Legalizan órdenes de captura y emiten boletas de encarcelamiento al Inpec contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Avanza la audiencia de legalización de captura contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito Captura de video

La audiencia de legalización de captura contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves avanza durante la tarde del viernes 19 de diciembre de 2025, en relación con su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta diligencia judicial se realiza un día después de que, el jueves 18 de diciembre, se les impusiera medida de aseguramiento preventiva por solicitud de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la imputación leída en la audiencia, la Fiscalía detalló que, durante su paso por los ministerios del Interior y de Hacienda —de mayo de 2023 a febrero de 2024—, Bonilla y Velasco presuntamente se concertaron con otras personas para conformar una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la administración pública.

El propósito de este grupo habría sido asegurar mayorías parlamentarias para facilitar la aprobación de varios proyectos de ley del Gobierno Nacional, así como la viabilización de operaciones de crédito público, utilizando para ello el direccionamiento de contratación estatal.

El tribunal señaló que al entramado ilícito se vincularon también Olmedo López y Sneyder Pinilla, vinculados a la Ungrd, que se habrían encargado de direccionar proyectos de emergencia en favor de congresistas.

De acuerdo con el material presentado por la Fiscalía, durante el periodo investigado se habrían direccionado 74 proyectos del Invías por un valor de $571.701 millones y otros cinco proyectos de la Ungrd por $40.536 millones, sumando un total $612.237 millones destinados a beneficiar a congresistas de las Comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Congreso.

Siete de estos proyectos habrían sido objeto de imputación directa por interés indebido en la celebración de contratos dentro de una estructura que, según la acusación, operaba con una división preacordada de funciones.

Decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre medida de aseguramiento contra los exministros: