Manuel Medrano lanzó nuevo álbum y confirmó show en el Movistar Arena: “Empecé escribiéndole canciones a mi novia”

Manuel Medrano lanzó su álbum ‘Perfecto’ y dará concierto en Bogotá -crédito @manuelmedrano/Instagram

El cantautor cartagenero y dos veces ganador del Latin Grammy, Manuel Medrano, anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá para el 22 de noviembre de 2024. Este evento forma parte de su gira Manuel Medrano en Concierto y coincide con el lanzamiento de su tercer álbum, titulado Perfecto.

Las entradas están disponibles desde el 5 de junio a las 9:00 a. m., en preventa exclusiva para clientes Movistar, hasta el 7 de junio a las 8:59 a. m., o hasta agotar existencia. La venta general para el público comenzará el mismo 7 de junio a partir de las 9:00 a.m. a través de la plataforma Tu Boleta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Manuel Medrano se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 22 de noviembre de 2024 - crédito @manuelmedrano/Instagram

El cantante cartagenero promete un espectáculo visual y sonoro, enfocado en crear una experiencia única y memorable. El artista señaló que el concierto también servirá para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, donde fusiona géneros como pop, funk, disco, folk, country, jazz, soul y ritmos latinoamericanos.

“Va a ser un show súper poderoso, muy musical también. Venimos con una banda más grande, donde vamos a tocar en vivo todos los arreglos de perfecto y también de todas mis canciones, las que más han conectado con la gente. Aparte de ser musical también va a ser muy sensorial entre luces, visuales y tendremos invitados especiales”, detalló en una entrevista para Infobae Colombia.

La carrera de Medrano despegó tras ganar dos estatuillas en los Latin Grammy de 2016 en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor. Su álbum debut recibió la certificación de Triple Disco de Platino en Colombia y Disco de Oro en España.

El nuevo álbum de Manuel Medrano incluye 14 canciones - crédito @manuelmedrano/Instagram

Perfecto, su nuevo álbum, refleja el viaje emocional y musical de Medrano a través de 14 canciones. Producido en colaboración con Jona Camacho, Duplat, Juan Ariza, Christofer, Martín Velilla y Alfonso Ordoñez, el álbum mezcla diversos géneros. La mezcla estuvo a cargo de Josh Gudwin, reconocido por su trabajo con artistas internacionales como Justin Bieber, Dua Lipa y Bad Bunny.

“Yo le escribo al amor y a la gente para que mi música genere un impacto positivo en sus vidas y, asimismo, en su entorno. Mi inspiración con los años se ha ido construyendo; obviamente, yo empecé escribiendo las canciones a mi novia, pero con los años le he escrito canciones a todo lo que me inspira: al aire, a las montañas, al mar, al universo y, si hay una figura femenina que me inspire, claro, a mi mamá, la figura más inspiradora de mi vida y la persona que más cree en mí. Y de ahí en adelante, a esas personas que me han enseñado a amar a lo largo de mi vida”, reveló el artista para este medio.

‘Perfecto’ fusiona pop, funk, disco, folk, country, jazz, soul y ritmos latinoamericanos -crédito cortesía

En diálogo con Infobae Colombia, Medrano habló sobre el proceso de creación de Perfecto. Dijo que el álbum se creó en medio de su gira internacional, lo requirió un equilibrio entre sus presentaciones y su tiempo en el estudio: “Es un trabajo un poquito más artesanal y por eso me toma más tiempo. Cuando tengo espacios libres, busco la naturaleza para inspirarme, escribo las canciones y luego las llevo al estudio”, explicó el artista.

El lanzamiento de Perfecto incluye temas anticipados por el artista, como Verano en NY y Este cuento. El sencillo Miel destaca por su inspiración en la música de la década de los 80, incorporando instrumentos como el sintetizador y el saxofón. En Intensos, Duplat aporta su talento al piano y su experiencia como rockstar de la escena bogotana, mientras que en Luna, Arthur Hanlon eleva la canción con su talento en el piano.

El músico colombiano Manuel Medrano presentará su nuevo álbum ‘Perfecto’ - crédito Franz Alba/Cortesía

Medrano también se embarcará en una gira internacional en la que visitará países como Guatemala, El Salvador, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico a lo largo del año.