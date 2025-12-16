Colombia

Jueza ordenó libertad del padrastro de Lina Tejeiro: Fiscalía General de la Nación apeló la decisión

Dixon Heraldo Tequia es acusado de pertenecer a Los Carboneros, estructura dedicada al lavado de activos

Dixón Heraldo Tequia Gómez,
Dixón Heraldo Tequia Gómez, padre de la reconocida actriz, fue capturado por delitos de narcotráfico y lavado de activos - crédito Fiscalía General y redes sociales

En diciembre de 2024 se registró un operativo encabezado por la Fiscalía General de la Nación en el que se desarticuló una red dedicada al lavado de activos, de la que hacía parte el padrastro de la actriz Lina Tejeiro, identificado como Dixon Heraldo Tequia Gómez.

El padre del hermano menor de Tejeiro fue acusado de los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado, todos relacionados con narcotráfico.

En ese momento, la Fiscalía General de la Nación mencionó que Tequia Gómez era un “narco invisible” que tendría nexos con el cartel de Jalisco Nueva Generación.

La captura de Dixón Heraldo
La captura de Dixón Heraldo Tequia Gómez se registró en diciembre de 2024 - crédito Fiscalía General

El 17 de diciembre de 2024 se oficializó la judicialización de Tequia y los demás integrantes de la red criminal, que involucraba la venta y compra de inmuebles para encubrir dinero proveniente del narcotráfico.

Como producto de una investigación, la fiscalía mencionó que la cocaína era enviada desde pistas de Venezuela hacia Centroamérica y Estados Unidos, generando ganancias para la estructura criminal por más de 25.000 millones de pesos.

“Dentro de esta actividad, la fiscalía encontró varias señales de alerta durante la indagación, como la falta de títulos mineros, el incremento del uso de efectivo a partir de 2015, aumentos significativos en las ventas en comparación con los comportamientos históricos, altos retiros de efectivo, justificación de gastos mediante cuentas menores y prepago de ventas, así como traspasos y constitución de fideicomisos y bienes en favor de un menor hijo suyo y su compañero permanente”, mencionó la fiscalía en ese momento.

Padrastro de Lina Tejeiro quedaría en libertad

Pablo Hernán Martínez, Dixon Heraldo
Pablo Hernán Martínez, Dixon Heraldo Tequía Gómez y Jessica Manuela Rodríguez - crédito Fiscalía General de la Nación

En la tarde del 16 de diciembre, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que una jueza en Bogotá ordenó el 15 de diciembre que Dixon Heraldo Tequia Gómez sea dejado en libertad de la cárcel La Modelo.

La jueza ordenó la libertad debido al vencimiento de los términos del proceso por el que estaba siendo juzgado Tequia, que seguirá vinculado al proceso, que continuará en 2026.

La Fiscalía General de la Nación apeló el fallo y este será evaluado nuevamente por la misma jueza, que en segunda instancia deberá decidir si mantiene su decisión de otorgar la libertad al procesado.

La organización criminal generó ganancias
La organización criminal generó ganancias por más de 25.000 millones de pesos - crédito Fiscalía General de la Nación

Sobre la fortuna que acumularon Los Carboneros antes de ser capturados, la Fiscalía General de la Nación mencionó aspectos relevantes durante las audiencias.

En primer lugar, mencionó que mediante actividades ilícitas como el narcotráfico, contrabando de combustible y extorsión, esta estructura criminal operaba principalmente en departamentos del oriente colombiano y consolidó su poder con el control de rutas estratégicas para el transporte de drogas, lo que les permitió recibir millonarias sumas de dinero para “lavarlas” a través de empresas fachada.

Las autoridades identificaron que la organización convirtió las ganancias ilícitas en bienes muebles e inmuebles, entre ellos lujosas fincas, vehículos de alta gama y cuentas bancarias con movimientos sospechosos de grandes montos; además, varios de los miembros de la agrupación mantuvieron un bajo perfil y emplearon testaferros para ocultar la propiedad real de estos activos.

El patrimonio de la red se valoró en cifras multimillonarias, considerando tanto el dinero en efectivo como las inversiones realizadas en diferentes sectores económicos y comerciales, que se prolongó durante varios meses.

Parte del dinero fue utilizado también para sobornos y protección a su estructura, asegurando impunidad y continuidad en las operaciones. Tras el golpe contra Los Carboneros por parte de las autoridades, se registró el decomiso de una porción de estos bienes, evidenciando una acumulación considerable que fue creciendo durante años gracias al manejo de actividades criminales sostenidas.

