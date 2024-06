Por polémico mensaje a grupos armados, Wilson Arias le pidió a Alejandro Gaviria rectificar sus comentarios: “Veremos su honorabilidad”

El senador le pidió a Alejandro Gaviria que rectifique por opinión de video en el que sale Wilson Arias hablando a grupos armados, y recordó que él en su momento rectificó - crédito Colprensa

Wilson Arias, senador de la República por el Pacto Histórico, se vio envuelto en una polémica el mes pasado. El 29 de mayo de 2024 circuló en redes sociales un video en el que aparece enviando un controvertido mensaje a varios grupos armados, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Sin embargo, Arias ha dicho en varias ocasiones que sus palabras fueron sacadas de contexto en redes sociales. De hecho, posteriormente Arias aseguró haber sido blanco de amenazas e intimidaciones tras las declaraciones del exministro Alejandro Gaviria sobre el material audiovisual en el que se refiere a grupos insurgentes.

Por eso, el 6 de junio el senador exigió una rectificación pública al exministro Alejandro Gaviria a través de su cuenta de Twitter, refiriéndose a un incidente del año 2021 en el que, tras cometer un error, se disculpó y corrigió públicamente. Arias apeló a la honorabilidad de Gaviria en su mensaje.

“Señor @agaviriau: le exijo una rectificación. En 2021, cuando cometí un error con usted, me disculpé y rectifiqué públicamente. Ahora veremos su honorabilidad”, dijo el congresista de la coalición de Gobierno en su publicación.

Wilson Arias le pidió a Alejandro Gaviria que rectifique por un mensaje en su contra - crédito @wilsonariasc

En su publicación, también subió un video en el que dice: “Señor Alejandro Gaviria, le exijo una rectificación. En 2021 cometí el error de señalarlo a usted de ser miembro de la junta directiva de la Corficolombiana, yo mismo me disculpé con usted, y le envió un oficio de la Contraloría pidiendo rectificar”.

También comentó en el vídeo que el mensaje de Gaviria en la red social X es una exageración y tergiversación, recordando que siempre ha expresado su rechazo a la lucha armada de manera clara y pública.

Wilson Arias recordó que el rectificó en su momento con respecto a Alejandro Gaviria - crédito @wilsonariasc

“Usted sabe que su mensaje sobre mi rechazo a las disidencias es una exageración y una tergiversación. Además, yo siempre he expresado mis rechazos públicamente a la lucha armada. Por eso, hoy le pido que tenga la altura y la estatura que tuve yo al reconocer públicamente mi error en 2021 y que ahora usted reconozca el suyo y rectifique su mensaje. Me ha valido amenazas de muerte, calumnias y denuncias penales; cada una la atenderé y no temo de ellas. Veremos su honorabilidad, señor Gaviria. Yo ya demostré la mía”, dijo el legislador Wilson Arias en el video antes mencionado.

El mensaje en cuestión del exministro Alejandro Gaviria fue el siguiente: “Esto me parece muy grave. Es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos. No bastó con el discurso populista de división. Vienen ahora las amenazas armadas y las insinuaciones de guerra civil”.

Alejandro Gaviria calificó el discurso del congresista Wilson Arias como populista y amenazante - crédito @agaviriau/X

Y es que, tras el comentario de Gaviria, se desató una serie de críticas hacia el congresista. No obstante, el senador aclaró que no pretendía hacer un llamado a la guerrilla para respaldar al Gobierno, sino más bien para instarla a no atacar a la población. En una entrevista con W Radio, Arias manifestó que estas críticas han venido acompañadas de amenazas. La publicación inicial ha generado otras en las que se le atribuyen falsamente afirmaciones que sugieren que el senador apoya a las guerrillas.

“Las amenazas también se han desatado con motivo de ese trino de Alejandro Gaviria, y estaba emprendiendo algo que se llama un sesgo de confirmación, que lamentablemente padece la gente, razón por la cual los trinos pegan tanto. La gente de la derecha seguirá pensando y será muy difícil decirle... ya limpiar mi nombre en ese segmento va a ser muy difícil”, dijo el congresista en el medio antes mencionado.

Posterior a esto, en su perfil en X, Gaviria condenó las amenazas dirigidas a Wilson Arias, señalando que él también ha enfrentado insultos, amenazas y difamaciones. No obstante, reiteró su crítica a las declaraciones del senador en el video.