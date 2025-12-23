Elecciones presidenciales 2026: estos serían los participantes de las consultas interpartidistas de la izquierda y la derecha en Colombia

Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Carlos Caicedo son algunos de los nombres que anunciaron que no participarán en este mecanismo electoral - crédito Reuters

Diferentes figuras y partidos políticos alistan sus estrategias para obtener el respaldo de la ciudadanía en las elecciones al Congreso y de Presidencia en 2026.

El primer round se dará el 8 de marzo del año entrante, donde no solo se elegirán a los senadores y representantes a la Cámara que estarán desde el 20 de julio en el periodo legislativo 2026 - 2030, sino que se realizarán las consultas interpartidistas, un mecanismo en la que un grupo de precandidatos competirán por un cupo en el tarjetón de la primera vuelta presidencial, en representación de una alianza política, comicios que se llevarán a cabo el 31 de mayo, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta la fecha, solo se han conformado dos coaliciones de precandidatos presidenciales, una con aspirantes afines al Gobierno de Gustavo Petro y otra con dirigentes independientes o de oposición a la actual administración.

Son seis precandidatos de centro-derecha los que se aliaron para realizar una consulta popular en marzo de 2026 - crédito prensa David Luna

Gran Consulta por Colombia

El primero fue La Gran Consulta por Colombia, agrupación conformado por aspirantes presidenciales de tendencia de centroderecha, en la que coinciden con sus críticas hacia la gestión del presidente Gustavo Petro.

La coalición quedó conformada, inicialmente, por los precandidatos Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia), que se comprometieron a apoyarse mutuamente en todo el periodo electoral que resta.

El anuncio de la conformación se produjo el 17 de diciembre, durante una rueda de prensa, en la que manifestaron la necesidad de fomentar una participación ciudadana directa y dejar a un lado los respaldos tradicionales y las dinámicas de imposición que suelen caracterizar los procesos internos de los partidos.

David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria (de izquierda a derecha) participarán en la consulta interpartidista de centro-derecha - crédito redes sociales

Posterior a ello, dos figuras políticas también se sumaron a la consulta de centro-derecha. El primero fue el exministro del Interior Daniel Palacios, al considerar que el país necesita unidad y no divisiones.

“Siendo coherente con mis convicciones, acepto la invitación de integrar esta gran consulta (...) Creo en la unidad. Hoy doy ese primer paso para que, con seguridad, rescatemos a Colombia”, expresó el exjefe de cartera en un video publicado en sus redes sociales.

El exministro del Interior y la senadora del Centro Democrático aceptaron la invitación para integrar la Gran Consulta por Colombia - crédito Colprensa

Posteriormente, se unió Paloma Valencia, que ganó la consulta interna del Centro Democrático, y que sostuvo una reunión con los integrantes de la coalición opositora el domingo 21 de diciembre.

Aunque preliminarmente había manifestado que su llegada a esta agrupación porque no había consultado con las directivas y militantes de su partido, en la tarde del lunes 22 de diciembre, Valencia confirmó su ingreso a la contienda electoral.

Pocos días antes de oficializar su decisión, ella conversó con la revista Semana, donde expresó su respaldo hacia la consulta como una manera de reducir las opciones para las elecciones presidenciales.

“La consulta es un mensaje poderoso, de equipo, de unidad, que realmente esta contienda no es entre la derecha y la izquierda. Esta es una contienda entre quienes somos demócratas y quienes quieren destruir la democracia”, explicó Valencia al citado medio de comunicación.

Un grupo de empresarios firmó una carta solicitando a Juan Carlos Pinzón asumir una candidatura presidencial - crédito uan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

También, se ha conocido la posibilidad de que el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también integre la Gran Consulta por Colombia.

No obstante, el exembajador en Estados Unidos, en diálogo con Caracol Radio, explicó que su decisión aún no está tomada y que la definirá en las próximas semanas, considerando el espíritu de unión que la situación nacional exige.

Sin embargo, detalló que ha sostenido conversaciones “muy amables y positivas” con todos los integrantes de la coalición y recalcó que para él, ninguno de quienes forman parte de este proceso tiene jefes políticos a quienes deban rendir cuentas.

“Son personas de primera calidad, todos han servido o tienen el deseo de servir y, más importante aún, están listos para liderar a Colombia”, expresó Pinzón a la cadena radial.

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero son los aspirantes presidenciales que se enfrentarán en la consulta del Pacto Amplio - crédito Montaje Infobae

Pacto Amplio

De otro lado, el 22 de diciembre de 2025 se conoció la conformación del grupo político denominado Pacto Amplio, una alianza de tendencia centroizquierda que busca continuar el proyecto progresista que hoy lidera Gustavo Petro, tras su victoria en los comicios de 2022.

La agrupación política está conformada por partidos políticos como el Pacto Histórico, Colombia Humana, el Partido Político La Fuerza / Frente Amplio, el Partido del Trabajo de Colombia, el Partido Mais y el Partido Ecologista Colombiano.

Así mismo, el Pacto Amplio definirá el candidato oficial del progresismo, que estará entre el senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, Roy Barreras (La Fuerza) y Camilo Romero (Independiente).

El manifiesto de la alianza, presentado como histórico, enfatiza la “unidad de las fuerzas alternativas” como garantía de avances irreversibles en derechos y transformaciones sociales, y se abre a la adhesión de nuevos actores y movimientos, siempre que compartan la base común de principios programáticos.

Consulta del Pacto Amplio: partidos y precandidatos firman compromiso para elegir candidatura presidencial en 2026 - crédito Pacto Histórico

Voceros de la consulta reiteraron la invitación a más partidos, organizaciones sociales y liderazgos independientes, con la meta de “acordar una base común de identidades programáticas” y enfrentar los desafíos históricos del país por medio del diálogo y la integración.

Tras el anuncio, se conoció la solicitud de ingreso de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín que, aunque inicialmente estuvo en la consulta interna del Pacto Histórico y después renunció al mismo, fue avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), lo que hizo que recibiera una oportunidad para participar en las elecciones de marzo.

“Vamos a trabajar juntos para que esta sea la consulta más votada en la historia del país (...) Tenemos un reto grande: derrotar a las maquinarias y a la corrupción. Nuestra campaña será una campaña independiente, como siempre, con carisma social y que con tecnología va a plantear soluciones como nunca se han planteado antes a los problemas de fondo”, comentó.

Daniel Quintero se metió a la pelea en el Pacto Amplio con altas figuras de la izquierda que están alineados con el presidente Petro - crédito @QuinteroCalle/X

Quiénes no están

De otro lado, algunos precandidatos presidenciales han declinado la posibilidad de participar en estos mecanismos.

El primero fue Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, que señaló que su compromiso con la ciudadanía y su forma de hacer política superan sus intenciones de una eventual adhesión a una alianza de esta naturaleza.

“Nosotros estamos siguiendo un camino, el camino que nosotros estamos siguiendo, concentrados para donde vamos”, comentó.

La posible inclusión de De la Espriella y Fajardo generó debate interno entre los precandidatos por diferencias y antecedentes políticos. - crédito Colprensa y Reuters

El segundo fue Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial que entregó cerca de cinco millones de firmas ante la Registraduría. En este sentido, el abogado y empresario aseveró que su campaña será con el pueblo, por lo que descartó su participación en las consultas interpartidistas.

“Todo el mundo habla de alianzas en los clubes bogotanos, en los restaurantes y tal, pero la verdadera alianza se hace con el pueblo. Eso y, por supuesto, la voluntad de Dios explica que yo esté sin estructura política, sin gastarme el billete que, según mis odiadores, me gasto. Aquí hay fervor, emoción, hay esperanza, porque esta candidatura está haciendo la alianza que se requiere, con la gente, con el pueblo colombiano”, afirmó De la Espriella.

Carlos Caicedo - crédito Gobernación Del Magdalena

Por último, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien había reunido 2,6 millones de firmas como líder de un Grupo Significativo de Ciudadanos denominado “Caicedo”, optó finalmente por no participar en la consulta presidencial.

Según informó Blu Radio, la decisión del exmandatario samario desistió de este mecanismo junto a figuras como Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, y Jaime Araújo, exmagistrado de la Corte Constitucional, por lo que no se descartaría que estos tres líderes conformen una nueva coalición que podría definir una sola candidatura en los comicios presidenciales.

Entre los movimientos y partidos que también se retiraron de las consultas interpartidistas figuran agrupaciones históricas como Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente y Colombia Justa Libres.

Las razones aducidas se vinculan a deliberaciones internas, decisiones de sus comités directivos y análisis del contexto político, todos motivados por el balance de viabilidad de cara a la competencia por la presidencia.