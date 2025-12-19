El euro se sacudió en Colombia y cayó con fuerza en el cierre de la jornada del 19 de diciembre

La política monetaria del Banco de la República y la desaceleración económica local condicionan el desempeño del peso colombiano frente al euro - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 19 de diciembre de 2025 en un promedio de $4.470,80, lo que representó una caída de 73,07 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -1,61%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.527,86 y un mínimo de $4.437,77, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

El Banco Central Europeo mantuvo la tasa de depósito en 2,0% y proyecta un crecimiento de 1,4% para 2025 en la eurozona - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Con relación a los últimos siete días, el euro acumula un ascenso 0,49%, por lo que en el último año aún mantiene un incremento del 6,31%.

Si comparamos la cifra con jornadas previas, encadenó tres sesiones consecutivas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad fue de 10,26%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (15,58%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo normal ahora mismo.

Narrativa de mercado

El foco de los mercados cambiarios se ha desplazado con claridad hacia Europa, donde el euro consolida una posición relativamente sólida frente a un entorno global que comienza a internalizar un giro más marcado del ciclo monetario estadounidense. La inflación en EE. UU. sorprendió a la baja en noviembre, al ubicarse en 2,7%, lo que terminó de reforzar la narrativa de que el ajuste restrictivo de la Reserva Federal ya quedó atrás y que el debate ahora gira en torno al momento y la profundidad de los recortes de tasas previstos para 2026. Con ese telón de fondo, el protagonismo del dólar se diluye gradualmente y abre espacio para que el euro gane tracción como moneda de referencia en un escenario de mayor equilibrio macroeconómico.

La atención en Estados Unidos se ha desplazado desde los precios hacia el mercado laboral y la actividad real. Una tasa de desempleo de 4,6% y señales de agotamiento en sectores manufactureros regionales reflejan una economía que pierde impulso sin entrar aún en contracción. En este contexto, los próximos datos de gasto personal, confianza del consumidor y, especialmente, el índice PCE serán determinantes para validar si la desaceleración es ordenada o si empieza a traducirse en riesgos más profundos. Esa incertidumbre limita el soporte estructural del dólar y favorece a monedas con un marco de política más predecible, como el euro.

El superávit de cuenta corriente de la eurozona alcanzó 32.000 millones de euros en octubre, respaldando la estabilidad del euro - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Del lado europeo, los fundamentos externos ofrecen un respaldo relevante. El superávit de cuenta corriente de la eurozona, que alcanzó los 32.000 millones de euros en octubre, superó las previsiones incluso en un entorno de debilidad en el sector servicios. Este resultado confirma que la región sigue generando flujos externos positivos, un factor clave para la estabilidad cambiaria.

A ello se suma la decisión del Banco Central Europeo de mantener la tasa de depósito en 2,0%, junto con proyecciones de crecimiento de 1,4% para 2025 y una inflación que convergería a 1,9% en 2026. El mensaje del BCE apunta a un cierre del ciclo restrictivo sin urgencias por flexibilizar, lo que refuerza la credibilidad de su marco monetario.

El contraste con el Reino Unido es evidente. Allí, el recorte de tasas respondió a un deterioro más marcado del consumo y de la actividad industrial, con ventas minoristas y producción automotriz en terreno claramente contractivo. La elevada deuda pública y el persistente déficit fiscal añaden presión estructural a la libra, reforzando el atractivo relativo del euro dentro del bloque europeo ampliado.

El fortalecimiento del euro responde a expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos y la estabilidad macroeconómica europea. - crédito Abedin Taherkenareh/REUTERS

En América Latina, este reacomodo global tiene implicaciones directas para el peso colombiano. La menor presión del dólar, combinada con un euro más firme, configura un entorno externo menos adverso para las monedas emergentes. Sin embargo, el desempeño del peso colombiano sigue condicionado por factores domésticos. La economía colombiana muestra una desaceleración gradual, con un crecimiento interanual de 2,95% en octubre y un avance mensual modesto, lo que limita el margen de absorción de choques fiscales o inflacionarios.

La decisión de política monetaria del Banco de la República se convierte así en un punto clave. Aunque el consenso apunta a tasas estables, no puede descartarse un ajuste al alza si el emisor prioriza el control de expectativas, en un contexto de persistencia inflacionaria, riesgos de indexación salarial y un deterioro del balance primario fiscal mayor al previsto. Este delicado equilibrio define el horizonte del peso, un entorno externo favorable ofrece soporte, pero la sostenibilidad de la moneda dependerá de la coherencia entre política monetaria, disciplina fiscal y credibilidad institucional.