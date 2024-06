Se reconciliaron: La Liendra y Andy Rivera se vieron muy felices en redes sociales

En abril de 2024 se conoció que el creador de contenido Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, habría terminado su amistad con el cantante Andy Rivera, una noticia que asombró a los seguidores del influenciador dados los años de una estrecha relación entre ambos, visible en varias publicaciones y eventos donde compartían su tiempo y experiencias.

En ese momento, a través de un video, La Liendra mencionó que, aunque decidió no revelar los motivos específicos detrás del distanciamiento, hizo pública la ruptura de la relación por respeto al cantante de música popular Jhonny Rivera, padre de Andy Rivera y al que considera un padre: “Respeto, quiero y admiro a Jhonny Rivera, es para mí como un padre”, explicó Gómez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pero, al parecer no les duró mucho la pelea, pues en un estado que compartió Andy Rivera en su cuenta de Instagram, se pudo apreciar cómo el influenciador y el cantante compartieron en un boliche, pues el intérprete decidió grabar a La Liendra mientras hacía un lanzamiento, por lo que se pudo ver muy cómodo al creador de contenido mientras bromeaba con Rivera.

Al respecto, varios usuarios de la red social dejaron comentarios a favor de la reconciliación de Gómez y Rivera, pues aseguraron que las personas no tienen que vivir peleadas: “Me parece excelente.👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”; “Gracias a dios no saben cuando le pedí a dios por este momento ahora si me podré ir en paz ✌🏻”; “Que bueno !!!”; “Excelente quien dijo que las personas tenemos que vivir envueltas en peleas e indeferencia”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

La Liendra anunció en abril de 2024 la ruptura con el cantante Andy Rivera - crédito @La_Liendraa

Así fue el anuncio de La Liendra

Tras varios meses de especulaciones y rumores sobre la situación entre las dos personalidades del entretenimiento, La Liendra fue el encargado de confirmar el distanciamiento, aunque en octubre de 2022, Gómez había compartido en sus redes sociales que extrañaba a Andy Rivera y que lo recordaba al escuchar una canción que ambos apreciaban.

El creador de contenido así lo confirmó en una reciente publicación - crédito @rastreandofamosos/Instagram

En abril de 2023, La Liendra bromeó sobre un supuesto distanciamiento debido a un préstamo de dinero, pero luego aclaró que simplemente no compartía sus encuentros con Andy Rivera en las redes sociales, ya que preferían disfrutar de su tiempo juntos sin grabar contenido: “Las veces que nos vemos, no mostramos, no grabamos nada”, señaló Gómez en sus redes en su momento.

En cuanto al distanciamiento en abril de 2024, Gómez expresó que no guardaba ningún rencor hacia Andy Rivera y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional: “Lo que hoy en día haya pasado con Andy no define la persona que él es ni lo que fue en mi vida anteriormente”, afirmó el influenciador.

La millonada que perdió La Liendra por torneo de celebridades

El último torneo de fútbol de La Liendra le generará una importante pérdida de dinero al creador de contenido, pues confirmó que su idea es que el evento sea totalmente gratis y no cobrar los $30.000 por boleta que tenía planeado en un inicio.

La Liendra ya no quiere dedicarse de lleno a la creación de videos para redes sociales -crédito @Chismescalientescol/Instagram

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Gómez explicó que esto implicaría no recibir 900 millones de pesos, pero que primó más la felicidad de sus fanáticos que podrán asistir a los encuentros de manera gratuita.

“Renuncié a ganarme $900 millones ¿Me arrepiento? La verdad, no. Como ustedes saben, estoy creando el torneo de fútbol de celebridades más grande que se ha hecho y que se va a jugar en este estadio. La entrada va a ser totalmente gratis, pero, en un principio, no iba a ser así”, confirmó el creador de contenido.