz, de 29 años.

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De acuerdo con la misma dependencia, la investigación se inició tras el reporte de un robo a una vivienda, ocurrido el 22 de abril de 2026, en el condado de San Bernardino. Los presuntos criminales fueron arrestados por las autoridades, pero buscan a otros presuntos integrantes de la organización.

Registros realizados en el condado de Los Ángeles permitieron recuperar algunos de los bienes robados y equipos que se cree que estarían vinculados a otros robos residenciales documentados en el sur de California.

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Las autoridades identificaron robos en el condado de San Bernardino - crédito Ethan Swope/AP

Así las cosas, la Policía pidió a la comunidad que aportara cualquier dato relacionado con el caso para ubicar a otros posibles integrantes del grupo delincuencial. También expuso los métodos utilizados por esta organización criminal para alertar a los residentes, identificar a eventuales víctimas y apoyar a otras instituciones que investigan delitos similares.

Los delitos que Estados Unidos atribuye a los colombianos

Los crímenes cometidos por connacionales en Estados Unidos son varios y generaron alerta entre las autoridades. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incluyó a 351 ciudadanos de Colombia en un listado que expone a los criminales “más peligrosos” del país. La distribución geográfica de las capturas muestra que los colombianos detenidos están en casi todo el territorio norteamericano.

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La base de datos oficial agrupa conductas punibles de distinta gravedad, desde acusaciones por narcotráfico y agresiones sexuales, que hacen parte de las faltas más graves y peligrosas, hasta hurtos en tiendas, faltas de tránsito o negligencia infantil.

Según el DHS, el delito que registra una mayor incidencia entre los colombianos que están en el territorio estadounidense es el tráfico de estupefacientes: 144 connacionales de la lista enfrentan cargos vinculados a la comercialización sustancias ilícitas. En este rubro no solo se incluyen personas investigadas por venta de drogas; también hay ciudadanos que están bajo la lupa de las autoridades por posesión de este tipo de sustancias.

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Colombianos hacen parte de los criminales capturados y condenados en Estados Unidos por todo tipo de delitos - crédito captura de pantalla / DHS

El segundo bloque más numeroso corresponde a los robos, con 70 colombianos acusados. En el mismo registro aparecen 15 casos de lavado de activos, 17 de fraude y cuatro por hurtos menores en tiendas, junto con cuatro acusaciones de violación sexual y 13 por asalto o explotación sexual de menores de edad.

En esa misma nómina se incluyeron siete capturas por conducir en estado de embriaguez, dos por violaciones a las normas de tránsito y un caso por negligencia infantil.

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Así como las autoridades estadounidenses arrestan en su territorio a los delincuentes colombianos que afectan la seguridad de la comunidad, la Policía Nacional de Colombia hace lo propio. En enero de 2026, por ejemplo, capturó en Bogotá a Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, presunto responsable de un millonario robo de joyas en Estados Unidos.