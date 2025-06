La reacción de Blessd ante la mención de Karina García en ‘The Juanpis Live Show’ desata comentarios en redes: “Esa sí no”

Durante un evento en el Movistar Arena, el cantante evitó referirse a su expareja Karina García- crédito @blessd - @karinagarciaoficiall/Instagram

El cantante Blessd, que estuvo de nuevo en el show de “Juanpis González” que se llevó a cado en la noche del 5 de junio en el Movistar Arena, con un concierto gratis para sus fanáticos, dejó varios momentos que hicieron virales en redes sociales.

Durante su aparición en el evento conducido por Alejandro Riaño (Juanpis González), el artista paisa abordó preguntas sobre su trayectoria musical y su vida personal, dando detalles de su vida amorosa.

Blessd aseguró que mantiene relaciones cordiales con la mayoría de sus exparejas y que prefiere alejarse de escándalos. Sin embargo, la tensión se hizo evidente cuando una fan del público mencionó a Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Ante la alusión, Blessd respondió con contundencia: “Solo respeto para las mujeres que me han roto el corazón y no digo nada más porque hablar mal de una mujer es muy feo… (gritan el nombre de Karina)... de esa sí no”.

El cantante aseguró que prefiere no hablar de la modelo paisa y evitar problemas - crédito @rubertsgg / TikTok

La relación entre Blessd y Karina García ha sido tema de polémica desde la aparición de la modelo en el reality del Canal RCN, donde generó controversia por sus enfrentamientos con otros participantes.

Ambos han evitado hacer comentarios directos ante la prensa de entretenimiento y en redes sociales debido a restricciones legales que les impiden referirse públicamente el uno al otro.

Aunque Blessd optó por no profundizar en el tema de Karina García, la reacción del artista volvió a centrar la atención mediática en la complicada relación entre ambos.

Blessd anunció concierto en el Vive Claro de Bogotá y enciende la emoción de sus fans

El anuncio de Blessd sobre su próximo concierto en el Vive Claro de Bogotá, previsto para el 22 de noviembre y con capacidad para unas 40.000 personas, desató la euforia en redes sociales donde sus fans celebraron la noticia.

El paisa, uno de los mayores referentes de la música urbana en Colombia, anunció su regreso a Bogotá con una propuesta completamente renovada. Bajo el lema “El bendecido, el condenado al éxito”, el artista prepara un espectáculo que promete superar expectativas, con una producción más grande, potente y llena de sorpresas.

El cantante de reguetón se presentará en la capital - crédito Páramo Presenta

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval iniciará el lunes 9 de junio a las 10:00 a.m., a través de www.Ticketmaster.co. Para el público general, la venta se abrirá el miércoles 11 de junio a las 10:00 a.m. o tan pronto se agote la fase de preventa.

Rivalidad entre Blessd y Feid escala a agresión física en Miami

La controversia entre Blessd y Feid se intensificó tras la final de la Copa América 2024 en Miami, cuando el primero confirmó públicamente que el enfrentamiento físico entre ambos sí ocurrió y que incluso golpeó a su colega en el palco del estadio.

El reguetonero paisa utilizó sus redes sociales para afirmar: “Y Feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al dj de él también y ya, fin del tema”, confirmando así las dudas que circulaban en torno a los rumores de una pelea durante el evento deportivo.

El cantante reveló los detalles de su altercado con Feid que iniciaron en la final de la Copa América del 2024 - crédito @rubertsgg / TikTok

La noticia cobró fuerza luego de la entrevista que Blessd concedió a Juanpis González en el Movistar Arena de Bogotá, un evento gratuito para sus seguidores. Durante la conversación, el personaje de González abordó directamente los rumores y publicaciones recientes en la cuenta de X del cantante, donde este acusó a Feid de copiar el estilo de uno de sus raperos favoritos.

En la misma entrevista, el artista paisa no solo confirmó la existencia de un conflicto con Feid, sino que también explicó que la disputa tiene raíces profundas. “Hemos tenido nuestros inconvenientes, hemos tenido problemas y la gente que me quiere cortar la energía, pues yo me le voy de frente… Y además él se copió del flow de mi rapero favorito”, expresó el cantante.