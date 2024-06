Impresionante video de un vuelo completamente vacío prende nuevamente las alertas por el turismo en San Andrés

A través de un video que delataba la falta de pasajeros en un vuelo, algunos turistas afirmaron que el turismo en la isla ha bajado de manera notable - crédito Colprensa

Pese a que los dificultades climáticas, riesgos de huracán y demás circunstancias parecía que había causado una mella no menor en el turismo, motor social y económico de San Andrés, se evidencia una posible crisis en uno de los destinos más prominentes del país.

De acuerdo con recientes reportes que se han reproducido en las redes sociales, ya comienzan a hacerse visibles los problemas que estaría enfrentando la industria turística en la isla caribeña, y las alarmas se están prendiendo no solo en aerolíneas, sino en el sector hotelero.

Un video grabado por un pasajero que viajaba desde Bogotá dio cuenta de la situación. Casi vacío, con solo 30 pasajeros a bordo en una aeronave de Latam con capacidad para 180, la escena ilustraría una marcada caída en la actividad turística.

“Dios mío, el gobierno departamental tiene que hacer algo para que se arregle la situación en nuestra isla, porque de lo contrario nos vamos a morir de hambre, porque nosotros vivimos es del turismo”, fue lo que dijo el ciudadano que registró la eventualidad con su celular.

Así dijo: “Bueno, señores, aquí humildemente le voy a hacer este video para que ustedes vean un vuelo directo a San Andrés Islas: miren la cantidad de sillas desocupadas. Miren el poquito de personas que van nada más; aquí no van ni 50 pasajeros para San Andrés”.

De acuerdo con un artículo que publicó El Colombiano al respecto, la ocupación hotelera ha sido muy baja y no superaría el 40%, que es menos de la mitad. De hecho, ha habido un aumento en la cancelación de viajes.

“Miren que no es mentira, miren, miren todo este poco de sillas vacías, Dios mío. No, no, no, no, no, no, no. Con el tiempo ya las aerolíneas no van a querer llegar a San Andrés por el costo del combustible. Las autoridades tanto departamentales como nacionales deben de hacer algo por la isla porque esto no puede seguir pasando”, afirmaba el hombre que grabó en el avión.

Según el texto, las entidades regionales atribuyen esta situación a la falta de apoyo gubernamental y a problemas estructurales en la conectividad aérea y los costos de transporte. “Las autoridades locales denuncian la falta de apoyo del Gobierno nacional, que solo parece recordar a San Andrés cuando se trata de disputas con Nicaragua”, enfatizó la nota. En 2023, la economía de San Andrés se contrajo en un -2,2%, siendo el departamento con la mayor caída en su actividad económica.

Las posibles causas

De acuerdo con lo publicado, la directiva de la Cámara de Comercio, Yennifer Yepes, identificó cuatro motivos principales para esta crisis. En primer lugar, la reducción de la oferta aérea como resultado de la quiebra de aerolíneas low-cost como Ultra Air y Viva Air, que ha limitado las opciones de conectividad y encarecido los precios de los boletos aéreos. En segundo lugar, la competencia de destinos emergentes como el Eje Cafetero, Coveñas, Santa Marta y Cartagena, que se Han convirtido en alternativas más accesibles por vía terrestre.

Sin embargo, hay otros puntos de vista. Fuentes consultadas por Infobae Colombia insinuaron que, más allá de la conectividad y las razones vinculadas con aerolíneas, también se debe a la competitividad del destino como tal, pues el cobro de 150.000 pesos por persona derivado de la tarjeta de turismo hace pensar dos veces a los líderes de familia, cuando ese costo debe multiplicarse por cuatro o cinco. Adicionalmente, se suma a que los valores de la estadía en los hoteles de la isla suelen estar por encima de los establecimientos de otras partes.

Incluso, los gremios turísticos afirman que los costos de alojamiento y transporte son considerablemente más altos que en otros destinos internacionales, que están resultando mucho más atrayentes para el viajero por sostenibilidad y valores adicionales.

Además, Henrique Gómez París, presidente de Acodres, citado por el diario antioqueño, observó que, por ejemplo, el aumento del 5% al 19% en el IVA de los tiquetes aéreos ha servido para que se llegue a una caída significativa en la ocupación hotelera y las ventas del sector turístico.

Además, la reforma laboral propuesta por el Gobierno inquieta a los gremios turísticos, especialmente por las restricciones a la jornada laboral nocturna y de fin de semana. Juan Andrés Duarte, presidente de Cotelco, destacó que el incremento del IVA desde enero ha afectado fuertemente al sector, por el impacto del costo de los boletos y los márgenes de ganancia de las empresas turísticas.

Así está la situación de San Andrés

En medio de todo, una de las temporadas con mayor flujo en el archipiélago es Semana Santa. De acuerdo con las cifras oficiales, al menos 45.000 camas de hotel quedaron sin ocupar, y las ventas del sector turístico habrían caído hasta un 30%, con respecto a este tiempo en años anteriores.

Las cifras son desalentadoras y vislumbran la urgencia de medidas inmediatas para rescatar la industria turística de la isla. “Mientras por pandemia no se pudieron recuperar 80.000 empleos, en este momento está en riesgo la destrucción de 120.000,” declaró Gómez. Incluso, la economía de los pequeños comercios también ha sentido el impacto, con una caída del 50% en las ventas, como fue divulgado por El Colombiano.

Con todo, las autoridades de San Andrés y los gremios turísticos como Acodres, Anato y Cotelco han hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para una intervención. Entre las medidas solicitadas están los subsidios para la conectividad aérea, con programas de apoyo para aerolíneas que operen rutas a San Andrés con el fin de reducir los precios de los tiquetes aéreos.

Además, proponen campañas focalizadas de promoción turística para posicionar a San Andrés como un destino atractivo y competitivo para los colombianos y para los viajeros internacionales.