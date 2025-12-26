Roy Barreras acusa a Álvaro Uribe de “robar” su propuesta de Seguridad Total para 2026

El precandidato Roy Barreras señaló que su plan de Seguridad Total, presentado en Cali en noviembre, fue replicado después por el expresidente Álvaro Uribe - crédito @RoyBarreras/X - EFE

El precandidato presidencial Roy Barreras acusó públicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de apropiarse del concepto de “Seguridad Total”, una de las propuestas centrales de su proyecto político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El señalamiento fue realizado a través de redes sociales, donde Barreras comparó fechas, mensajes y publicaciones para sustentar su afirmación.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Barreras publicó un mensaje en el que cuestionó de forma directa el uso del término “Seguridad Total” por parte del exmandatario, sugiriendo que se trata de una idea previamente planteada por él y ahora replicada por sectores políticos que identifica como sus opositores.

En su publicación, el precandidato escribió: “¡Qué inseguridad! Hasta las ideas ellos te las roban. Los mismos que te roban los subsidios para los campesinos, los mismos que se roban los baldíos, los mismos que le robaron la vida a 6.402 inocentes para engañarte, los mismos que te robaron hace 20 años las horas extras, los dominicales y los recargos nocturnos, son los mismos que quieren robarte tu futuro, tus derechos, tus sueños. Ellos son la inseguridad”.

El mensaje fue interpretado como una acusación política directa contra el uribismo y, de manera específica, contra el expresidente Álvaro Uribe, a quien Barreras responsabiliza de utilizar una propuesta que, según afirma, ya había sido presentada públicamente por él semanas atrás.

Barreras sostiene que la coincidencia de la propuesta evidencia la apropiación de sus ideas, especialmente en torno a un enfoque integral de seguridad con tecnología, fuerza pública y reformas carcelarias. - crédito @RoyBarreras/X

La comparación de publicaciones y fechas

Junto al texto, Barreras adjuntó dos capturas de pantalla con las que buscó sustentar su señalamiento. En la primera aparece una noticia publicada por el diario El País de Cali, con fecha del 15 de noviembre de 2025, titulada: “Roy Barreras lanza en el Bulevar del Oriente de Cali su plan de ‘Seguridad Total’ para Colombia”.

La segunda imagen corresponde a un mensaje publicado en redes sociales por el expresidente Álvaro Uribe el 25 de diciembre de 2025, en el que escribió: “Seguridad Total. En estas Pascuas un saludo muy especial a los soldados y policías de la Patria. Que venga la Seguridad Total que es el camino de la Paz Total para todos los colombianos”.

Para Barreras, la coincidencia en el uso del concepto y la cercanía temporal entre ambas publicaciones no es fortuita. Según su interpretación, el término “Seguridad Total” ya había sido instalado en el debate público como parte de su propuesta presidencial, por lo que considera que su posterior utilización por parte del exmandatario constituye una apropiación de su iniciativa política.

La controversia ha generado debate sobre la originalidad y paternidad de las propuestas de seguridad en el actual escenario preelectoral. - crédito X

El trasfondo político del señalamiento

En su mensaje, Barreras no se limitó a la comparación de conceptos, sino que amplió su crítica al asociar el uso del término con una visión histórica de gobierno que, según él, ha afectado negativamente a distintos sectores del país. En su mensaje hizo referencia a temas como los subsidios para campesinos, la propiedad de baldíos, las condiciones laborales y los llamados “falsos positivos”, señalando que quienes hoy hablan de seguridad son los mismos que, en su criterio, han vulnerado derechos fundamentales.

El precandidato utilizó el concepto de “inseguridad” no solo en el sentido del orden público, sino como una crítica estructural a un modelo político que, afirma, ha generado exclusión social y desconfianza institucional.

Hasta el momento, Uribe no ha respondido directamente a la acusación, aunque su mensaje generó decenas de reacciones en redes sociales, donde usuarios de ambos sectores políticos debatieron sobre la autoría y el significado del concepto.

Seguridad como eje del debate electoral

El intercambio de mensajes se da en un contexto en el que la seguridad se perfila como uno de los principales temas del debate presidencial rumbo a 2026. Tanto Barreras como otros sectores políticos han planteado propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la lucha contra el crimen organizado y la recuperación del control territorial.

En ese escenario, el uso del término “Seguridad Total” adquiere relevancia estratégica, ya que busca posicionarse como una alternativa integral frente a los problemas de violencia, extorsión y criminalidad que afectan a diferentes regiones del país.

La propuesta de Barreras de 'Seguridad Total' abarca seguridad urbana, rural y social. - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El origen de la propuesta de Barreras

La referencia hecha por Barreras remite a un acto público realizado el 15 de noviembre de 2025 en el Bulevar del Oriente de Cali, donde presentó oficialmente su propuesta de “Seguridad Total” como eje central de su aspiración presidencial.

En ese evento, el precandidato explicó que su plan articula seguridad urbana, rural y social, y plantea una ofensiva contra las organizaciones criminales, el narcotráfico y las economías ilegales, combinada con inversión en tecnología, reforma carcelaria y ampliación de oportunidades educativas y laborales.

Según Barreras, la propuesta nació tras recorrer distintas regiones del país y recoger las principales preocupaciones ciudadanas, entre ellas la extorsión, el hurto y la percepción de impunidad.