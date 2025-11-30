Colombia

Miguel Uribe Londoño se fue en contra de Gustavo Petro por criticar el indulto de Donald Trump a expresidente de Honduras: “Muy caradura”

El precandidato del Centro Democrático calificó de incoherente la invitación de Gustavo Petro a Donald Trump, luego de que el exmandatario estadounidense indultara a Juan Orlando Hernández, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico

El presidente colombiano generó controversia
El presidente colombiano generó controversia al invitar a Donald Trump a presenciar la lucha antidrogas en el país, tras el polémico indulto al exjefe de Estado hondureño, lo que desató críticas de la oposición - crédito @migueluribel/X y AP

El anuncio del indulto otorgado por Donald Trump al exjefe de Estado hondureño Juan Orlando Hernández, procesado por cargos relacionados con el tráfico de drogas, provocó un notable impacto en América Latina. La medida sumó tensión al debate político y fue seguida de reacciones en distintos gobiernos de la zona.

Ante esta coyuntura, Gustavo Petro, actual presidente de la República, extendió una invitación pública a Trump, sugiriéndole que viaje al país sudamericano para presenciar directamente las labores que se realizan en la lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones del presidente colombiano provocaron reacciones dentro del escenario político nacional. Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático y padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, respondió sin rodeos ante la invitación realizada al exmandatario estadounidense. Al respecto, Uribe Londoño expresó su descontento con una frase breve pero contundente: “Muy caradura”.

En su mensaje de X el presidente Gustavo Petro aseguró que la decisión tomada por Trump representa un golpe al ánimo de quienes se han comprometido y expuesto en el combate al tráfico de drogas.

El jefe de Estado remarcó: “Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico”.

Petro califica de desalentador el
Petro califica de desalentador el indulto a un narcotraficante para quienes luchan contra el narcotráfico en la región - crédito @petrogustavo/X

El mensaje de Petro llegó como reacción a los comentarios de Donald Trump, quien manifestó su deseo de acabar con “fábricas de cocaína”. El líder colombiano ofreció una comparación entre esa intención y la actividad concreta que se despliega en el país, recordando que en Colombia se eliminan en promedio nueve laboratorios de drogas al día.

A partir de ello, formuló una invitación puntual al expresidente de Estados Unidos y fue enfático al señalar: “Trump dijo que le gustaría destruir ‘fábricas de cocaína’, nosotros destruimos un promedio de 9 laboratorios por día, invito al presidente Trump a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico”, expresó el mandatario.

La reacción de Miguel Uribe Londoño ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro puso de manifiesto una postura crítica respecto a la gestión de casos vinculados al narcotráfico. Uribe Londoño enfatizó su desacuerdo con la “liberación” de alias Calarcá, calificándolo como “narcoterrorista” y cuestionando la coherencia del mensaje presidencial.

En su declaración, el aspirante a ocupar la Casa de Nariño, manifestó: “Se tiene que ser muy caradura para escribir esto después de dejar libre a alias ‘Calarcá’ que no es más que un narcoterrorista asesino. Petro tiene que tener claro que ser cómplice del crimen también es un delito y que la justicia, más temprano que tarde, le llegará”.

Miguel Uribe Londoño contestó al
Miguel Uribe Londoño contestó al mensaje del presidente Gustavo Petro - crédito @migueluribel

Y es que, Donald Trump informó que otorgará “un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado (…) muy severamente y muy injustamente”.

El exmandatario hondureño fue trasladado a Estados Unidos tras su extradición en abril de 2022, y en marzo de 2024 la justicia estadounidense lo condenó a cuarenta y cinco años de prisión por tres delitos relacionados con el narcotráfico y armas, además de imponerle cinco años adicionales de libertad supervisada.

Las autoridades responsabilizaron al expresidente de haber aceptado fondos de Joaquín “Chapo” Guzmán destinados a costear actividades fraudulentas durante procesos electorales, a cambio de facilitar una operación mediante la cual ingresaron más de quinientas toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El panorama diplomático entre Colombia
El panorama diplomático entre Colombia y Estados Unidos se ha vuelto cada vez más complejo desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente en enero - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

El panorama diplomático entre Colombia y Estados Unidos se ha vuelto cada vez más complejo desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente en enero. Las discrepancias entre los jefes de Estado de ambos países en torno a las estrategias para enfrentar el narcotráfico han profundizado el distanciamiento en los últimos meses.

Donald Trump ha señalado a Gustavo Petro, al igual que al presidente de Venezuela, por presuntos lazos con el narcotráfico. Como resultado de estas acusaciones, el mandatario colombiano y personas cercanas a él fueron sancionados y sumados a la conocida ‘Lista Clinton’. Paralelamente, Estados Unidos ha incrementado su presión militar en el Caribe y el Pacífico, centrando sus esfuerzos en interceptar barcos sospechosos de transportar drogas. Estas operaciones han dejado, desde septiembre, un saldo superior a ochenta personas fallecidas.

Creadora de contenido, experta en procesos migratorios, aclara si le pueden negar la visa por deber en Datacrédito

Hay varios condiciones que, aunque parecen relevantes, no son determinantes al momento de pedir una visa americana

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebran juntos la primera comunión de Matías en un emotivo reencuentro familiar

La presentadora y el actor dejaron ver cómo es su relación por el bienestar de sus hijos, compartiendo una celebración íntima y llena de detalles pensados por el propio primogénito de los dos

Identifican a los delincuentes del asalto a joyería en centro comercial de Bucaramanga, buscan a cómplices prófugos

Cinco personas fueron capturadas durante el intento de robo en el Centro Comercial Cuarta Etapa y uno de los presuntos líderes murió tras enfrentarse a la Policía

Operativo policial frustra distribución masiva de alcohol ilegal en Medellín

Una intervención en el centro de la ciudad permitió incautar miles de envases, etiquetas y tapas originales, elementos clave para la producción de bebidas alcohólicas falsificadas

Westcol reveló el secreto detrás de su frondosa barba y los internautas no se lo perdonaron: “Era una farsa”

El streamer mostró cuál es el método que usa un barbero para definirle su aspecto, generando conversación sobre los nuevos hábitos de cuidado personal entre los hombres y la realidad de la imagen que está mostrando

