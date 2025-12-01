Así reaccionó Yina Calderón tras perder la final de ‘La Mansión de Luinny’ frente a Karina García

La creadora de contenido se mostró desilusionada por haber quedado en segundo lugar - crédito @alimarchacon/IG

La inesperada reacción de Yina Calderón al conocer los resultados de la final de La mansión de Luinny se convirtió en uno de los momentos más comentados por los seguidores del reality en Colombia.

Mientras la atención se centraba en la definición del concurso, la empresaria y creadora de contenido no pudo ocultar su decepción al quedar en segundo lugar frente a Karina García, quien se alzó con el primer puesto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karina García se llevó el primer lugar en 'La mansión de Luinny' - crédito @lamansiondeluinny/IG

La noche del 30 de noviembre marcó el desenlace de la competencia, en la que Karina García, modelo paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se impuso con una amplia ventaja tanto en la tabla de posiciones como en los ‘superchats’.

Según videos que circulan en las diferentes redes sociales, la ganadora celebró de manera efusiva al recibir el anuncio acompañada de su círculo más cercano y obtuvo un premio de cien mil dólares.

Su reacción, cargada de entusiasmo, contrastó con el ánimo de Calderón, quien optó por apartarse del grupo tras conocer el veredicto.

El comportamiento de Yina Calderón tras la derrota generó debate en redes sociales. De acuerdo con las publicaciones, la empresaria se mostró visiblemente molesta e indignada, llegando incluso a llorar y manifestar su desilusión por el resultado.

Yina Calderón se tomó unos tragos y expresó lo que percibe de algunos colombianos - crédito La Mansión de Luinny/Instagram

Este episodio fue ampliamente comentado por los usuarios, algunos de los cuales expresaron que esperaban que Calderón se consagrara como ganadora, argumentando que merecía el título.

A pesar de no obtener el primer lugar, Yina Calderón recibió un reconocimiento significativo, pues Luinny le otorgó un premio de treinta mil dólares y, además, le ofreció una oportunidad laboral con una propuesta de “cheque en blanco”, permitiéndole fijar el monto de su remuneración. Esta oferta fue interpretada como un gesto de valoración a su desempeño en el programa.

La final de La mansión de Luinny no solo coronó a Karina García como la favorita del público, sino que también dejó en evidencia la polarización de opiniones entre los seguidores del reality, quienes debatieron intensamente sobre el desenlace.

Así le fue a Karina García y a Yina Calderón durante la primera semana en el reality en República Dominicana - crédito @lamansiondeluinny/ Instagram

Entre los mensajes que circularon en redes sociales, se destacan: “Yina tomando de su propia medicina, cuándo va a entender que su papel de villana es una farsa”; “criticó a Karina y salió peorcita en culiandeo, el público se las tenía que cobrar, ojalá no vuelva”, entre otros más.

Las razones por las que nunca fue expulsada a pesar de las peleas

En repetidas ocasiones, Yina Calderón estuvo a punto de ser expulsada de la competencia debido a los constantes enfrentamientos con sus compañeros dentro de La mansión de Luinny.

“Varios dicen que Yina ya tuvo dos altercados que ameritan expulsión, otros que Chanel tampoco se salva y, por último, responsabilizan a Abraham por el enfrentamiento entre sus compañeras”.

Añadiendo un elemento de expectativa, se recuerda que Luinny había advertido que no permitiría agresiones físicas en el reality, lo que deja abierta la posibilidad de sanciones inminentes no solo para Yina Calderón, sino también para otros participantes relacionados en este reciente conflicto.

El público participó en la decisión de la producción y, tras la votación, Yina y Chanel permanecieron en competencia con más de 1.700 votos a favor - crédito @lamansiondeluinny/ Instagram

Ante la posibilidad de ser expulsada del reality, Yina se tomó un momento frente a sus compañeros para dar un discurso para despedirse.

“Le agradezco a Luinny por la oportunidad, a todos mis fanáticos por cada ‘super chat’. No voy a alargar el tema porque ya sucedió, acato la decisión, pero no bajo mi cabeza, soy 100% real, no disfrazo nada y si me provocan respondo”, dijo Calderón.

Pese a que la empresaria había aceptado su salida junto a Chanel, Luinny aseguró que aunque no estaba de acuerdo con la pelea, dejó que los seguidores del programa votaran si las participantes debían ser expulsadas, votaciones que las dejaron por dentro con más de 1.700 votos a favor, dejándolas dentro de la competencia.