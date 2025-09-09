Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre su ex Blessd y el cantante Feid en entrevista con Eva Rey: “Te has besuqueado con alguno”

La modelo, quien tuvo una relación efímera con el cantante en el pasado, tuvo un momento incómodo en una entrevista con Eva Rey, quien se lo recordó - crédito @karinagarciaoficiall @blessd/ Instagram

La modelo y expaticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales después de aceptar una entrevista para el pódcast Desnudate con Eva, conducido por la española Eva Rey.

En la entrevista, la paisa reveló varios detalles de su vida antes y después del reality de convivencia, en donde protagonizó varios dramas durante la pasada temporada.

En el diálogo con Eva, Karina habló de su nueva vida como presentadora y su relación con el cantante Altafulla. Después de ese momento llegó la parte cómica de la entrevista, pues en una sección de preguntas rápidas que suele hacerle a todos sus invitados, la española le preguntó si prefería a Blessd o a Feid musicalmente hablando, pero la pregunta terminó desviándose.

“¿Blessd o Ferxxo?“, preguntó Eva, momento en que Karina, mostrándose desconcertada, empezó a reírse sin responder.

“… ¿Los conoces?“, añadió al ver que la modelo no respondía. ”La acaba de cagar, ¿verdad?“, dijo Eva. ”Los dos son excelentes artistas, pero me voy por Ferxxo”, respondió Karina entre risas, “te has besuqueado con alguno de los dos, perra, ya me enteraré luego”, cuestionó Eva entre risas, “no, cómo se te ocurre”, dijo García.

Aunque Karina no se refirió al tema y aseguró no haberse “besuqueado” con los cantantes mencionados por Eva, en La casa de los famosos la modelo detalló que en varias ocasiones tuvo acercamientos amorosos con el cantante de Mírame.

Sin embargo, nunca se dio una relación concreta, por lo que ellos no se consideran exnovios, pese a que se enredaron varias ocasiones, pues al parecer el vinculo no terminó de la mejor manera.

Además, mientras se desarrollaba el reality a inicios del 2025, el cantante pidió que no se le relacionara con nadie del programa, momentos que fueron recordados por los internautas en el video publicado por Eva Rey.

“No, cómo se te ocurre preguntarle eso, Karina es muy chistosa”, “es que a blessed no lo puede mencionar jajaja por eso dijo Fercho jajaj“, ”Ayy Evaaa, cómo se te ocurre“, ”El autocontrol que tuvo que manejar para decir Fercho jajajjajajajajjajajaa y aúaun así no se aguantó la risa“, fueron algunos de los comentarios.