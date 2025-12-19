Paloma Valencia se reúne con Iván Duque mientras el Centro Democrático enfrenta tensiones por su candidatura

Paloma Valencia | REUTERS/Nathalia Angarita

Paloma Valencia sostuvo un encuentro en Bogotá con el expresidente Iván Duque, en un momento en el que el Centro Democrático avanza en la definición de su estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

La reunión se produjo luego de que el partido confirmara a Valencia como su candidata oficial, decisión que ha generado reacciones y debates al interior de la colectividad.

La información fue divulgada por Semana, medio que dio a conocer detalles del encuentro y del contexto político que lo rodea.

Fotografía: Adrián Escandar

El acercamiento entre Valencia y Duque se dio después de que el exmandatario expresara públicamente su respaldo a la senadora y resaltara la necesidad de fortalecer la cohesión de la oposición.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Duque se refirió a la coyuntura política y a los mecanismos que, en su criterio, podrían facilitar acuerdos entre los distintos sectores contrarios al actual Gobierno.

En ese pronunciamiento afirmó: “Con este importante paso, hay que insistir en la búsqueda de la unidad de la oposición a través de mecanismos viables como las encuestas y las consultas populares en marzo. Lo que está en juego es el país, sus instituciones y las libertades de todos”.

La reunión en Bogotá fue interpretada como un gesto de respaldo político, en un escenario en el que el Centro Democrático busca ordenar su discurso interno tras la consulta que definió a Valencia como candidata.

Este proceso incluyó la participación de otras figuras del partido, entre ellas la senadora María Fernanda Cabal y la también precandidata Paola Holguín. Tras conocerse los resultados, Cabal manifestó reparos frente a la metodología empleada, aunque reiteró que acompañaría la decisión colectiva.

Las dudas planteadas por Cabal se convirtieron en uno de los principales focos de discusión dentro del partido. La senadora expresó públicamente que no comparte el mecanismo de las encuestas internas y solicitó que se divulguen los detalles técnicos del proceso.

En declaraciones recogidas por Semana, señaló: “A mí no me van a vender más paquetes chilenos. No me gusta el método de la encuesta, pero lo acepté para ayudar a un partido a superar un obstáculo. No lo vuelvo a hacer en mi vida”.

Ante este escenario, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al tema en declaraciones radiales, luego de varios días de silencio. Uribe evitó profundizar en la controversia, pero insistió en la importancia de la transparencia y la divulgación de la información relacionada con la consulta interna.

En ese contexto afirmó: “Yo creo que mi deber es, simplemente, pedirle al partido Centro Democrático que publique, como lo está haciendo, todas las actas. Aquí nunca se ha hecho trampa”.

Paloma Valencia - María Fernanda Cabal - Centro Democrático - Candidata presidencial | crédito redes sociales

Uribe también recordó episodios anteriores en los que el partido enfrentó discusiones similares durante la selección de candidatos presidenciales. Sin hacer valoraciones personales, destacó que su trayectoria política ha estado marcada por debates internos y externos, y reiteró su disposición a respaldar los procesos institucionales del partido. En ese sentido agregó: “Mi vida política ha tenido mucha controversia, pero nadie puede decir que en esta larga vida política le he hecho trampa”.

La tensión interna se mantiene, pese a que Cabal ha reiterado que acompañará la candidatura de Valencia. La senadora ha insistido en que es necesario conocer a fondo la auditoría del proceso y la metodología utilizada, al considerar que la transparencia es un elemento central para la confianza de los militantes y simpatizantes.

En un comunicado citado por Semana, sostuvo: “Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría”.

Mientras tanto, Paloma Valencia ha continuado con reuniones políticas y encuentros con distintos sectores. Su cita con Iván Duque se enmarca en una agenda orientada a consolidar apoyos dentro y fuera del partido, en un contexto en el que el Centro Democrático busca posicionarse frente a otros movimientos de oposición.

El exmandatario, por su parte, ha reiterado su llamado a evitar divisiones y a concentrar esfuerzos en la construcción de acuerdos amplios.