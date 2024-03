Seguidores de Westcol no solo amenazan periodistas: exreina paisa denunció hostigamientos

En el pasado, hubo rumores de que Westcol y Valeria Giraldo podrían haber sido pareja - crédito redes sociales

Westcol sigue dando de qué hablar y no por la condena que recibió Aida Merlano, su novia, ni por las cifras que recolecta en sus transmisiones en vivo día tras días por medio de las diferentes plataformas, sino por hechos irregulares que inclusive lo llevaron a recibir un fallo en su contra por parte de la Corte Constitucional.

Los motivos detrás de la sentencia del alto tribunal habrían incluido, primero, que sus seguidores, incitados por comentarios que él ha hecho en sus streams, han amenazado. Segundo, sostuvo discursos de discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ+, por lo que tuvo que disculparse.

“Normalmente para nosotros hacer chistes es muy normal, hacer chistes negros, pesados, es muy normal y no sentimos menos, pero después de que hubo todo este problema a mí me escribieron familiares, amigos, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me hicieron entender un punto de vista que yo no entendía, entonces me tocó ponerme en la posición de la persona detrás de la pantalla (...) La cagué re duro y pues la idea es que tomemos consciencia de esto, a lo bien, y que vean que entendí y que estoy arrepentido”, comenzó diciendo el influencer en sus disculpas públicas.

Sin embargo, el primer asunto no ha sido resuelto. Juanita Gómez, periodista de Semana, habló con Infobae Colombia acerca de lo que habría padecido por cuenta del creador de contenido digital.

“Ha sido difícil, tanto en lo personal y emocional, por el impacto que genera el hecho que pongas atención y destaques como noticias, que son importantes, y son relevantes, se termine convirtiendo en un peligro que, al final, te termina llevando, incluso, a que te amenacen de muerte (...) por visibilizar personas y supuestos creadores de contenido que comparten mensajes violentos y discursos de odio. El que debería estar intimidado es ese personaje, al que la Corte Constitucional falló en contra, y no un periodista que está hablando de ese tema”, expresó la comunicadora.

No obstante, la polémica no se detuvo, sino que se extendió aún más durante el fin de semana, cuando Valeria Giraldo, de quien se dijo en el pasado que habría tenido un romance con Westcol, también denunció haber sufrido de hostigamientos por plataformas digitales.

La ex Miss Medellín, que además ha rivalizado fuertemente con Aida Victoria en X (antes Twitter), reaccionó a la condena de la barranquillera con un dardo. “Cada quien tiene lo que merece”, indicó.

Por esas palabras, el influenciador se refirió a ella de manera despectiva en su transmisión. “Cuando yo vi ese tweet de la Miss Medellín, yo dije, esta pelada tiene problemas mentales. Que vieja tan tapada de la cabeza. Esa pelada es estúpida, tiene problemas. A esa mujer ya nadie la quiere en Colombia”, aseguró el paisa.

Inmediatamente, sus seguidores la acribillaron en redes. “Ya sabemos dónde vamos a llegar el combo de 70 está activo y cuida a tu novio”, le escribió una persona identificada con el usuario de X @lyan_aL77; “Ojo, parcera”, le dijo el usuario @Agudelo07_, quien también puso un video de un hombre con un fusil; “Cuidadito en la calle no vaya ser que te fulminen ese pecho”, añadió otro usuario con el alias de @jonxtan_; “Ay, amor, no se deje ver”, aseveró @MiguelG83174197.

Giraldo, respondió con un comunicado de Mustafa y Asociados, la firma de abogados que la representa, en la que menciona que se radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en contra del antioqueño, además de “manifestar profundo rechazo e indignación frente al grave caso de hostigamiento e injuria perpetrado” por él.

Asimismo, en el texto se lee que “se ha contratado a un grupo forense especialista en T.I. para realizar las investigaciones e indagaciones necesarias a efectos de identificar e individualizar a los usuarios que desde sus redes sociales han amenazado directamente a Valeria Giraldo Toro y de esta forma coadyuvar a las autoridades para la judicialización de los responsables. Varios seguidores del señor Villa fueron debidamente identificados y denunciados igualmente ante el ente investigador”.