Colombia

Blessd llevará el ritmo a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: así será la presentación del colombiano

El reguetonero antioqueño fue escogido para animar la alfombra roja durante el ingreso de los futbolistas e invitados especiales a la ceremonia de premiación de los mejores futbolistas del año

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El cantante sorprendió al revelar
El cantante sorprendió al revelar que será el encargado de cantar en la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro - crédito @blessd / Instagram

La próxima edición del Balón de Oro 2025 en París contará con la presencia de un representante colombiano en el escenario musical: el reguetonero Blessd, que fue confirmado como el encargado de animar la alfombra roja antes del inicio de la ceremonia.

Esta sería la primera vez en que el reguetón y el talento cafetero se apoderan del evento.

Este anuncio fue hecho por el propio artista a través de sus redes sociales y que marca un hito en su trayectoria, donde además refuerza la conexión entre la música urbana colombiana y los grandes eventos deportivos internacionales.

Blessd sorprende al convertirse en
Blessd sorprende al convertirse en inversor y embajador de la Unión Balompédica Conquense en España - crédito @transfermarkt.co/IG

El intérprete antioqueño compartió la noticia con sus seguidores al publicar: “Preparado para ser deslumbrado. Blessd en la ceremonia 69 del Balón de Oro. Performance exclusivo en la Alfombra Roja. París 22 de septiembre”, según lo recogido en sus plataformas digitales.

La actuación del artista también conocido como “El Bendito” está programada para iniciar a las 12:00 p. m. (hora colombiana), coincidiendo con la llegada de las principales figuras del fútbol mundial a la alfombra roja a través de la plataforma de streaming Disney+.

Hasta el momento, no se ha precisado la duración de su presentación ni si compartirá escenario con otros artistas.

Blessd será el encargado de
Blessd será el encargado de amenizar la alfombra roja de la ceremonia del Balón de Oro - crédito @blessd/IG

Y es que la ceremonia del Balón de Oro se ha caracterizado en ediciones anteriores por la presencia de músicos de renombre. Entre los artistas que han actuado en galas pasadas figuran Andrea Bocelli, Raw Alejandro y el rapero nigeriano Rema, quien fue objeto de críticas por omitir a las futbolistas en sus saludos tras su actuación.

El Balón de Oro de France Football es el resultado de una colaboración entre la Uefa y el Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe.

Este galardón reconoce a los mejores jugadores y jugadoras, porteros, jóvenes promesas, máximos goleadores y entrenadores de la temporada 2024/25, así como a los clubes más destacados y al ganador del Premio Sócrates, que distingue iniciativas humanitarias.

Blessd es un apasionado por
Blessd es un apasionado por el fútbol y así lo ha demostrado en repetidas ocasiones - crédito @olsendeportes/X

Para la edición de 2025, se han incorporado tres nuevas categorías destinadas a celebrar los logros de las futbolistas: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

El anuncio de su gira por Europa

El calendario musical europeo de finales de 2025 sumará un nuevo protagonista latino: Blessd, que ha confirmado siete conciertos en cuatro países, con fechas que se extienden desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

El anuncio, realizado el 16 de septiembre, marca la primera incursión del artista colombiano en escenarios europeos, consolidando así la expansión internacional de su carrera.

La gira de Blessd por Europa representa un avance estratégico en su trayectoria, que hasta ahora se había enfocado principalmente en América. Actualmente, el cantante de Medellín se encuentra en la fase final de una gira por Estados Unidos, pero el salto al viejo continente supone un nuevo desafío y una oportunidad para ampliar su base de seguidores.

Blessd sorprendió con el anuncio
Blessd sorprendió con el anuncio de su gira por Europa - crédito @blessd/IG

El itinerario europeo de Blessd comenzará en París, Francia, el 25 de noviembre, con un concierto en el Elyse Monhatre. Al día siguiente, el 26 de noviembre, el artista se presentará en Milán, Italia, en el club Alcatraz. Posteriormente, la gira se trasladará a la península ibérica, donde el cantante ofrecerá cuatro presentaciones en España: Barcelona (28 de noviembre, St Jordi Club), Sevilla (29 de noviembre, Sala Pandora), Málaga (4 de diciembre, Paris IS) y Madrid (5 de diciembre, Palacio de Vistalegre).

Entre las fechas en España, Blessd también actuará en Londres, Reino Unido, el 30 de noviembre, en el O2 Índigo, uno de los recintos más emblemáticos de la capital británica. Esta presencia en ciudades clave del continente refleja la creciente demanda de música urbana latina en Europa, donde el género ha experimentado un notable aumento de popularidad en los últimos años.

