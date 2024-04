Alejandro Estrada confirmó que se divorciará de Nataly Umaña: “Es algo que debo hacer”

Nataly Umaña y Alejandro Estrada se divorcian, así lo confirmó el actor cucuteño - crédito cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada reapareció luego en los medios luego de darse una vacaciones entre Cartagena y Girardot, (Cundinamarca) en las que presumió tanto sus dotes culinarios como su habilidad para los deportes extremos.

El empresario de sector óptico finamente respondió lo que pasará con su relación ahora que su expareja Nataly Umaña salió del reality de ‘La casa de los famosos Colombia’, competencia en la que le fue infiel ante toda Colombia con uno de sus compañeros de juego.

No habrá perdón, por ahora, pero tampoco reconciliación, esto fue lo que aseguró Alejandro Estrada a la revista especializada en entretenimiento 15 Minutos en la que protagonizó la portada del mes de abril donde adicionalmente confirmó que iniciará el proceso legal. “Espero cerrar el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”.

Alejandro Estrada desató controversia la agradecer el apoyo que recibe en las redes sociales por parte de la comunidad LGTBIQ - crédito @15minutosco/Instagram

Nataly Umaña y Alejandro Estrada fueron hasta el 2024 una de las parejas más carismáticas, queridas y estables que existían el mundo del espectáculo colombiano, pues desde que se conocieron en 2012 en medio de una carroza que competieron como invitados especiales al Carnaval de Barranquilla de ese años hicieron pública su historia de amor.

No obstante, con la participación de la actriz La casa de los famosos Colombia, el público también pudo conocer el lado oscuro de sus doce años de relación pues al parecer su amor se había transformado en amistad y ella decidió darse otra oportunidad; fue así como a sus vida llegó Miguel Melfi, un joven artista de 26 años que cautivó la atención de Nataly al punto que la llevó a romper con Alejandro, pues el actor decidió devolverle su anillo de bodas.

Si bien en ese momento Estrada manifestó intenciones de luchar por sus doce años de historia, tras la salida de la actriz esa convicción cambió e incluso sus intenciones de perdonar se fueron al piso.

Alejandro Estrada entró a La casa de los famosos determinado a poner fin a su relación con Nataly Umaña y dejarle el camino libre con Miguel Melfi - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

“La posibilidad de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien”, contó en la misma entrevista.

Divorcio a la vista

La fractura entre la pareja de actores tomó por sorpresa a sus seguidores, debido a que en tanto en redes como ante la prensa ambos se mostraron felices el uno con el otro. Cada fecha especial fue compartida e inclusive llegaron al altar en tres oportunidades y así lo registraron, aún así se conoció por afirmaciones de Nataly durante su paso por La casa de los famosos Colombia donde le contó a su excompañeros de competencia y a la audiencia que entre ellos ya no había nada y que su había se había transformado.

Estas palabras de Umaña lastimaron a Estrada que hasta el día de su visita al reality se había mostrado entusiasta confiado y paciente de que tanto el diálogo como ciertas condiciones podían solucionar sus problemas; sin embargo, la clara postura de su expareja le despejó toda duda.

“Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar”, mencionó.

Por primera vez Alejandro tocó temas legales y repartición de bienes, una de las mayores dudas que tenían los seguidores de la pareja ya que ninguno había dado de talles del futuro de su relación.

Alejandro Estrada confesó que antes de Nataly Umaña ya le habían roto el corazón por inexperto - crédito Canal RCN/YouTube

“Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada”, concluyó Estrada mantenido su tono conciliador y pacífico, pues añadió que desea todo se de en los mejores términos.

En cuanto a su nueva vida como soltero, el actor reveló que tiene entre manos dos proyectos televisivos para elegir uno y que tratará de seguir su vida adelante rodeado de sus amigos y personas que lo apoyan en este nuevo rumbo. “Lo cierto es que debemos seguir. Tengo un equipo que me apoya y no podemos parar porque nada da espera”, agregó.