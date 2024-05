Margarita Rosa de Francisco terminó oficialmente su “relación” con Claudia López: “Adiós y que te vaya bien”

Margarita Rosa de Francisco "terminó su relación" con Claudia López - crédito @margaritarosa.defrancisco/Instagram

Margarita Rosa de Francisco decidió acabar con la “tusa” que le provocó la actitud y presuntos hechos corruptos de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, y cerró oficialmente su “relación” con un escueto mensaje a través de su cuenta personal de X (antes Twitter).

La actriz vallecaucana, que se ha caracterizado por expresar sus opiniones sobre diferentes temas coyunturales, no dudó en utilizar dicha red social para expresar que, al parecer, no la acompañará en una eventual aspiración presidencial que, pese a que no la ha anunciado a voces, si marca en las encuestas como una posible candidata.

“A Claudia López, en esa conversación final de cierre de relación, le digo: “me encantás pero me da miedo que me la volvás a hacer. Adiós y que te vaya bien”, escribió La Gaviota.

No es la primera vez que De Francisco expresa su descontento sobre López, pues el 11 de mayo, la también cantante habló de su despecho por la exmandataria luego de conocerse que la Fiscalía General de la Nación la citó para responder por presuntos hechos de corrupción vinculados al proyecto del metro de Bogotá, y sobre las acusaciones de financiación ilegal en la campaña de Angélica Lozano al Senado.

Con la irreverencia que la caracteriza, De Francisco escribió: “Mi tusa de Claudia López está para más de un aguardiente sencillo con cara doble”.

De quien no ha salido ‘entusada’ La Gaviota es del presidente de la República, Gustavo Petro, a pesar de los escándalos que ha sacudido su periodo de mandato. Contrario a ello, De Francisco reveló los verdaderos motivos de su “fanatismo” desmedido hacia el Gobierno del “Cambio”.

“Gentes amables y odiosas: mi fanatismo, creo (y no lo justifico), es hacia un proyecto de país, no hacia la persona del presidente, un hombre, al fin y al cabo, sobre el que cada uno, desde su historia, pone un peso simbólico particular”, comenzó diciendo la actriz, en un largo mensaje publicado en X.

Agregó que, según su percepción, el proyecto que propuso el Gobierno de izquierda es “bello”, sin embargo, no está segura si sea viable “por esa extraña condición del ser humano, el mal, un misterio que no comprendemos”, anotó.

La vallecaucana reconoció que ha sido “ingenua” al pensar que en esta presidencia no se presentarían actos de corrupción.“Me desconsuela horriblemente que la corrupción sea, a todas luces, la base de los gobiernos. De todos los gobiernos del mundo. Puede ser ingenuo de mi parte pretender que este sea distinto. En eso, acepto sus llamadas de atención con respecto a mi fanatismo”, indicó.

No obstante, aunque diera luces de su decepción del actual mandato, De Francisco reafirmó su apoyo al proyecto que lidera el presidente Petro: “Aun reconociendo lo anterior, todavía me alcanza para creer en el proyecto, más allá de la figura controversial de Gustavo Petro. Seguiré apoyando la utopía de un país igualitario, pacífico, ‘potencia mundial de la vida’, despensa y pulmón del planeta, ojalá continuada en nuevos liderazgos, ya desprovistos de historias de guerras y luchas armadas”.

Bajo esa misma línea, la actriz se despachó en elogios hacia el jefe de Estado, destacando su pasado como integrante del M-19, así como sus esfuerzos por acabar con el paramilitarismo, haciendo referencia a su etapa como senador de la República.

“Haber elegido a un líder de izquierda dice mucho del cambio en la mentalidad de nuestra sociedad. Y no cualquier líder, sino uno brillante que, después de firmar la paz en su momento, se la jugó muy duro en la lucha contra el fenómeno paramilitar”, sostuvo la actriz. Y agregó que, quizás, lo anterior sea una de las razones por las que Petro ha ganado tantos contradictores: “Esa otra parte de la población votante que quiere aferrarse a plomo al antiguo régimen”, aseguró.