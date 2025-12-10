Colombia

Westcol protagonizó video en el que actuó como el Grinch: así fue el detrás de cámaras

El streamer colaboró con la creadora de contenido Paola Ruiz para recrear una escena de la icónica película navideña y desató una ola de reacciones en las redes sociales

Paola Ruiz y Westcol revolucionan
Paola Ruiz y Westcol revolucionan la Navidad con un caótico y divertido video recreando El Grinch - crédito @paoruizb_/IG

La creadora de contenido Paola Ruiz reveló en sus redes sociales varios detalles del detrás de cámaras de uno de sus videos más comentados de la temporada decembrina, una grabación navideña que realizó junto al streamer Westcol y que, según contó, implicó un intenso trabajo de producción, maquillaje y logística que comenzó desde la madrugada y terminó convirtiéndose en una experiencia tan caótica como exitosa.

A través de su relato, Ruiz explicó que la idea del video llevó a un nivel inesperado de exigencia al también empresario antioqueño, a quien caracterizaron como el Grinch.

Obligué al streamer más famoso del mundo a maquillarse de Grinch y todo se salió de control”, dijo de entrada, dejando claro que el proyecto no fue improvisado ni sencillo y además, que el equipo comenzó a trabajar desde muy temprano para lograr el resultado final que se vio en redes sociales.

Empezamos a las cinco de la mañana haciendo manualmente los prostéricos para la máscara del Grinch. Y es que verme como Cindy Lou era la misión más fácil”, relató Paola, resaltando que el mayor reto era la transformación de Westcol.

El reto navideño de Paola
El reto navideño de Paola Ruiz: así transformó a Westcol en el Grinch en tiempo récord - crédito @paoruizb_/IG

Además, explicó que el proyecto implicó un desplazamiento importante para todo el equipo, ya que ella, a pesar de ser también de Medellín, actualmente vive en Estados Unidos.

Gente, tuvimos todos que viajar a Medellín para poder grabar esta escena navideña. Y una vez Westcol aprobó la idea, empezamos a grabar”, agregó, destacando la disposición del streamer para sumarse al concepto.

Uno de los aspectos más llamativos que reveló la creadora de contenido fue el poco tiempo que tuvieron para convertir a Westcol en el personaje, debido a su apretada agenda, pues ese día que realizaron la grabación, el streamer tenía que cumplir con otros compromisos que le impedían tener un largo día de rodaje.

Como el nene tenía más grabaciones ese día, en menos de treinta minutos lo convertimos en el Grinch. Y es que este flow violento solo lo tiene Westcol”, comentó Paola Ruiz, subrayando la rapidez y la energía con la que se desarrolló la producción detrás y frente a las cámaras.

Incluso mencionó que el equipo buscó recrear escenas icónicas de la película, lo que implicó apoyo extra en el set. “Nuestro objetivo era recrear esta toma de la película (en la que el Grinch aparece pegado en la esquina de una pared y asusta a Cindy Lou, luego que se robara los regalos de Navidad y después hacerle ver que no es un personaje malo) y como Westcol tenía que volar, pues nuestro amigo Juan nos ayudó a que no se cayera (estuvo sosteniendo al streamer con una escalera desde la parte de atrás)”, explicó.

Westcol se convierte en el Grinch gracias a Paola Ruiz y conquista a sus fans - crédito @paoruizb/tiktok

Paola Ruiz también resaltó la actitud del streamer durante el rodaje: “Yo te seré honesta, sin importar quemar a Westcol. Grabar con este hombre era la cosa más fácil del mundo”, afirmó. Sin embargo, reconoció que no todo fue sencillo, especialmente al final.

“Quitarle la máscara a este hombre sin arrancarle la barba fue la cosa más difícil de esa grabación”, confesó entre risas, asegurando que, pese a la incomodidad, Westcol mantuvo siempre la mejor disposición.

Finalmente, la creadora de contenido destacó el resultado del proyecto y la confianza que Westcol depositó en el equipo.

Él con la mejor energía confió en nuestro proyecto y logramos el mejor video de toda la Navidad”, concluyó, invitando a sus seguidores a ver el resultado, donde el video se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la temporada.

De acuerdo con las imágenes que se ven en el clip final, en efecto, cuando Paola Ruiz en su personaje de Cindy le recuerda que no es una persona mala, se detiene y cambia de ser el Grinch a Santa Claus moderno.

Así fue la grabación navideña de Paola Ruiz y Westcol en tiempo récord - crédito @paoruizb/tiktok

"Yo soy West Claus y todos los sueños los hacemos realidad“, expresa al final de la grabación Westcol, mientras sonríe junto a Ruiz.

Como era de esperarse, la publicación generó una ola de reacciones por parte del público, los cuales elogiaron la disposición de Westcol, su actuación y otros el trabajo de Paola Ruiz.

“Westcol se presta para una vainas JAJAJAJA“, ”Westcol es para las que sea”, “Quién ve a Westcol tan actor”, “Paola es una dura en las transiciones”, “Siempre sacándola del estadio”, “Me gustó mucho”, dicen algunos de los comentarios.

