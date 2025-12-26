Colombia

Karol G se disfrazó de ‘Mama Noel’ y jugó con el frío y el calor en una atrapante sesión de fotos con la Navidad como protagonista

La ‘Bichota’ dio de qué hablar con una sesión fotográfica en la que portó un bikini y un gorro navideño que causó sensación entre sus fans

Guardar
Las publicaciones recientes de Karol G proyectan su imagen sensual y la conexión con la estética tropical en redes sociales - crédito @karolg/Instagram

En un 2025 marcado por el lanzamiento y promoción de Tropicoqueta, apariciones en eventos como la apertura de la NFL o en el concierto Grace for the World con Andrea Boccelli, Karol G no deja de proyectar la imagen seductora que caracteriza la publicación de su más reciente larga duración, que la ve profundizando en estilos más variados que los vistos en producciones anteriores.

Aunque su fanaticada sigue a la espera de que la Bichota anuncie fechas para una próxima gira de su más reciente larga duración, por lo pronto se conforman con las publicaciones que la cantante hace en sus redes sociales. Una de las más recientes tuvo la Navidad como tema principal, y volvió a proyectar su lado más sensual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de Instagram, la artista publicó una serie de imágenes y un reel en los que se le aprecia posando en un entorno tropical con un atuendo navideño consistente en un atuendo rojo y un gorro tradicional que, en varias de las instantáneas dejo ver un bikini de forma provocativa, jugando con el contraste de frio y calor.

Karol G sorprende en Instagram
Karol G sorprende en Instagram con imágenes navideñas en la playa, fusionando moda tropical y accesorios tradicionales - crédito @karolg/Instagram

La artista compartió un mensaje a su público por la Nochebuena: “Me faltó una foto de un Buñuelito en esta playa. Los amo mucho pues... FELIZ NAVIDAD”, escribió, lo que generó miles de reacciones y comentarios en cuestión de minutos.

Las publicaciones recientes muestran a Karol G disfrutando de la playa con accesorios navideños tradicionales, como un pequeño árbol sobre la arena que complementó la escenografía, reforzando su conexión con la vibra tropical que definió la fase actual de su carrera.

Varios indicios sitúan a Karol
Varios indicios sitúan a Karol G en Hawái, donde compartió su nuevo corte de cabello y momentos íntimos de reflexión - crédito @karolg/Instagram

Si bien no especificó el lugar de la sesión fotográfica, varios indicios sugieren que la misma tuvo lugar en Hawái, destino donde días antes ya había revelado a sus seguidores que se encontraba tomando un descanso y en el que presentó su nuevo corte de cabello, realizado por ella misma.

Durante su estadía en el archipiélago del Pacífico, la intérprete de pop latino compartió momentos de reflexión personal y días en soledad antes de cerrar el viaje acompañada de personas cercanas.

Karol G llegó a Quibdó como parte de su faceta filantrópica

Karol G llegó a Quibdó
Karol G llegó a Quibdó luego de su paso por La Guajira y Medellín con su labor filantrópica - crédito @concorafoundation/IG

En la vispera de Navidad, el avión privado de la cantante fue captado mientras aterrizaba en la capital de Chocó, como parte de una de las actividades de su Fundación Con Cora.

La Bichota llegó casual vestida de pies a cabeza en dénim, con un pantalón bota ancha y una blusa en jean over size, una gorra, tenis y con un grupo de acompañantes luego de que se produjera un torrencial aguacero en la ciudad.

Fiel a su estilo y personalidad, la cantante colombiana saludó a los que la esperaban en el territorio, mostrándose cercana y con el objetivo de hacer felices a miles de niños que la esperaron con los brazos abiertos.

Cabe recalcar que en 2025, la fundación adelantó la construcción de la ‘Casa con Cora’ que tendrá como objetivo ser un centro de acompañamiento y formación dirigida especialmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, en la ciudad natal de la antioqueña se vivió una jornada del Tour Con Cora que además de atender algunas de las necesidades de niños, celebra la fuerza inmensa de las mujeres y el poder sanador del cuidado.

Junto a nuestra fundadora, visitamos proyectos que crecen gracias al amor compartido y nos abrazamos con mujeres y niños que dan sentido a todo lo que hacemos. Creemos profundamente en el poder de un abrazo, de una palabra a tiempo y de la presencia genuina. Acompañamos a madres cuidadoras de niñas y niños con cardiopatías congénitas, recordándoles que cuidar también es un acto de amor que merece ser cuidado”, escribieron en lacuenta oficial de la fundación en Instagram.

Temas Relacionados

Karol GNavidadColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Propietarios y empresas con matrícula de arrendador deben realizar este trámite obligatorio para mantener la autorización en 2026

El no presentar el informe anual en el plazo establecido puede acarrear consecuencias financieras y la pérdida de la habilitación para operar en el mercado de arrendamiento urbano en Bogotá

Propietarios y empresas con matrícula

Capturaron a tres peligrosos integrantes de las disidencias de las Farc responsables de hostigar una estación de Policía en Chaparral, Tolima

Los sujetos fueron identificados como alias Libardo o Alexander, cabecilla de la comisión de finanzas y tercer jefe del Frente Gerónimo Galeano, alias Cortico y alias Risas

Capturaron a tres peligrosos integrantes

Petro fue criticado en redes sociales por imprecisiones sobre San Francisco de Asís en su discurso de Navidad: el presidente reconoció error

El jefe de Estado valoró las enseñanzas del diácono italiano sobre el equilibrio que debería tener el ser humano con el entorno que lo rodea y el uso de la razón

Petro fue criticado en redes

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

El lateral derecho colombiano del Crystal Palace se recupera de una lesión de rodilla que lo mantiene alejado de las canchas

Daniel Muñoz, elegido en el

Icetex condonará cerca de 38.000 millones de pesos a más de 22.400 jóvenes que regularicen sus pagos: estos son los canales de atención

Los estudiantes y egresados cuentan con distintos caminos para refinanciar, ponerse al día y recuperar oportunidades legales y financieras con la entidad

Icetex condonará cerca de 38.000
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify: las 10 canciones

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

El emotivo mensaje de Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, al no poder pasar Navidad con la empresaria

Nicolás Arrieta se despachó en críticas contra Yeferson Cossio tras su percance de salud

Alejandro Riaño contó cómo sus hijos le han cambiado la vida: “Ellos son los maestros, nos enseñan todo el día”

Deportes

Daniel Muñoz, elegido en el

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre

Pablo Repetto ratifica el primer fichaje de Santa Fe para 2026: “Está todo acordado, él puede ser muy importante para el club”