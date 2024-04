El presidente Petro cuestiona a Miguel Uribe por postura sobre cambio climático, lo llamo “ignorante”

A través de redes sociales el senador Uribe le respondió al presidente Gustavo Petro - crédito @MiguelUribeT/X

En un discurso apasionado en la Refinería de Cartagena, el presidente Gustavo Petro no se contuvo al expresar su descontento con el senador Miguel Uribe Turbay, a quien calificó de “irresponsable” e “ignorante” por su manejo del tema del cambio climático. Esta crítica surge en el contexto de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentada en el Concejo de Bogotá, donde Uribe Turbay, según Petro, mostró una falta de fundamento en sus argumentos.

El mandatario recordó su propia lucha por poner en la agenda política la crisis climática y la transición energética desde su campaña para la alcaldía de Bogotá en 2011. Petro señaló la ironía de su agenda actual, que incluye discusiones sobre cómo reducir el consumo de gas, contrastando con aquellos que desean incrementarlo.

“En aquel entonces propusimos un plan de ordenamiento territorial, cómo ordenar el territorio; dijimos que alrededor del agua. Yo creo que eso sigue siendo fundamental hoy cada vez más. Y ese POT fue, como sucede con muchas cosas de quienes pensamos de manera diferente a la tradición del país, la tradición política de Colombia y ahí sí que estamos pensando bien diferente creían que estábamos locos, (...) una magistrada amiga de Ordóñez nos acabó con el Plan de Ordenamiento Territorial de un plumazo”.

Petro rememoró su experiencia en el Concejo de Bogotá, donde su propuesta de un POT enfocado en la sostenibilidad ambiental fue rechazada por los concejales de la época, algunos de los cuales son ahora senadores. El presidente enfatizó la importancia de planificar el territorio alrededor del agua, una idea que considera aún más relevante hoy en día.

El debate sobre el POT, que duró tres horas, se centró en cómo adaptar la ciudad de Bogotá y sus ocho millones de habitantes a la crisis climática. Petro lamentó la brevedad del debate y criticó a Uribe Turbay por negar la existencia de la crisis climática y por repetir argumentos proporcionados por Camacol, que buscaban hundir el POT.

“Hoy me pongo a pensar a veces con el espejo retrovisor, oiga, como se les ocurrieron discutir en tres horas un problema de esta naturaleza y cerrarlo. Miguel Uribe Turbay dijo que era mentiras que sí existiera la crisis climática. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo”.

Añadió que fue “irresponsable o más bien ignorante, porque es que ni siquiera se había leído qué significaba la crisis climática y por qué los científicos hablaban de ese tema y por qué era el principal problema del mundo, se puso a repetir la ponencia que le escribió Camacol para hundir el Plan de Ordenamiento Territorial”, apuntó el mandatario.

La respuesta de Miguel Uribe

A través de su cuenta de X, el senador Miguel Uribe Turbay respondió a lo dicho por el presidente. Aseguró que: “Estoy en Cartagena saliendo del Congreso de Asofondos y me acabo de enterar que el presidente Petro una vez más me ataca con mentiras. Presidente no sea cobarde usted sabe que estoy aquí y si quiere debatir dígame cuándo y dónde pero a mí no me va a intimidar como matón de barrio”.

Añadió que esta dispuesto a debatir lo dicho por el presidente, “pero también la financiación de narcos en su campaña o el apoyo que recibió de criminales a cambio de la impunidad que hoy les ofrece, o la corrupción en su gobierno como los carrotanques de La Guajira”.

Finalizó con: “aquí le dejo el mismo concejal que hace más de 10 años viene desenmascarando. Y si vamos a hablar de cambio climático. Bueno, ¿cuáles son las acciones concretas, ¿qué están haciendo? ¿Cómo son las cosas? ¿A dónde vamos. Es muy fácil hacer charlatán”.