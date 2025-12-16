“No fue por microsueño”: familias cuestionan causa del accidente del bus del Liceo Antioqueño en Antioquia

El accidente de bus turístico en Antioquia deja 17 fallecidos y 19 heridos, la mayoría estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello - crédito X

Las autoridades continúan recopilando información sobre el accidente de tránsito ocurrido en Antioquia, en el que un bus que transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño sufrió un siniestro durante su regreso a Medellín tras un viaje a Tolú, en el departamento de Sucre.

El hecho dejó 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor, y varios heridos que fueron trasladados a centros médicos de la región.

El grupo estaba conformado por 40 estudiantes que habían culminado su etapa escolar y retornaban a sus hogares luego de una excursión de celebración.

De acuerdo con los relatos conocidos, el ambiente dentro del vehículo era de tranquilidad, con algunos jóvenes conversando, cantando o descansando, sin que se anticipara la magnitud de lo que ocurriría más adelante en la vía.

Uno de los sobrevivientes es David Rua, de 16 años, quien narró a Noticias Caracol cómo vivió los momentos previos y posteriores al accidente.

“Me encontraba con mis amigos hablando, riéndonos con la música y todo el mundo estaba muy feliz. Estábamos disfrutando del regreso hacia Medellín, de que todo en nuestro paseo fue bastante bien”, relató el estudiante, quien viajaba en la parte media del bus.

El accidente se registró a la altura del municipio de Remedios, cuando el vehículo cayó a un abismo. David explicó que despertó abruptamente tras percibir un fuerte sonido y una vibración intensa.

“Me despierto frente a un sonido y un temblor muy aterrador. Cuando abro los ojos, miro cómo todo empieza a levitar y en ese momento me doy cuenta de que estamos cayendo a algún vacío”, contó.

El joven señaló que, en medio de la caída, adoptó una posición fetal debajo de la silla para protegerse. Tras detenerse el vehículo, logró salir y observar la escena.

“Empiezo a escuchar los gritos de ayuda y veo también, lamentablemente, gente fallecida. Ahí me doy cuenta de que yo estoy bien y que puedo ayudar”, afirmó, al indicar que colaboró para auxiliar a otros compañeros y buscar apoyo en la carretera.

Medicina Legal reportó 9 menores de edad fallecidos en el accidente en la vía Segovia - Remedios, en Antioquia - crédito Colprensa/X

Según su testimonio, un conductor de una tractomula fue una de las primeras personas en alertar a las autoridades sobre lo sucedido.

Minutos después, familiares de algunos estudiantes también llegaron al lugar. Carlos Galeano, pariente de uno de los sobrevivientes, describió su experiencia al arribar a la zona del accidente.

“Nosotros viajamos por la mañana a Remedios cuando nos enteramos de la noticia. Alcanzamos a llegar al sitio del siniestro donde pudimos ayudar a sacar varios niños”, expresó.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de Remedios y Segovia, donde recibieron atención médica y permanecen bajo observación. Paralelamente, en distintos puntos del departamento se han realizado velatones y homenajes en memoria de los jóvenes fallecidos, en actos organizados por familiares, amigos y comunidades educativas.

En medio del duelo, surgieron versiones que cuestionan una de las hipótesis iniciales sobre las causas del siniestro. Aunque de manera preliminar se mencionó la posibilidad de un microsueño del conductor, familiares de las víctimas aseguran que el vehículo presentaba problemas mecánicos desde antes del accidente.

Unidades de emergencia llegaron al lugar para socorrer a los heridos - crédito X

Óscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López, joven de 18 años que perdió la vida, afirmó ante medios de comunicación que “eso no fue por un microsueño porque el bus ya venía varado hace mucho rato, tenían que parar cada 10 o 15 minutos y bajar las ventanillas para poder respirar”. Añadió que los pasajeros manifestaron inconformidad por las condiciones del viaje.

De acuerdo con su relato, algunos estudiantes solicitaron un cambio de transporte debido a las fallas que percibían. “Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron”, indicó, al tiempo que recordó que la madre de Valeria sugirió descender del bus antes de continuar el recorrido.

David Rua también se refirió a posibles inconvenientes técnicos detectados desde el inicio del trayecto. Según explicó, antes de salir del hotel se revisaron algunos componentes del vehículo. “Desde el hotel se reportaron fallas de batería, del aire y del motor”, señaló. Además, describió dificultades con la ventilación durante el recorrido.

“El aire estaba muy pesado, no se alcanzaba a respirar bien, y sentí que algo andaba mal”, agregó el estudiante, al mencionar que varios pasajeros notaron estas condiciones mientras avanzaban por la carretera. Estos testimonios hacen parte del material que ahora es analizado por las autoridades.

Los organismos de tránsito y judiciales adelantan peritajes técnicos en el lugar del accidente y en el bus involucrado, con el fin de establecer de manera precisa las causas del siniestro. Las investigaciones incluyen la revisión mecánica del vehículo, el análisis de la ruta y la recopilación de declaraciones de sobrevivientes y testigos.