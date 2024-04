Líder wayú desmiente al Gobierno sobre las muertes de niños indígenas por desnutrición en La Guajira

Decenas de niños indígenas Wayuu estarían muriendo cada mes por desnutrición - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Según un informe reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), los niveles de mortalidad por desnutrición entre los niños de La Guajira experimentaron una notable disminución del 45% durante el primer trimestre del año en curso.

Si se comparan los datos de enero a marzo de 2024 con el mismo período del año anterior, van doce muertes menos. En 2023 se reportaron 22 casos de niños fallecidos a causa de la desnutrición en el departamento; mientras que en el 2024, esta cifra fue de diez muertes.

A pesar de estos datos alentadores, líderes wayú han desmentido el informe, argumentando que los fallecimientos de niños por hambre y sed en las comunidades indígenas continúan en aumento.

La desnutrición infantil en La Guajira sigue siendo un problema de salud pública - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

José Silva, líder indígena de esa comunidad entrevistado por La FM, de RCN Radio, declaró que semanalmente están muriendo al menos diez niños debido a la desnutrición. Según él, las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Salud no reflejan la realidad de la situación en La Guajira, donde la crisis alimentaria persiste.

“No se puede esconder, los programas que ha implementado el Gobierno, como el plan piloto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), no ha arrancado. No se puede seguir jugando o mercantilizando la vida de los niños”, aseguró a la emisora referida.

Al menos 246 niños menores de cinco años murieron por desnutrición aguda en Colombia en 2023 - crédito Carlos Ortega/EFE

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, reconoció la importancia de la reducción en la mortalidad por desnutrición, pero enfatizó la necesidad de seguir trabajando para mejorar la situación. Señaló que es crucial colaborar con el Ministerio de Salud y organizar estrategias adicionales para garantizar el derecho fundamental a la vida de los niños en la región.

Cabe mencionar que desde febrero pasado la procuradora, Margarita Cabello, expresó su preocupación por la persistente mortalidad infantil debido a la desnutrición en menores de 5 años. Según el Ministerio Público, en enero se reportaron 12 casos de mortalidad por desnutrición, con Chocó (4), La Guajira (2) y Risaralda(2) como los departamentos más afectados. Por ello, exhortó a las autoridades locales a revisar las dificultades en la atención de niños con riesgo o diagnóstico de desnutrición

Los resultados del Gobierno para reducir muertes de niños por desnutrición

Esta ha sido la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco años en Colombia desde 2017 hasta 2023 - crédito MinSalud

A finales de 2023, el Ministerio de Salud informó que Colombia registró una “disminución histórica” de la mortalidad en menores de cinco años a nivel nacional. Esta contrasta con el aumento de casos por desnutrición aguda, moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años.

Franklyn Prieto, director de vigilancia en salud pública del INS, conversó con el diario El Tiempo sobre las cifras de muertes y casos de desnutrición infantil en el país. Prieto destacó que entre más casos se diagnostiquen tempranamente, se puede garantizar una acción de recuperación nutricional oportuna y evitar la mortalidad en niños.

Casos de mortalidad infantil por desnutrición en cada departamento de Colombia, en 2023 - crédito @infopresidencia/X

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad por desnutrición infantil (DNT) en menores de cinco años debe ubicarse por debajo de 25 muertes por cada cien mil nacidos vivos. En Colombia, para el año 2023, esta tasa fue de 6.6 por cada cien mil nacidos vivos, lo cual representa un nivel conforme a los estándares internacionales.

Sin embargo, existen regiones específicas del país que son mucho más afectadas que otras. Vichada, Chocó y La Guajira fueron los tres departamentos con más casos de desnutrición infantil. En particular, en La Guajira la mortalidad por desnutrición infantil fue del 52.48% en 2023, lo que corresponde a 58 casos.

Los proyectos del Gobierno para disminuir la mortalidad infantil

Desde inicios de 2023, teniendo en cuenta las alarmantes cifras del 2022, el Gobierno emprendió el plan de desaceleración de la mortalidad por desnutrición aguda. El objetivo principal era implementar acciones en doce departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Cesar, La Guajira, Guainía, Magdalena, Meta, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Entre las acciones prioritarias destacan:

Identificación oportuna de casos.

Seguimiento a la atención en salud por parte de los prestadores y aseguradores.

Establecimiento de procesos de recuperación para los niños afectados.

La tasa de mortalidad en el departamento del Chocó en menores de 5 años es 11,4 veces la tasa nacional, en La Guajira la tasa es de 7 veces - crédito Colprensa

En el marco de este seguimiento, se conformaron comités de seguimiento a casos de desnutrición aguda en 2023, que son espacios de reunión que involucran a las Secretarías de Salud a nivel departamental y municipal, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), el INS, el Icbf, etc. Su función era hacer seguimiento al manejo proporcionado por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en relación con los niños notificados con desnutrición. No obstante, el líder indígena Silva menciona que estos no se han dado.

Además, a partir de enero de 2023, se incorporó el soporte nutricional para el tratamiento de la desnutrición en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, con el fin de asegurar su distribución oportuna a los niños y niñas afectados por desnutrición aguda.