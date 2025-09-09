Westcol aseguró que lo afectarían las críticas si se llegase a filtrar un video íntimo suyo

El paisa aseguró que le afectaría mucho que algo así pasara - crédito @westkick15/TikTok

Westcol se pronunció sobre la reciente filtración del video íntimo en el que aparecen Isabella Ladera y el cantante Beéle, hecho que generó repercusión en redes sociales y reacciones en diferentes creadores de contenido que han aprovechado la coyuntura para hablar con sus seguidores al respecto.

En una transmisión en vivo a través de una de sus plataformas, el streamer expresó su preocupación y compartió su percepción sobre el impacto personal que tendría atravesar una situación similar, mientras cuestionó los mecanismos detrás de la rápida difusión de contenidos privados.

Beéle se encuentra en medio de una polémica por filtración de un video íntimo con Isabella Ladera - crédito @beele/Instagram

Según relató el creador de contenido ante sus seguidores, le sorprendería profundamente que material tan privado llegue a circular con tanta facilidad, aun cuando solo lo tienen quienes participaron directamente en su grabación.

“He estado cabezón. Yo llevo cabezón un montón de rato pensando en cómo puede filtrar esos videos, bro. De verdad, en cómo se filtran esos videos, weón”, señaló en la transmisión, expresando su incredulidad respecto a la vulnerabilidad de la privacidad.

Las palabras de Westcol llegaron después de la difusión del material que involucra a Ladera y Beéle, fenómeno que encendió debate en plataformas digitales.

Valka fue novia de Westcol, después de terminar con Aida Victoria Merlano - crédito @westcol/IG

Para el streamer paisa, la posibilidad de que grabaciones personales se filtren constituye una amenaza directa a la intimidad y su reputación.

“Eso a mí me daría... De verdad, eso sería lo peor que me pudiera pasar, weón. Yo creo que yo eso, eso sí me afectaría mucho en lo personal, weón”, agregó mientras reflexionaba sobre el efecto emocional que le acarrearía una eventual filtración.

Mientras expresaba su inquietud, hizo referencia a soluciones radicales como deshacerse de su teléfono móvil, borrar sus archivos de la nube y evitar la acumulación de material sensible.

Westcol y Aida Victoria Merlano fueron una de la relaciones más sonadas del 'streamer' - crédito @westcol/Instagram

“¿Será que eso lo sacan de la carpeta de oculto? ¿Será un hack? Bro, yo quiero saber cómo, cómo, porque si realmente eso lo hackean, papi, yo tengo que coger este celular y tirarlo al lago Ness, ¿si me entiende? Yo no me puedo quedar con ese celular”, afirmó, señalando su preocupación sobre la seguridad digital.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas expresaron sus opiniones sobre la opinión que entregó Westcol en su transmisión en vivo: “jajaja imagínese si para Westcol eso es romper, qué le puede esperar a él”; “si eso es romper, entonces el otro no lleva es pero nada de vida”; “cada quien ve la paja en el ojo ajeno”, entre otros.

Así fue la mediática relación entre Beéle e Isabella Ladera

Isabella Ladera fue acusada de haber causado la ruptura entre Cara Rodríguez y Brandon, conocido como Beéle - crédito REUTERS/Marco Bello

La divulgación de un video íntimo de Isabella Ladera volvió a poner en primer plano el debate sobre la fragilidad de la privacidad en la era digital, afectando no solo a figuras públicas, sino a cualquier persona que maneje información privada en plataformas digitales.

En palabras de la propia Ladera, el incidente resultó “devastador”. La influencer aclaró que el material únicamente estaba en poder de dos personas, insinuando así que la posible filtración solo pudo haber provenido de un círculo sumamente restringido.

Desde que se hizo pública su historia amorosa en 2023, la pareja generó tanta atención como controversia.

El artista respondió a las críticas en redes sociales, asegurando que su amor por Isabella no depende de subir fotos juntos - crédito @isabella.ladera/Instagram

Las primeras apariciones en conjunto despertaron cientos de comentarios en redes sociales, en parte debido a que el vínculo surgió mientras circulaban rumores de una presunta infidelidad de Beéle a su expareja, Cara, madre de sus dos hijos. La relación se vio constantemente expuesta al escrutinio y las especulaciones, lo que incrementó la presión sobre ambos.

En abril de 2025, la separación entre Ladera y Beéle fue confirmada, alimentando aún más las conversaciones en redes. Tras la filtración del video, los usuarios reavivaron todas las polémicas relacionadas con la pareja y su historia pública.

Este nuevo episodio, como destacaron numerosos internautas, vino a demostrar el alto nivel de vulnerabilidad de quienes, por su exposición mediática, pueden ser víctimas de la difusión no autorizada de contenidos privados.