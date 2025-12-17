Colombia

Daniel Quintero lanzó pulla a José Félix Lafaurie por polémico subsidio que habría reclamado su hijo: “Haciéndose pasar por pobres”

Presuntamente, Juan José Lafaurie habría tramitado un crédito y una ayuda económica para cubrir ese préstamo, alegando que es un “pequeño productor”

Daniel Quintero señaló a la familia de José Félix Lafaurie de tomar subsidios dirigidos a campesinos - crédito @quinterocalle/Instagram y Colprensa

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero respondió a una crítica que hizo en su contra José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tras confirmarse que se lanzará a la Presidencia de la República con el aval del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Esto, tras haber sido aspirante del Pacto Histórico, haber renunciado a la consulta partidista del partido y haber intentado, posteriormente y en varias oportunidades, ser candidato por firmas –la Registraduría no se lo permitió–.

Hoy damos un gran paso. Recibimos el aval de las Autoridades Indígenas de Colombia que nos permitirá aspirar a la Presidencia. Queremos sumar y construir un movimiento amplio para resetear la política”, precisó Quintero en su cuenta de X.

El exalcalde y precandidato Daniel Quintero será candidato a la Presidencia con el aval de las Autoridades Indígenas de Colombia - crédito @QuinteroCalle/X

El presidente de Fedegán, esposo de la senadora y ex precandidata presidencial María Fernanda Cabal, criticó el nuevo aval que tiene Quintero para aspirar al cargo más importante del país: “Ríos de dinero...”, escribió Lafaurie en su cuenta de X.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, hizo crítica a Daniel Quintero por aval que recibió para lanzarse a la Presidencia - crédito @jflafaurie/X

Quintero reaccionó haciendo énfasis en un escándalo que ahora rodea a la familia del líder gremial y que tiene que ver con su hijo, Juan José Lafaurie Cabal. De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, el abogado penalista recibió un crédito y un subsidio como “pequeño productor”, pese a los recursos que tienen tanto él como su familia.

Señor Lafaurie, mi familia a diferencia de la suya nunca se tomó los subsidios que deberían ir a los campesinos haciéndose pasar por pobres”, aseveró el exalcalde de Medellín.

El precandidato Daniel Quintero respondió a crítica de José Félix Lafaurie - crédito @QuinteroCalle/X

¿Qué pasó con Juan José Lafaurie?

De acuerdo con la denuncia del periodista, expuesta en la sección Los Danieles de la revista Cambio, el banco Serfinanza le habría desembolsado un crédito de redescuento por $400 millones, financiado con recursos del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). Posteriormente, el fondo en cuestión habría efectuado un abono de $95.273.700 para el cubrimiento del crédito. Esto quiere decir que una parte del crédito no sería financiado por Lafaurie Cabal, que finalmente tendría que devolver $304 millones y no los $400 millones en su totalidad.

En otra publicación, Quintero se refirió a la denuncia de Coronell cuestionó el hecho de que el hijo de la congresista y del presidente de Fedegán se haya presentado como un “pequeño productor” para acceder al crédito y al subsidio, siendo este un tipo de apoyo económico que tanto él como su familia han criticado.

Les desembolsaron nada más ni nada menos que $ 400 millones después de que el pobre niño dijo que solo tenía activos por $130 millones. Y lo peor es que luego Finagro le regaló $95 millones de recursos públicos gratis, que debían ir a las familias campesinas de Colombia que lo necesitan”, señaló el precandidato presidencial en un video publicado en sus redes sociales.

Daniel Quintero criticó el hecho de que Juan José Lafaurie se haya presentado como pequeño productor para acceder a un subsidio - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero recordó que la familia Lafaurie Cabal ha estado en contra de los subsidios que reciben ciertas personas, bajo el argumento de que es necesario trabajar y no precisamente recibir apoyos económicos del Estado. “¿Qué era eso de los subsidios? Ellos quieren acabar los subsidios, pero para quedarse con ellos. Pídalo a las familias de Colombia, por quien votan”, concluyó.

Juan José Lafaurie se pronunció

Juan José Lafaurie emitió un comunicado en el que indicó que estaba siendo víctima de “afirmaciones injuriosas y calumniosas” y que recurrirá a la justicia colombiana par resolver la situación en la que se encuentra, alejándose por completo de los medios de comunicación.

No aceptaré que se normalice la difamación, ni que se pretenda sustituir a los jueces mediante señalamientos públicos carentes de rigor, prueba o sustento jurídico. La honra no se debate en redes ni se condena en titulares; se protege en los estrados judiciales, con pruebas y en derecho; eso haré y por ello no he salido ni saldré a dar entrevistas, sobre todo cuando se pretende lacerar a mi madre por mi conducto derivado de rencillas políticas”, indicó.

