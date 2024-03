París, hija de Maluma pasea en un coche que cuesta millones: acá le contamos cuál es la prestigiosa marca

El artista antioqueño, no pierde ni un solo momento junto a su primogénita - crédito Instagram @maluma

Desde el primer momento, el cantante paisa mostró mucha discreción con todo lo que rodeaba a su hija Paris, desde los meses de embarazo de su novia Susana Gómez, hasta el momento de su nacimiento en el que gracias a que la abogada Angélica Monsalve Gaviria que, en su cuenta de X, se habría “quejado” al no poder ver a su nieto en el instante en que nació en la Clínica del Rosario de Medellín porque el personal del centro médico ordenó retirar a todas las visitas ante la presencia de Maluma.

“No he podido ver a mi nieto, Piero, quien nació en la @clinicarosario en Medellín. Sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica”, indicó en sus redes sociales.

Al artista paisa le cambio por completo la vida - crédito Instagram @maluma

Por eso, el 9 de marzo de 2024 la vida le cambió al artista colombiano Maluma. Al convertirse en papá, ningún premio en la industrializándoos musical, un disco o álbum nuevo o un concierto, podría reemplazar la sensación de ser padre.

“El 9 de marzo a las 8:23 a.m. nació el amor de nuestras vidas, París Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana… amor: gracias por cumplirse el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo”, escribió el reguetonero en sus redes, con mucha efusividad y sentimiento, en esa fecha.

El cantante antioqueño no cambia por nada el hecho de disfrutar su etapa de padre, capturando cada uno de los momentos que pasa junto a su hija con tan sólo 15 días de nacida y con el orgullo de padre al compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.

Hace unos días sus seguidores y fanatizada reaccionó ante la publicación de un carrete de fotos en la red social Instagram, en el que se aprecia el tiempo de calidad que pasan el artista, su novia y su hija, describiéndolo de esta forma: “Mis primeros 15 días como papá, esto es lo mejor que he vivido en mi vida”.

El costo del coche según la página oficial de la marca ronda en los 7.700 dólares - crédito Instagram @maluma

Debido a esta publicación, llamó la atención a más de uno, al ver que en una de las fotografías aparece el lujoso coche en el que la pareja pasea a su hija París. Siendo este de una las marcas más prestigiosas en el mundo de la moda, Dior.

En la imagen se puede apreciar a la pareja junto a su bebé (que está en el coche) paseando por el lugar donde Maluma tiene algunos caballos en casa de Medellín, ciudad de la que es oriundo.

De este relevante detalle, el coche de París, también se conoció el impactante y exuberante precio, pues de acuerdo con la página oficial de Dior, este coche, que es exclusivamente para el primer año de los bebés, según indica la marca, tiene un costo de 7.700 dólares, que en pesos colombianos serían aproximadamente unos 30 millones de pesos.

París tiene dos semanas de nacida y ya goza de lujos como su coche, el cual es de una prestigiosa marca de moda - crédito Instagram @maluma

Este producto, claramente aporta elegancia, glamour y funcionalidad a los padres para que sus hijos se mantengan cómodos, y aunque este no es un coche fácil de adquirir por su elevado costo, sí es normal que lo tengan las celebridades, ya que famosos como Nadie Ferreira y Marc Anthony, Cardi B, Cazzu y Yailin lo compraron para sus hijos.

En conclusión, fueron muchos los comentarios de los internautas que no dudaron en resaltar la vida de lujos que le espera a París: “Una niña que no tendrá que preocuparse por echar agua al shampoo”; “Desde ya goza de lujos”; “No anda nada más ni nada menos que en Dior”; “Con semanas de nacida tiene todo lo que no he conseguido yo con 30 años”, y muchos más.