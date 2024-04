Honorio Henríquez denunció amenazas por su postura frente a la reforma a la salud: “Váyase despidiendo de su familia”

El senador hizo públicas las amenazas en la tarde del martes 16 de abril de 2024 - crédito @honohenriquez/X

En la tarde del martes 16 de abril de 2024, el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, del partido Centro Democrático, dio a conocer que ha recibido múltiples amenazas en sus redes sociales a causa de su postura frente a algunas reformas planteadas desde el Gobierno nacional, en específico, por la de la salud.

Así lo dio a conocer a través de la publicación de un video de su intervención en la plenaria del Senado en la que hizo públicas las amenazas y confirmó que no solo él ha sido víctima, sino también su familia.

“Hago denuncia en la plenaria de @SenadoGovCo y ante los colombianos, de las amenazas que hemos sido objeto mi familia y mi persona por mi oposición a las reformas de este gobierno, en especial por el archivo de la reforma a la salud. Exigimos garantías, y lejos de intimidarme continuaré trabajando por los colombianos”, publicó Henríquez en su cuenta de X.

El senador compartió las amenazas que ha recibido en sus redes sociales - crédito @honohenriquez/X

En el video, el senador comenzó por explicar que las amenazas que han llegado por mensaje a sus redes sociales obedecen a su postura frente a la reforma a la salud, la cual no fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado de la cual hace parte Henríquez.

“Señor presidente, ante esta plenaria y ante los colombianos, quiero dejar una denuncia, tanto mi familia como el suscrito hemos sido objeto de múltiples amenazas y ataques en las redes sociales, todo ello, por mi posición frente a las reformas sociales, particularmente, la reforma a la salud”, comentó el senador.

De acuerdo con la información que compartió el congresista, las amenazas han venido en aumento, pero aseguró que no lo amedrentan, sino que, por el contrario, lo hacen mantenerse firme en su decisión frente a los cambios en el sistema de salud.

Pantallazo de una amenaza de las amenazas que recibió el senador - crédito @honohenriquez/X

“Las intimidaciones no cesan, crecen día a día, pero les quiero decir que lejos de sucumbir ante esas intimidaciones y amenazas y ante esas conductas delictivas, me mantendré firme en mis posiciones, pensando siempre en el bienestar de los colombianos”, agregó Henríquez.

Luego de recibir los mensajes intimidantes, el senador puso en conocimiento los hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, compartió un pantallazo en el que un internauta le aseguró que era mejor que se despidiera de su familia.

“Señor presidente el día viernes coloqué las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación y usted puede ver ahí uno de los múltiples mensajes que me son enviados, ese dice que me vaya despidiendo de mi familia que ya saben dónde vivo y que mi pepazo me lo tengo ganado hace rato”, afirmó el senador.

En medio de su intervención, el senador se refirió a la publicación del presidente Gustavo Petro en la que aseguró que los senadores que votaron a favor del archivo del documento de la reforma a la salud fueron financiados por extranjeros, haciendo referencia a Keralty, dueña de la EPS Sanitas.

El presidente Petro aseguró que senadores de la Comisión Séptima fueron financiados con dinero de la salud - crédito @petrogustavo/X

Por tal motivo, Honorio Henríquez señaló al Gobierno nacional como el posible culpable de lo que le pueda pasar a él o a su familia, dado que su esposa también ha recibido amenazas que puso en conocimiento de las autoridades, pero aún no se han comunicado con ella para brindarle un esquema de protección.

“Hago responsable al Gobierno nacional de lo que me ocurra a mí o a mi familia, mi esposa también está siendo objeto de amenazas, la han llamado en reiteradas oportunidades a su teléfono y es así como la Fiscalía General de la Nación la citó y directamente la Fiscalía 30 seccional de la Unidad de Vida de Santa Marta le otorgó desde el 4 de abril del presente año medidas de protección en vista de la gravedad de los hechos y es la hora que nadie se ha comunicado ni con ella ni conmigo”, explicó el senador.

Por último, el congresista agregó lo siguiente: “Dejo constancia, señor presidente, en esta plenaria de los graves hechos que se vienen presentando y sé que muchos de mis compañeros también vienen siendo objeto de intimidaciones y amenazas a través de las redes sociales”.

Reacciones a la denuncia del senador Henríquez

Luego de que el congresista del Centro Democrático hizo públicas las amenazas que ha recibido por su posición frente a la reforma a la salud, varios actores políticos se han pronunciado para apoyar al funcionario.

Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia le envió toda su solidaridad a su compañeros de bancada y aseguró que en el Gobierno Petro se están empezando a perder las garantías para la oposición.

La senadora aseguró que se empiezan a perder las garantías para la oposición en Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

“Toda la solidaridad con el senador @honohenriquez amenazado por defender el sistema de salud. En este gobierno empieza a no haber garantías para hacer oposición”, comentó Valencia.

Por su parte, la cuenta oficial del partido Centro Democrático, del que hace parte el senador Henríquez, condenó las amenazas, las cuales, calificó como un “retroceso” para el país.

El partido pidió que se investiguen las amenazas de las que ha sido víctima el senador - crédito @CeDemocratico/X

“Condenamos y rechazamos las cobardes amenazas en contra de nuestro senador Honorio Henríquez, quien ha cumplido una labor destacada en el congreso en contra de reformas del gobierno que afectan el bienestar de los colombianos y significan un retroceso para el país. Solicitamos a las autoridades investigar a fondo las denuncias hechas por el senador y que se le brinden todas las garantías para que cumpla su ejercicio político sin ningún tipo de intimidación”, publicó el Centro Democrático.