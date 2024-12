Yina Calderón recordó cómo famoso estilista colombiano la humilló en su primera alfombra roja: “No comí por varios días”

La empresaria de fajas recordó el momento que cambio el rumbo de su carrera - crédito @yinacalderontv / Instagram

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón ha sido noticia en los últimos meses por haber protagonizado varios escándalos con celebridades colombianas, además de hacerse viral de nuevo con sus transmisiones en vivo en donde habla de las polémicas más movidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a esto, recientemente ha sido tendencia en redes sociales por su participación en el pódcast de Camilo Triana, donde aprovechó para revelar algunos detalles de su vida antes de llegar a la fama y recordó que antes de ser una de las creadoras de contenido más conocidas, pasó por el momento más oscuro de su vida a cuenta de un comentario que le hizo un reconocido estilista del país.

La Dj explicó que todo comenzó en el momento en que la invitaron a un evento de la revista Tv y Novelas.

“Yo fui al evento y fui la peor vestida... Hay un señor que yo no quiero, pero ya lo perdoné, es Franklin Ramos, pero el man me trató re mal, me dijo que yo había ido como una esponja... Yo estaba en la casa viendo la televisión y si el man supiera lo que yo me patonie’ el Gran San buscando ese vestido... Ha sido la única tristeza que me tiró a la cama y no comí por varios días”, dijo Yina.

Franklin Ramos fue el estilista que lanzó duras críticas a la Dj - crédito montaje @yinacalderontv @franklinramostoscano / Instagram

La empresaria confesó que aunque se sentía bonita en la alfombra, asegura que su look no fue del gusto de varios por falta de asesoría, sin embargo, confesó que antes de evento busco ayuda, pero le dieron la espalda.

“Fue una tristeza que me tiro por varios días, mi mamá ya no sabía qué hacer, fueron dos, tres y cuatro días en los que yo seguía depresiva... Hasta que como al sexto día se me pasó y es ahí en donde mi vida cambia... Me di cuenta de que aunque fui la peor vestida, era la única de la que las personas hablaban y sin un manager”, añadió Yina.

La también Dj confesó que la exposición mediática le dio la oportunidad para poder conocer el camino que la llevaría a ser una de las creadoras de contenido que se ha mantenido más vigente.

“En ese momento me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era llamar la atención, ahí empecé a generar y es que nadie me daba trabajo en ningún canal, pues vamos a hacer escándalos para mantenerme vigente”, explicó la huilense.

Así se convirtió en empresaria

Después de haberse consolidado como una de las figuras más polémicas en los medios de comunicación, Yina notó que aunque era reconocida, necesitaba un ingreso de dinero fijo que la pudiera mantener mientras seguía creando contenido.

“Me di cuenta de que podía seguir vigente, pero no tenía ni para envenenarme, no tenía para un whiskey, o pa’ un taxi, para nada, seguía en la inmunda, tenía fama, pero no plata y eso no sirve, en ese momento se me ocurre aprovechar mi popularidad para crear empresa que la misma fama la iba a manejar”, explicó Calderón.

La DJ ha lanzado con su empresa fajas y productos moldeadores - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En ese momento noto que las empresas siempre invertían una gran cantidad de dinero en publicidad, situación que ya tenía controlada por el reconocimiento que le dio la fama, por lo que fue sencillo impulsar sus productos.

“Pensé en fajas porque una mujer puede tener lo de almorzar, pero prefiere comprar una faja, cuando te vas con productos de adelgazar, son ganadores y en el caso de las fajas no pasan de moda, es una prenda que es como el Jean o los tenis”, explicó en medio del pódcast.

Pese al éxito que tuvo con sus productos, confesó que esta empresa se ha visto afectada en varias situaciones por sus problemas con el alcohol, lo que la ha enfocado en otras cosas dejando de lado su negocio.

La creadora de contenido confesó que por el alcohol perdió por un momento el interés en su empresa - crédito @fajasyinacalderonoficial / Instagram

“Cuando empiezo la empresa, pero ahí me llega un problema que yo he tenido y que no lo que eliminado de mi vida y es que caigo en el alcohol, entonces tenía la empresa, pero todo lo que daba me lo bebía”, dijo la empresaria asegurando que por uno de sus exnovios pudo tomar con más seriedad la empresa.