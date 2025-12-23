Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 23 de diciembre

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este martes 23 de diciembre.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas La Parroquia, Cedro, Motoso, Marta y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Tesoro, La Girona, Rio Sucio Alto, Piedras Negras, El Portico, San Lorenzo, Montevideo, Santo Domingo, San Benito, Cerro De La Aurora, Lisboa, San Nicolás Alto, Río Sucio Bajo, La Floresta, San Silvestre, Betania, San Nicolás Bajo, La Cabaña y La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Granjas de Campo Alegre, Veredas La Renta, Uribe Uribe, San Gabriel, La Cutiga, Villa Maria, San Pacho, San Joaquín, Canoas, Chinigua, Cuzaman, Centenario, La Cuchilla, Mirabel, El Cristal, La Estrella, Angelinos, Portugal, Cantabria y El Líbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, Cristales La Ye, Santa Helena, Bellavista, El Almendro, San Rafael De La Arenosa y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Aguada y algunos sectores de El Salado y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Peña Tambor, El Amarillo, Palo Blanco, Llanadas; y, sectores de Monte Oscuro y Los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Villa Helena sectores de la calle 15 AN con carrera 28.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Alumbrado Publico Castilla Real I.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio Gaitán sectores de la calle 6 con carrera 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 11:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Buen Vivir.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Callejón II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Chapinero sectores de la carrera 15 con calle 3.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 10:15 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Eliecer Fonseca y La Independencia.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 10:15 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará algunos sectores de Villa Valentina I.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Gualilo, Opón y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Jesús María.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cararito y Cafeto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas La Parroquia, Cedro, Motoso, Marta y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios San Diego Campestre, Campo Alegre, Brisas de Campo Alegre y algunos sectores de las veredas Manchadores y La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Aguada y algunos sectores de El Salado y El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Tesoro, La Girona, Rio Sucio Alto, Piedras Negras, El Portico, San Lorenzo, Montevideo, Santo Domingo, San Benito, Cerro De La Aurora, Lisboa, San Nicolás Alto, Río Sucio Bajo, La Floresta, San Silvestre, Betania, San Nicolás Bajo, La Cabaña y La Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Granjas de Campo Alegre, Veredas La Renta, Uribe Uribe, San Gabriel, La Cutiga, Villa Maria, San Pacho, San Joaquín, Canoas, Chinigua, Cuzaman, Centenario, La Cuchilla, Mirabel, El Cristal, La Estrella, Angelinos, Portugal, Cantabria y El Líbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, Cristales La Ye, Santa Helena, Bellavista, El Almendro, San Rafael De La Arenosa y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Funcial.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Carrera 17 45 75 Restaurante Los Compadres.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 12:30 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Universidad sectores de la calle 13 con carrera 27.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 12:30 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Nuevo Horizonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización 9 de abril sectores de la carrera 64 con calles 45B y 45C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Alguno sectores de la vereda Corcovada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas India Alta, Bellavista, Chontarales y La Militosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cirales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Kilómetro 8 Puerto Wilches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización San Martín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Antonio y Cantabara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Benjamín y Neftalí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Uvo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chorolo y Nacumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Cantera y Tirapaza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Algunos sectore sde la vereda Agua Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Minas y Loma Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buena Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llana Fría y La Tempestuosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Antonia Santos sector de la calle 34 con carreras 21 y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Casiquito y Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Libano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Vereda Macaregua sector San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Potreritos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caraquitas, El Caucho e Higueras.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Urbanización Oscar Martinez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Centro Poblado San Marcos, Veredas Chorolo Medio y algunos sectores de San Vicente y Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Capitanejo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Playa y Montecillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Casco urbano sectores de la calle 52A con carrera 17A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Covarachia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Covarachía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Jose De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cucharito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Helida, Gaital, Abisinia; y, sectores de Palo Blanco y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Peña Tambor, El Amarillo, Palo Blanco, Llanadas; y, sectores de Monte Oscuro y Los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.