Karol G se disfrazó de ‘Mama Noel’ y jugó con el frío y el calor en una atrapante sesión de fotos con la Navidad como protagonista

Las publicaciones recientes de Karol G proyectan su imagen sensual y la conexión con la estética tropical en redes sociales - crédito @karolg/Instagram

En un 2025 marcado por el lanzamiento y promoción de Tropicoqueta, apariciones en eventos como la apertura de la NFL o en el concierto Grace for the World con Andrea Boccelli, Karol G no deja de proyectar la imagen seductora que caracteriza la publicación de su más reciente larga duración, que la ve profundizando en estilos más variados que los vistos en producciones anteriores.

Aunque su fanaticada sigue a la espera de que la Bichota anuncie fechas para una próxima gira de su más reciente larga duración, por lo pronto se conforman con las publicaciones que la cantante hace en sus redes sociales. Una de las más recientes tuvo la Navidad como tema principal, y volvió a proyectar su lado más sensual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de Instagram, la artista publicó una serie de imágenes y un reel en los que se le aprecia posando en un entorno tropical con un atuendo navideño consistente en un atuendo rojo y un gorro tradicional que, en varias de las instantáneas dejo ver un bikini de forma provocativa, jugando con el contraste de frio y calor.

Karol G sorprende en Instagram con imágenes navideñas en la playa, fusionando moda tropical y accesorios tradicionales - crédito @karolg/Instagram

La artista compartió un mensaje a su público por la Nochebuena: “Me faltó una foto de un Buñuelito en esta playa. Los amo mucho pues... FELIZ NAVIDAD”, escribió, lo que generó miles de reacciones y comentarios en cuestión de minutos.

Las publicaciones recientes muestran a Karol G disfrutando de la playa con accesorios navideños tradicionales, como un pequeño árbol sobre la arena que complementó la escenografía, reforzando su conexión con la vibra tropical que definió la fase actual de su carrera.

Varios indicios sitúan a Karol G en Hawái, donde compartió su nuevo corte de cabello y momentos íntimos de reflexión - crédito @karolg/Instagram

Si bien no especificó el lugar de la sesión fotográfica, varios indicios sugieren que la misma tuvo lugar en Hawái, destino donde días antes ya había revelado a sus seguidores que se encontraba tomando un descanso y en el que presentó su nuevo corte de cabello, realizado por ella misma.

Durante su estadía en el archipiélago del Pacífico, la intérprete de pop latino compartió momentos de reflexión personal y días en soledad antes de cerrar el viaje acompañada de personas cercanas.

Karol G llegó a Quibdó como parte de su faceta filantrópica

Karol G llegó a Quibdó luego de su paso por La Guajira y Medellín con su labor filantrópica - crédito @concorafoundation/IG

En la vispera de Navidad, el avión privado de la cantante fue captado mientras aterrizaba en la capital de Chocó, como parte de una de las actividades de su Fundación Con Cora.

La Bichota llegó casual vestida de pies a cabeza en dénim, con un pantalón bota ancha y una blusa en jean over size, una gorra, tenis y con un grupo de acompañantes luego de que se produjera un torrencial aguacero en la ciudad.

Fiel a su estilo y personalidad, la cantante colombiana saludó a los que la esperaban en el territorio, mostrándose cercana y con el objetivo de hacer felices a miles de niños que la esperaron con los brazos abiertos.

Cabe recalcar que en 2025, la fundación adelantó la construcción de la ‘Casa con Cora’ que tendrá como objetivo ser un centro de acompañamiento y formación dirigida especialmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, en la ciudad natal de la antioqueña se vivió una jornada del Tour Con Cora que además de atender algunas de las necesidades de niños, celebra la fuerza inmensa de las mujeres y el poder sanador del cuidado.

“Junto a nuestra fundadora, visitamos proyectos que crecen gracias al amor compartido y nos abrazamos con mujeres y niños que dan sentido a todo lo que hacemos. Creemos profundamente en el poder de un abrazo, de una palabra a tiempo y de la presencia genuina. Acompañamos a madres cuidadoras de niñas y niños con cardiopatías congénitas, recordándoles que cuidar también es un acto de amor que merece ser cuidado”, escribieron en lacuenta oficial de la fundación en Instagram.