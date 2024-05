Gobierno Petro condicionó posible cese al fuego con las disidencias de las Farc: esto es lo que debe pasar

Las disidencias de las Farc tendrán que demostrar compromiso con la mesa de negociación, de acuerdo con el ministro de Defensa - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Frente a los interrogantes sobre la posibilidad de negociar un nuevo cese al fuego con las disidencias de las Farc, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló claro y condicionó este paso a un requisito que para el presidente de la República, Gustavo Petro, a estas alturas es ineludible, si se tiene real voluntad de establecer un proceso de paz exitoso. Sus declaraciones, como era de esperarse, generaron controversia.

Desde Popayán, en donde participó del consejo de seguridad presidido por el primer mandatario, Velásquez indicó que la única opción para que se restablezca la suspensión de hostilidades es que el Estado Mayor Central (EMC), que tiene azotada a la región del suroccidente del país, debe desmontar el negocio del narcotráfico; uno de los flagelos que aqueja este territorio.

“Sobre esta organización, específicamente, el presidente se refirió en las conclusiones del consejo para afirmar que no puede pactarse un nuevo cese con esta organización, que inclusive cualquier conversación en el suroccidente no puede adelantarse si no es sobre la base del desmantelamiento de sus economías lícitas. Que tiene que comprometerse ese grupo, cuya característica es ser del narcotráfico”, dijo.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, prácticamente le cerró la puerta a la opción de que se establezca un nuevo cese bilateral al fuego con las disidencias de las Farc - crédito Ministerio de Defensa

Del mismo modo, el ministro reseñó lo que sería la ruptura del Estado Mayor Central, entre dos grupos: el que lidera alias Iván Mordisco y el que comanda alias Calarcá, que continúa en la mesa de negociación. De hecho, el funcionario hizo énfasis en que con esta última estructura, que opera en el oriente de Colombia, sí está vigente la tregua, debido a que han mostrado, según el Velásquez, su deseo de negociar.

En sus declaraciones, también habló sobre la necesidad de impulsar un proyecto productivo que lleve a los moradores de estas regiones sustituir cultivos ilícitos por lícitos y, de esta forma, se estimule el fortalecimiento de la economía del este departamento. Siendo esta una de las estrategias que se promoverían para restarle impacto a los negocios que han sido causa de las más feroces confrontaciones armadas.

“Podría llegarse a la sustitución de 15.000 hectáreas de coca, desarrollando proyectos productivos y realizando obras en municipio que tienen que ver con construcción o mejoramiento de puestos de salud”, agregó el titular de la cartera, en lo que sería la meta de este programa, que se pondría en marcha con el apoyo de otras dependencias del Ejecutivo, como el Ministerio de Agricultura.

El presidente Gustavo Petro se desplazó al Cauca, tras las críticas por su estrategia para afrontar la situación de seguridad en el departamento - créditoPresidencia

¿Por qué se suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc?

Es oportuno recordar que el cese al fuego que estaba vigente con las disidencias de las Farc se suspendió el 20 de marzo, luego de que se registrara el asesinato de Carmelina Yule Paví, lideresa social Nasa en el municipio de Toribío, como parte de una ofensiva armada del frente Dagoberto Ramos, que atacó a un grupo de integrantes de las comunidades indígenas de esta región del país.

“Suspender el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto territorial (CFBTNT) entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, se leyó en el documento, que fue publicado por el Gobierno el 17 de marzo, pero que solo entró en vigencia tres días después.

En aquel entonces, se especificó que esta organización al margen de la ley “ha incumplido los presupuestos fundamentales del CFBTNT pactado atacando a la población civil, a las autoridades civiles y a los integrantes de la fuerza pública, y evidenciando poca voluntad de paz”. Por lo que la determinación de Petro fue poner fin al cese al fuego bilateral, ante los constantes desplantes a los acuerdos de la mesa.