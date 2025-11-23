Daniel Quintero se fue en contra de Abelardo De La Espriella por mensaje en que hacía llamado a la unión: “Lo va a devorar la misma derecha”

El abogado reiteró su invitación a la cohesión nacional, mientras el exalcalde de Medellín cuestionó la viabilidad de ese llamado, señalando divisiones profundas entre figuras conservadoras - crédito @delaespriella_style - @quinterocalle/Instagram

Abelardo De La Espriella ha enfrentado críticas desde el momento en que anunció su aspiración presidencial. Estas no provienen únicamente de sectores de izquierda alineados con el gobierno, a quienes él ha cuestionado abiertamente, también de figuras vinculadas a la derecha. Un caso destacado es el de la precandidata Vicky Dávila, que ha sumado cuestionamientos en contra del abogado.

En ese sentido, recientemente el abogado escribió un mensaje en su cuenta de X en el que decía que el “no era el enemigo” y llamó a la unidad. Publicación que desató una respuesta del exalcalde de Medellín Daniel Quintero que en la misma red social le contestó: “Lo va a devorar la misma derecha”.

En su reciente mensaje, el precandidato De la Espriella subrayó que no considera a quienes lo cuestionan como sus adversarios y reiteró su invitación a la cohesión nacional. De La Espriella insistió en la importancia de dejar de lado divisiones, enfocándose en un proyecto común por el país.

“¡El enemigo no soy yo! Mi llamado es a la unión y a construir una Colombia libre y en democracia", escribió el abogado en su cuenta de la red social antes mencionada.

Abelardo De La Espriella reiteró la llamada a la unidad a sectores de derecha - crédito @ABDELAESPRIELLA

Daniel Quintero reaccionó al pronunciamiento de Abelardo De La Espriella sobre la necesidad de unidad y su afirmación de que no es el enemigo. En su respuesta, Quintero señaló que las dificultades del precandidato podrían originarse dentro de su propio sector político.

“El Tigre en crisis. Lo va a devorar la misma derecha. Allá hay narcos, pero no les gusta que se note tanto”, aseveró en su respuesta al precandidato, el político paisa cercano al Gobierno de presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Daniel Quintero contestó al mensaje del abogado llamando a unidad - crédito @QuinteroCalle

Ante el mensaje de Daniel Quintero, el activista de derecha Jairo Ladino respondió refiriéndose a la sanción impuesta a Quintero por parte de la Procuraduría por participación en política. Ladino sugirió que la verdadera crisis corresponde a la situación del propio exalcalde.

“Creo que usted no tiene clara la definición de crisis. Yo le ayudo. Esto es una crisis”, contestó el activista en respuesta a las palabras de Quintero.

Jairo Ladino contestó al mensaje de Daniel Quintero en contra de Abelardo De La Espriella - crédito @JairoLadino_

Por su parte, en repetidas oportunidades, Abelardo De La Espriella ha insistido en la necesidad de articular fuerzas dentro de la derecha y ha llamado a sus posibles aliados a buscar mecanismos conjuntos que permitan presentar una alternativa sólida, y tal fue el caso en una entrevista que tuvo recientemente en al revista Semana.

“Le propongo a todos los que estén del lado de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad, que hagamos una encuesta en la que entre todo el que quiera, siempre y cuando no sea alguien que pertenezca al círculo de Petro”, comentó en aquella ocasión en dialogo con el medio antes mencionado.

Además, De La Espriella detalló que su propuesta contempla un plazo concreto para definir al candidato de unidad: “Es una encuesta antes del 10 de diciembre para que se pueda conocer el resultado ese día”.

Por otro lado, Vicky Dávila ha sido reiterada en sus cuestionamientos hacia Abelardo De La Espriella, especialmente respecto a su concepción profesional.

En una conversación con La FM, Dávila expresó su desacuerdo con la postura del abogado acerca de la relación entre derecho y ética.

“Él (Abelardo de la Espriella) en su profesión decidió trabajar para bandidos y ganar mucho dinero con ellos. Eso nos separa. Para mí la ética sí es importante. Yo sí voy a gobernar con ética”, indicó la precandidata presidencial en dicha entrevista.

Pero la anterior no ha sido su unica critica, pues en un mensaje de X Vicky Dávila cuestionó la relación de Abelardo de la Espriella con Daniel y Andrea Peñarredonda.

“Los colombianos tienen que saber la verdad sobre la relación del candidato Abelardo de la Espriella con el abogado Daniel Peñarredonda, por años subdirector de su oficina de abogados (De La Espriella Lawyers) y hoy, y desde hace años, con estrechos vínculos con Alex Saab y su esposa Camila Fabri”, escribió en su publicación la precandidata presidencial en dicha publicación.

Vicky Dávila cuestionó la cercanía de Abelardo De la Espriella con el abogado Peñarredonda - crédito @VickyDavilaH

Y agregó: “De hecho, Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel Peñarredonda, aparece con Camila Fabri, esposa de Saab. Es su mano derecha. Todo nació, en épocas en las que Alex Saab estaba preso en Estados Unidos por ser el testaferro de Nicolás Maduro, Jefe del Cartel de los Soles, y cuando Abelardo de la Espriella era su abogado formal”.