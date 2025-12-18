Colombia

Daniel Palacios confirmó su participación en la Gran Consulta de la centroderecha: “Doy el primer paso para rescatar a Colombia”

El precandidato presidencial anunció su decisión de integrarse a la iniciativa de la centroderecha para elegir un candidato único en la primera vuelta de 2026; Palacios destacó la importancia de la unidad y la coherencia con sus convicciones

El precandidato presidencial Daniel Palacios
El precandidato presidencial Daniel Palacios anunció su participación en la Gran Consulta por Colombia - crédito Prensa Daniel Palacios

El precandidato presidencial Daniel Palacios anunció su participación en la ‘Gran Consulta por Colombia’, la iniciativa que busca consolidar un bloque de centro y centroderecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

La consulta, prevista para el próximo 8 de marzo, tiene como objetivo elegir un candidato único que represente a este sector en la primera vuelta programada para el 31 de mayo.

En un video publicado en sus redes sociales, Palacios explicó su motivación para integrarse a este mecanismo: “El país vive momentos decisivos. Los colombianos estamos cansados de la política del odio, de vivir con miedo, de la improvisación y del desgobierno. Colombia exige unidad y la gran consulta representa esa alternativa”.

Además, hizo un reconocimiento a sus colegas: “Quiero hacer un reconocimiento a David Luna, a Mauricio Cárdenas, a Juan Manuel Galán, quienes pasaron del dicho al hecho. También a Vicky Dávila, a Juan Daniel Oviedo, a Aníbal Gaviria, todos férreos opositores de este gobierno y quienes le han apostado a la unidad como forma para avanzar”.

Palacios añadió que su decisión responde a sus convicciones y su visión generacional: “Ante la invitación pública y generosa que me han hecho, quiero comunicarle al país que, siendo coherente con mis convicciones, acepto la invitación de integrar esta gran consulta. Yo hago parte de una generación que se rehúsa a vivir con miedo, que no se le va a arrodillar a los criminales. Pero, sobre todo, hago parte de una generación que no quiere vivir como le toca, sino como quiere y aspira. Creo en la unidad. Hoy doy ese primer paso para que, con seguridad, rescatemos a Colombia”.

La “Gran Consulta por Colombia” nació como un bloque de seis precandidatos que buscan unir fuerzas frente a la fragmentación del espectro político.

Daniel Palacios se une a la Gran Consulta por Colombia - crédito Daniel Palacios/X

La participación de Palacios amplía así la representación dentro del bloque y refuerza su carácter incluyente, según los propios organizadores.

Cinco de los precandidatos iniciales presentaron firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para avalar sus candidaturas, mientras que Juan Manuel Galán cuenta con el respaldo formal de su partido.

Vicky Dávila destacó el alcance de la iniciativa: “Le decimos al país que estamos comprometidos con esa unión por Colombia. Esta Gran Consulta que nace entendiendo ese clamor por recuperar nuestro país.

Por eso lo primero que quiero decir es que ojalá esta Gran Consulta por Colombia sea más grande, ojalá venga una unión más completa”.

La candidata resaltó el carácter inclusivo del mecanismo, que no se limita a la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que busca unificar distintas corrientes dentro del espectro de centro y centroderecha.

El debate sobre la cohesión del bloque ha sido central en las discusiones internas. El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien ha expresado su simpatía por la iniciativa, afirmó que las diferencias con el petrismo justifican plenamente la alianza: “Existen diferencias enormes con el proyecto del petrismo y eso es más que suficiente”.

Los precandidatos dejaron las puertas
Los precandidatos dejaron las puertas abiertas a más aspirantes para que se adhieran a la coalición - crédito prensa David Luna

Peñalosa enfatizó que, mientras el petrismo muestra una postura contraria a la participación privada en sectores estratégicos como la salud y la energía, la Gran Consulta defiende la inversión privada, así como la minería y la exploración petrolera como motores de desarrollo económico.

Además, criticó la política del gobierno frente a los detenidos de la llamada “primera línea”, a quienes considera beneficiados con un “tratamiento preferencial”.

La consulta, que se estructura en torno a seis principios fundamentales, busca abordar temas clave de la agenda nacional: la recuperación de la seguridad, la atención a la crisis del sistema de salud, la lucha contra la corrupción, la ampliación del acceso a la educación, la implementación de la meritocracia y la defensa de la Constitución de 1991.

Estos ejes, según sus promotores, representan una base común que permite la participación de distintos sectores sin caer en polarizaciones extremas.

Mientras tanto, otros actores políticos evalúan sus estrategias frente a la consulta.

La senadora Paloma Valencia y
La senadora Paloma Valencia y el exministro Juan Carlos Pinzón, mencionados como posibles participantes en la Gran Consulta por Colombia - crédito @PinzonBueno

La senadora Paloma Valencia y el exministro Juan Carlos Pinzón, ambos cercanos al Centro Democrático, son mencionados como posibles participantes, aunque su partido podría optar por realizar una encuesta interna en lugar de sumarse al mecanismo.

Por su parte, el exgobernador Sergio Fajardo y el abogado Abelardo de la Espriella han propuesto estrategias alternativas para definir sus candidaturas, mientras que Enrique Peñalosa confirmó que su adhesión es una posibilidad real.

