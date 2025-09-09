Colombia

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre su ex Blessd y el cantante Feid en entrevista con Eva Rey: “Te has besuqueado con alguno”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se vio en un momento incómodo el recordar la cercanía que tuvo con el cantante de ‘Mírame’

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La modelo, quien tuvo una
La modelo, quien tuvo una relación efímera con el cantante en el pasado, tuvo un momento incómodo en una entrevista con Eva Rey, quien se lo recordó - crédito @karinagarciaoficiall @blessd/ Instagram

La modelo y expaticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales después de aceptar una entrevista para el pódcast Desnudate con Eva, conducido por la española Eva Rey.

En la entrevista, la paisa reveló varios detalles de su vida antes y después del reality de convivencia, en donde protagonizó varios dramas durante la pasada temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el diálogo con Eva, Karina habló de su nueva vida como presentadora y su relación con el cantante Altafulla. Después de ese momento llegó la parte cómica de la entrevista, pues en una sección de preguntas rápidas que suele hacerle a todos sus invitados, la española le preguntó si prefería a Blessd o a Feid musicalmente hablando, pero la pregunta terminó desviándose.

“¿Blessd o Ferxxo?“, preguntó Eva, momento en que Karina, mostrándose desconcertada, empezó a reírse sin responder.

“… ¿Los conoces?“, añadió al ver que la modelo no respondía. ”La acaba de cagar, ¿verdad?“, dijo Eva. ”Los dos son excelentes artistas, pero me voy por Ferxxo”, respondió Karina entre risas, “te has besuqueado con alguno de los dos, perra, ya me enteraré luego”, cuestionó Eva entre risas, “no, cómo se te ocurre”, dijo García.

Aunque Karina no se refirió al tema y aseguró no haberse “besuqueado” con los cantantes mencionados por Eva, en La casa de los famosos la modelo detalló que en varias ocasiones tuvo acercamientos amorosos con el cantante de Mírame.

Sin embargo, nunca se dio una relación concreta, por lo que ellos no se consideran exnovios, pese a que se enredaron varias ocasiones, pues al parecer el vinculo no terminó de la mejor manera.

Además, mientras se desarrollaba el reality a inicios del 2025, el cantante pidió que no se le relacionara con nadie del programa, momentos que fueron recordados por los internautas en el video publicado por Eva Rey.

“No, cómo se te ocurre preguntarle eso, Karina es muy chistosa”, “es que a blessed no lo puede mencionar jajaja por eso dijo Fercho jajaj“, ”Ayy Evaaa, cómo se te ocurre“, ”El autocontrol que tuvo que manejar para decir Fercho jajajjajajajajjajajaa y aúaun así no se aguantó la risa“, fueron algunos de los comentarios.

Temas Relacionados

Karina GarcíaBlessdFeidFerxxoLa casa de los famososEva ReyEntrevistaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Abogado de la familia de Valeria Afanador rechazó póliza como indemnización por la muerte de la menor

Esta medida está dispuesta por el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles para eventualidades en los estudiantes como lesiones de gravedad, incluso, de muerte, pero la familia exige justicia

Abogado de la familia de

Sinuano Día y Noche: resultados ganadores de este lunes 8 de septiembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día y Noche: resultados

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Super Astro Sol y Luna: resultados del 8 de septiembre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos premios

Super Astro Sol y Luna:

Investigan muerte de mujer en motel de Medellín después de una fiesta con alcohol y drogas: habría sufrido violencia

La víctima, sin identificar aun y de aproximadamente 35 años, fue hallada en una bañera de un motel en el municipio vecino a la capital de Antioquia

Investigan muerte de mujer en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la liberación de 45

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Neider García propone a Karen

Neider García propone a Karen Sevillano filtrar juntos un video íntimo en tono de broma tras el escándalo de Isabella Ladera y Beéle

Sebastián Villalobos se despachó ante la filtración del video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle: “Enfóquense en disfrutarlo”

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

Alofoke aseguró que su ‘reality’ tiene más impacto que el Stream Fighters y a Westcol no le gustó: “Yo no he visto un carajo de eso”

Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

Deportes

Etapa 16 de la Vuelta

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en la cabeza de carrera con otros dos fugados

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Video | Arquero colombiano Juan Moreno, de Miramar Misiones, denunciará por racismo a hincha en Uruguay que le gritó “negro de mierda”

Así ve la prensa venezolana el partido decisivo por Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia: “Una cita con la historia”

Él es Wilton Sampaio, el árbitro del partido de Venezuela contra Colombia:no es la primera vez que pita un partido de la Tricolor