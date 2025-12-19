Colombia

Legalizan órdenes de captura y emiten boletas de encarcelamiento al Inpec contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

La investigación apunta a una supuesta organización criminal que habría operado entre 2023 y 2024, utilizando recursos públicos para beneficiar a congresistas mediante la asignación de proyectos de infraestructura y gestión de emergencias

Avanza la audiencia de legalización
Avanza la audiencia de legalización de captura contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito Captura de video

La audiencia de legalización de captura contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves avanza durante la tarde del viernes 19 de diciembre de 2025, en relación con su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta diligencia judicial se realiza un día después de que, el jueves 18 de diciembre, se les impusiera medida de aseguramiento preventiva por solicitud de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la imputación leída en la audiencia, la Fiscalía detalló que, durante su paso por los ministerios del Interior y de Hacienda —de mayo de 2023 a febrero de 2024—, Bonilla y Velasco presuntamente se concertaron con otras personas para conformar una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la administración pública.

El propósito de este grupo habría sido asegurar mayorías parlamentarias para facilitar la aprobación de varios proyectos de ley del Gobierno Nacional, así como la viabilización de operaciones de crédito público, utilizando para ello el direccionamiento de contratación estatal.

El tribunal señaló que al entramado ilícito se vincularon también Olmedo López y Sneyder Pinilla, vinculados a la Ungrd, que se habrían encargado de direccionar proyectos de emergencia en favor de congresistas.

De acuerdo con el material presentado por la Fiscalía, durante el periodo investigado se habrían direccionado 74 proyectos del Invías por un valor de $571.701 millones y otros cinco proyectos de la Ungrd por $40.536 millones, sumando un total $612.237 millones destinados a beneficiar a congresistas de las Comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Congreso.

Siete de estos proyectos habrían sido objeto de imputación directa por interés indebido en la celebración de contratos dentro de una estructura que, según la acusación, operaba con una división preacordada de funciones.

Decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre medida de aseguramiento contra los exministros:

En pocas líneas:

    22:42 hsHoy

    La magistrada Leonor Oviedo, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, legalizó las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por su posible implicación en el desfalco a la Ungrd: “Se respertaron las garantías como capturados”.

    La juez solicitó la emisión boleta de reclusión de los exministros en el centro penitenciario La Picota o establecimeinto que designe el Inpec.

    “Librar orden de captura en contra de los ciudadanos Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González, con el fin de hacer efectiva la medida de aseguramiento aquí decretada”, indica la medida.

    22:12 hsHoy

    El abogado defensor señaló que Bonilla tiene 76 años, presenta secuelas de un ataque isquémico cerebral reciente y padece una enfermedad renal crónica, por lo que sostuvo que cualquier medida privativa de libertad debe aplicarse de manera proporcional y razonable

    El exministro Bonilla aseguró que ha enfrentado complicaciones de salud - crédito Audiencia Tribunal Superior de Bogotá

    El propio Bonilla indicó que sufrió un episodio de isquemia transitoria hace tres meses y está bajo controles médicos para evitar una recaída, lo que requiere múltiples consultas con especialistas como gerontólogo, cardiólogo y neurólogo.

    Además, mencionó que el día de la audiencia tenía programada una cita de neurología que no pudo cumplir y que deberá reprogramarse.La Procuraduría avala la legalización de la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla en el marco de la investigación por el caso de la Ungrd.

