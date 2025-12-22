Daniel Quintero publicó video mercando para impulsar un fuerte aumento en el salario mínimo: “No alcanza”

Daniel Quintero habló del salario mínimo en Colombia - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero se sumó este lunes 22 de diciembre de 2025 a los políticos que afirman que el salario mínimo en Colombia debe subir dos dígitos.

En un video publicado en su perfil de X, Quintero aseguró que “me vine a mercar para demostrar que el salario mínimo no alcanza”, para luego mostrar una lista de productos básicos y su precio.

La acción de Daniel Quintero generó debate en redes sociales sobre la capacidad adquisitiva del salario mínimo en Colombia.

Según explicó el exalcalde en la grabación, la compra incluyó leche, galletas, chocolate, café, yogur, pan, huevos, queso, verduras, pollo, arroz, productos de aseo y artículos escolares.

Daniel Quintero aseguró que el salario mínimo no debe ser para sobrevivir sino para vivir bien - crédito @QuinteroCalle

El valor total, de acuerdo con su registro en el D1, fue de 280.000 pesos. “Para un mes sería un millón doscientos mil pesos”, detalló el exmandatario local, quien enfatizó que actualmente no alcanza pues el salario mínimo está en $1.423.500.

“Esto significa que no queda espacio para arriendo, servicios públicos, transporte ni salud”, subrayó Quintero.

El exalcalde propuso “que el salario suba este año dos dígitos y lo mismo los próximos cuatro años”, con el propósito de que “el salario no sea para sobrevivir, sino para vivir bien”.

Las declaraciones de Daniel Quintero se conocieron mientras en Colombia avanzan los debates entre gremios, sindicatos y el Gobierno Nacional sobre el incremento del salario mínimo para 2024.

La postura del exalcalde avivó la discusión pública sobre el costo de vida y la política salarial.

El mensaje replicado por Quintero se suma al contexto nacional de negociaciones sobre el salario mínimo, que afecta a millones de trabajadores en el país, y refleja una postura que interpela tanto al sector empresarial como al gobierno.

Daniel Quintero afirmó que el salario mínimo debe subir dos dígitos para 2026 - crédito @QuinteroCalle

Roy Barreras, Armando Benedetti y Mafe Carrascal han sido otros políticos que han afirmado que el salario mínimo debe subir

El debate colombiano sobre la política salarial tomó renovado impulso tras una propuesta del exsenador y precandidato presidencial Roy Barreras.

En su cuenta en X, el también exembajador y expresidente del Senado abogó por un aumento del salario mínimo hasta 1.800.000 pesos.

Barreras afirmó que los trabajadores “reciben salarios de hambre” y cuestionó que en una nación de abundantes recursos persistan condiciones de desigualdad extrema.

El precandidato insistió en que la economía de Colombia tiene la capacidad de soportar tal ajuste. “Este país es rico y está lleno de riqueza”, remarcó en un video.

El exsenador calificó de insostenible que “sigamos pagando salarios de hambre que no le alcanzan a la gente para vivir”.

Roy Barreras afirmó que el salario mínimo debe subir para el 2026 - crédito @RoyBarreras

Durante su exposición, aportó cifras como respaldo a su iniciativa y explicó que mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables contribuye a desarrollar el mercado interno, ya que “el empresario vende más” cuando aumenta el consumo.

A su juicio, el problema radica también en la brecha social, pues calificó a Colombia como “el tercer país más desigual del planeta”.

Para el exsenador, la redistribución orientada a incrementar los ingresos laborales podría encaminar a un crecimiento económico más equitativo.

“Vamos a hacerlo en el próximo gobierno”, expresó Barreras, dejando clara la intención de continuar esta agenda en caso de llegar a la presidencia o si su coalición mantiene influencia en el Ejecutivo.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó que se adopte un criterio de incremento de “dos dígitos” en el salario mínimo.

Armando Benedetti afirmó que el salario mínimo debe subir dos dígitos - crédito @AABenedetti

“El aumento del salario mínimo debe ser de dos dígitos”, escribió Benedetti en la red social X.

El funcionario, basándose en su experiencia personal en el ámbito laboral, contrastó los ingresos colombianos con los de la región: “En Costa Rica ya es más de setecientos ochenta y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente 323 dólares el salario mínimo”.

Agregó que “un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía”.

Al respaldo político se sumó María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

crédito @MafeCarrascal/X

Mediante un video, defendió la idea de consolidar incrementos de dos dígitos, incluso si se requiere fijarlos por decreto.

Aseguró que el temor a un repunte del desempleo y la informalidad “no se materializó”, y compartió estadísticas: desde 2022, la tasa de desempleo bajó hasta 8,2% en septiembre, mientras la informalidad cayó de 57,8% a 55%.

Destacó además que la proporción de los ingresos laborales en el PIB creció de 31,2% en 2022 a 33,8% en 2024, lo que consideró “un avance para los trabajadores y el país”.