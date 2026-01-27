Petro reveló cómo ‘romperá el hielo’ con Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca: “Le voy a decir: ¿vino o whisky?”

El presidente colombiano exige que Nicolás Maduro sea entregado a la justicia venezolana, en la antesala de su encuentro con el mandatario estadounidense - crédito X

El presidente Gustavo Petro centró su declaración pública en una pregunta directa que planea formular a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para la reunión que tiene prevista para el 3 de febrero. El jefe de Estado habló ante los medios y fijó la atención en una frase que, según expresó, servirá como punto de partida para ese diálogo: “¿Vino o whisky?”.

La referencia surgió durante la rueda de prensa por la reapertura del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, en Bogotá, el 27 de enero de 2026. Allí, Petro explicó que su estado de salud influyó en la manera como afrontará el encuentro en la Casa Blanca y relacionó ese tema con la pregunta que piensa plantear a Donald Trump.

El mandatario relató entre risas un episodio médico vivido en Cuba y lo narró con amplitud ante los asistentes: “Pues en Cuba me trataron por primera vez, me quitaron aquí, dijeron que tenía cáncer. Nunca me imaginé que iba a ser noticia mundial, porque eran cubanos los que me habían curado, quitándome ahí una cosa en el esófago que decían que era cáncer y ellos rasparon todo eso”.

El presidente Gustavo Petro anticipó que iniciará su reunión con Donald Trump con una pregunta directa - crédito Ovidio González/Presidencia

En ese mismo relato, el presidente conectó la experiencia con su relación actual con el consumo de alcohol y con el tono que llevará a la conversación bilateral: “Por eso no me puedo tomar ni un whisky siquiera. Ni uno, ni uno. Hay que diluir el alcohol (allí se ríe). Apenas tomo, yo no sé qué voy a hacer con Trump, pero me aguantaré, me aguantaré”.

Entre sonrisas, el jefe de Estado formuló la pregunta que planea dirigir al mandatario estadounidense, con el que mantiene un vínculo tenso, y frente al cual confía en que esta cita permita acabar fricciones y abrir paso a un acercamiento bilateral.

Petro cerró la anécdota con la frase que concentró la atención pública y que, según sus palabras, permitirá evidenciar diferencias culturales: “Yo le voy a decir a Trump: ‘¿Vino o whisky?’. Ahí, ahí se descubre todo, porque somos de civilizaciones diferentes y tenemos que ser conscientes”.

Resulta llamativo que la pregunta que el presidente planea dirigir a Donald Trump gire alrededor de ese tema, ya que Petro estuvo envuelto en polémicas relacionadas con ese asunto. Sus detractores lo acusaron de llevar un estilo de vida marcado por excesos, asociados al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, lo que abre espacio a interpretaciones y da pie para que sus opositores tengan nuevos argumentos para cuestionarlo públicamente.

Gustavo Petro habló sobre la pregunta que le hará a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y Brian Snyder/Reuters

Así podrá asistir Petro a su encuentro con Trump en la Casa Blanca

Cabe destacar que el desplazamiento del jefe de Estado a Washington cuenta con una autorización de carácter específico y con fechas definidas, debido a que Petro no posee visa, debido a que fue revocada por el Gobierno Trump. El documento regirá desde el domingo 1 de febrero, día previsto para el viaje presidencial, y mantiene vigencia hasta el 5 de febrero, lo que delimita el alcance temporal del permiso.

La Casa de Nariño confirmó que la reunión bilateral tendrá lugar el martes 3 de febrero, a las 11:00 a. m., dentro de la residencia oficial del Gobierno estadounidense. Desde la sede presidencial se indicó que el encuentro ya presenta una estructura definida y lineamientos comunicados por la administración de Estados Unidos, los cuales señalan los temas que harán parte del diálogo privado entre ambos mandatarios.

En la cita, que el propio presidente anticipa con inquietud, según quedó reflejado en su declaración ante la prensa, se espera un diálogo sobre la lucha contra el narcotráfico y sobre la soberanía democrática en Venezuela; este último asunto es uno de los factores que llevó al deterioro del vínculo bilateral, luego de la operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano que culminó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen.

Desde la Casa Blanca estarán esperando al presidente Gustavo Petro el 3 de febrero - crédito Shutterstock

Así, se prevé que el presidente Petro obtenga resultados favorables de la reunión con el mandatario estadounidense en beneficio de la ciudadanía colombiana y del vínculo entre ambos países, mientras que, por ahora, tal como comentó entre risas, queda la expectativa de plantear la pregunta sobre qué trago de alcohol compartirían como gesto para disminuir las tensiones.