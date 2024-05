Madre de la bebé Sara Sofía Galván dio detalles confusos de la desaparición de la niña

Carolina Galván, condenada por la desaparición forzada de su propia hija de dos años, entregó detalles confusos de lo que pasó con la bebé en el programa Los Informantes de Caracol Televisión. (Crédito: Colprensa)

En una entrevista exclusiva que le hicieron a Carolina Galván en el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, la madre de la bebé Sara Sofía Galván, que fue condenada a 42 años de cárcel tras ser hallada culpable de la desaparición forzada de la menor, entregó unos detalles confusos acerca de cuál fue el destino de la menor, cuyo crimen sigue siendo un misterio luego de que se conociera que la lanzaron al río Tunjuelito, en el sur de la capital colombiana en enero de 2021.

Desde el pabellón en el que están recluidas las mujeres privadas de la libertad que padecen enfermedades mentales o problemas de consumo de estupefacientes de la cárcel El Buen Pastor, en el occidente de Bogotá, aseguró que ella amaba a su hija y el que debía revelar la verdad de lo qué pasó con la pequeña era Nilson Díaz, su compañero sentimental en la época en que ocurrieron los deleznables hechos.

“El que me tiene que responder de qué fue lo que pasó con la niña es ese señor, él tiene que decirme. En cualquier momento tendrá que decir la verdad, si no pues mi dios se encarga de todo”, afirmó en un fuerte tono.

Insistió en su inocencia y aseguró que el ente acusador no tuvo los elementos suficientes para probar que ella tuvo responsabilidad con lo que ocurrió.

“La Fiscalía ni siquiera pudo completar su hipótesis porque solamente me condenaron porque quería estar con ella y sacarla adelante”, aseveró ante las cámaras de Los Informantes.

En el diálogo con la directora del programa periodístico, María Élvira Arango, sostuvo que no le quitó la vida a la bebé, que lo que ocurrió fue porque no podía proteger a la niña y reiteró que la amaba.

“Lo que ocurrió no fue por culpa mía. La responsabilidad que yo tuve no fue porque yo quise, ni porque yo lo hubiera permitido, fue porque no estaba en condición de defenderla, mi vida también corría peligro”, afirmó.

De acuerdo con esa versión que dio en el Canal Caracol, su excompañero sentimental abusó a la menor.

“El man sí la violó por eso la desapareció. Le miraba la ropita, si había sangre. Muchas personas dicen que me pudo haber drogado y que por eso es que se me olvidó todo, o el mismo pánico hizo que yo olvidara esas cosas. Me han preguntado que si la niña estaba tiesa y no me acuerdo”, insistió.

En la entrevista volvieron a indagar si vio a su hija muerta cuando regresó a la vivienda en la que residía con Díaz, que la obligaba a prostituirse, y nuevamente dio una extraña versión.

“La niña está desaparecida en este momento. No despertaba, al parecer estaba muerta, pero no sé si estaba dopada. Yo la vi la moví y no despertó. Parecía como si estuviera en un estado de coma. Eso fue el miércoles y hasta el viernes fue cuando se la llevó”, dijo.

Sin embargo, volvió a señalar que Díaz le reconoció que había lanzado el cuerpo sin vida de la bebé al río Tunjuelito.

“Me dijo —la tiré en el caño—. Fui y la busqué y no apareció. Miraba por los bordecitos, por si estaba por ahí, pero no. La niña nunca apareció”, sostuvo.

Finalmente ante la cuestión de qué ocurrió con Sara Sofía, la mujer a quien le diagnosticaron una discapacidad mental, respondió con otra de las hipótesis que se tejió sobre el crimen, la de una posible consecución de trata de personas.

“Hace poquito me enteré de una versión de que supuestamente a él le pagaron y la adoptaron una familia de ricachones. Que estaba en una finca”, agregó.

A mediados de marzo, un juez de la República condenó a Carolina Galván a 42 años y seis meses de cárcel por el delito de desaparición forzada agravada, luego de que en el proceso, que duró dos años, no ocurrieran avances acerca de la verdad del crimen.

Todo el entramado que hay detrás del destino de la niña se conoció gracias a la tía de la bebé, Xiomara Galván, quien tenía la custodia de Sara Sofía, pero que permitió que su hermana se la llevara para que pasaran unos días juntas, por el inicio del nuevo año.

Pero ante la negativa de Carolina Galván de entregarle a la niña, recurrió en varias oportunidades con las autoridades, pero cuando actuaron fue demasiado tarde para poder ubicar los despojos de la niña, pese a los esfuerzos del organismo de rescate en el río Tunjuelito.