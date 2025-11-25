Colombia

Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Guardar
Si no sabes qué más
Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05), interpretado por W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, sigue en el primer lugar de la lista.

2. top diesel

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada top diesel, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. DIOMEDEZ

Blessd y GeezyDee

DIOMEDEZ se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Blessd y GeezyDee está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. no tiene sentido

Beéle

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. no tiene sentido entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

COMO OREO no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. BUENOS DIAS (feat. Anuel AA, Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

BUENOS DIAS (feat. Anuel AA, Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3) se ubica en la sexta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Blessd.

7. MIU MIU (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

Con una diferencia favorable de 2, MIU MIU (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3) de Blessd se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. BOBADITA

Kris R. y GeezyDee

BOBADITA de Kris R. y GeezyDee va en descenso: ya llega a la octava posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. quédate

Beéle

quédate de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

10. Moscow Mule

Bad Bunny

En décimo lugar, continúa Moscow Mule de Bad Bunny.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.

Temas Relacionados

AppleStreamingMúsicacolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y de Betsy Liliana, e involucrada en pelea con Dayana Jaimes, incursionará en la política

La mujer, que ha protagonizado un fuerte rifirrafe con la viuda del cantante Martín Elías, que tuvo una relación amorosa con su exesposo, dio el salto a la arena electoral y buscará convertirse en parlamentaria a partir de 2026

Lily Díaz, hija de Diomedes

EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

Los participantes eliminados llegaron para apoyar a las famosas en el último reto

EN VIVO| Final de ‘MasterChef

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

El volante antioqueño ingresó en el segundo tiempo del duelo entre los millonarios y la Acadé, que consiguió su tiquete a los cuartos de final de manera agónica

Juan Fernando Quintero anotó un

En video: protestas estudiantiles en Bogotá generaron bloqueos de movilidad y daños a la fachada de la Secretaría de Educación

Miles de usuarios del sistema de transporte resultaron perjudicados durante las manifestaciones que se registraron en el corredor de la calle 26

En video: protestas estudiantiles en

Así de bajo sería el aumento del salario mínimo de 2026 si se aprueba la propuesta que tienen las empresas más pequeñas

La negociación enfrenta a sindicatos, Gobierno y empresarios a la espera de las cifras de productividad laboral y presiones inflacionarias

Así de bajo sería el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO| Final de ‘MasterChef

EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Giovanni Ayala recordó a su hijo con lágrimas durante una misa por su liberación: “Un niño con sueños”

Colombiano se desilusionó de la Navidad en Europa: “Mucho ambiente para el resto del mundo”

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

Deportes

Juan Fernando Quintero anotó un

Juan Fernando Quintero anotó un golazo, pero no pudo evitar la eliminación de River Plate frente al Racing de Costas

PSG vs. Tottenham: hora y dónde ver al campeón de la Uefa Champions League en Colombia

Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

Revelaron los audios del polémico gol del empate de Junior frente a América de Cali: esto concluyeron desde el VAR

Iván Mejía hizo grave denuncia sobre Cesar Augusto Londoño: aseguró que le llevaba amenazas de directivos