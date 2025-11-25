Las mejores canciones para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05), interpretado por W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, sigue en el primer lugar de la lista.

2. top diesel

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada top diesel, debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

3. DIOMEDEZ

Blessd y GeezyDee

DIOMEDEZ se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Blessd y GeezyDee está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. no tiene sentido

Beéle

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. no tiene sentido entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

COMO OREO no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. BUENOS DIAS (feat. Anuel AA, Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

BUENOS DIAS (feat. Anuel AA, Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3) se ubica en la sexta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Blessd.

7. MIU MIU (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

Con una diferencia favorable de 2, MIU MIU (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3) de Blessd se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. BOBADITA

Kris R. y GeezyDee

BOBADITA de Kris R. y GeezyDee va en descenso: ya llega a la octava posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. quédate

Beéle

quédate de Beéle sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

10. Moscow Mule

Bad Bunny

En décimo lugar, continúa Moscow Mule de Bad Bunny.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.