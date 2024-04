Petro dejó plantados a los delegados de la Cidh: esto se sabe

Presidente Petro no cumplió la cita con los delegados de la CIDH - crédito Fernando Vergara / AP

El presidente Gustavo Petro tenía prevista una reunión con los delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), en la mañana del viernes 19 de abril, justo en el día cívico.

El encuentro buscaba abordar temas relacionados con la situación de violencia que está atravesando el país, así como revisar el estado de la implementación de los acuerdos de Paz, firmados en 2016.

En la marcada agenda de la comisión internacional también se han presentado reuniones con el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, congresistas del Pacto Histórico y con organizaciones civiles y sociales del país.

Sin embargo, al encuentro programado no asistió el primer mandatario, por lo que los delegados fueron atendidos por el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; también estuvo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, el director general de la Policía, William Salamanca, el comisionado de Paz, Otty Patiño, entre otros.

La reunión con delegados de la Cidh estuvo liderada por el canciller encargado Luis Gilberto Murillo y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco - crédito @Infopresidencia / X

De acuerdo con la agenda, la cita estaba confirmada para que el presidente estuviera presente, no obstante, hasta el momento no hay información oficial sobre los motivos de su ausencia.

Este nuevo desplante del jefe de Estado generó expectativa, pues aún no hay información clara de este incumplimiento. Por su parte, en la cuenta oficial de Presidencia entregaron detalles de la reunión, sin más:

“#AgendaDeGobierno l El Gobierno del Cambio sostuvo en la @Casa_Narino un encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La delegación visitante está liderada por la presidenta de la Comisión, Roberta Clarke. En este espacio se analizaron los impactos de las distintas formas de violencia y la situación de los derechos humanos (sic)”, informaron desde Casa de Nariño, vía X.

Presidencia contó detalles del motivo de la reunión con los delegados de la Cidh - crédito @Infopresidencia / X

Cabe recordar que pese a que en la tarde del jueves 18 de abril, el primer mandatario decretó sorpresivamente día cívico para el viernes 19 de abril, según él, como medida de ahorro de energía y agua, debido a la crisis que presentan algunos embalses; la reunión con los delegados seguía en pie.

El presidente Petro dejó con los crespos hechos a los delegados de la Cidh - crédito @Infopresidencia / X

Las reacciones sobre el día cívico decretado por el presidente no se hicieron esperar, pues algunos sectores tomaron esta medida como “improvisada”, teniendo en cuenta que el 19 de abril se está celebrando el cumpleaños número 64 de Petro, y la representación de esta fecha para el Movimiento 19 de abril, conocido como el M 19, guerrilla a la cual estuvo vinculado el actual mandatario hasta 1990 cuando el grupo se desmovilizó.

Al respecto, el ministro del Interior reconoció que en esta medida hubo “falta de previsión”, especialmente, porque no todas las entidades públicas se acogieron al día cívico, generando confusión en algunos ciudadanos y trabajadores:

“Es una falta de previsión de algunos funcionarios que como ustedes ven, en el propio decreto se hacen algunas excepciones, sectores que no pueden parar. Sí usted ya programó a una gente para que venga a recibir algo y es viernes y sabe que el sábado no hay trabajo, me parece que faltó gestión de algunos directivos para decir: ‘oiga, esta tarea ya la estamos haciendo, no podemos parar (sic)’”, expresó Velasco, en relación con el caso de la Cancillería, donde algunos ciudadanos estaban citados para reclamar unos documentos y encontraron las oficinas vacías.

El presidente Petro decretó día cívico todos los tercer viernes de abril - crédito Ricardo Maldonado Rozo / EFE

La polémica del decreto del día cívico no para ahí, ya que el abogado Germán Calderón España demandó el controvertido Decreto 0500 del 18 de abril de 2024, que legalizaba el día cívico.

“Ni el Presidente de la República, ni sus ministros, pueden crear un día festivo de carácter civil o religioso en Colombia, máxime cuando existe la Ley 51 de 1983, la cual podrá ser modificada solamente a través de una ley del Congreso”, indica el documento, conocido por Blu Radio.