Ana Gabriel desmintió rumores de su concierto en Montería que habían relacionado con el Clan del Golfo: “Ahí estaré”

Ana Gabriel puso fin a los falsos rumores que buscan empañar la legalidad de su concierto en Montería (Córdoba), programado para el 15 de junio de 2024. Es de recordar que existe una presunta vinculación del empresario del espectáculo con el Clan del Golfo, que habría filtrado la negociación para supuestamente lavar dinero.

La artista mexicana aseguró que las noticias que han circulado en las que se menciona que su presentación fue cancelada son una total mentira: “Sí, me voy a presentar. Soy de palabra y ahí estaré”.

“Comunicado: me dirijo a todos para informarles que lo que vean en las redes acerca del show de Montería, (Colombia), es completamente mentira. Como les menciono aquí, ustedes me conocen .Yo voy a dar ese show sin fallarles. Gracias por creer en mí”, escribió la cantante en su Instagram.

La intérprete de Simplemente amigos, Quién como tú y Cosas del amor habló en persona a través de un video que grabó para dirigirse a su público en Colombia y desmentir lo que se viene especulando sobre su presentación en la capital cordobesa. “Están circulando en Internet una serie de montajes. Debo decirles que no deben creer en nada de lo que se publique sobre esa fecha”, pidió la cantante.

Posteriormente, puso nombre como respaldo a la calidad y buen actuar de su equipo de trabajo. “Primero que nada, tengan la plena confianza de que la empresa con la que yo me asocio es una empresa seria con la vengo trabajando años y me han demostrado su calidad de trabajo, honradez y seriedad en Colombia, a nivel Latinoamérica y el mundo”, aseguró poniendo su experiencia y trayectoria artística como garantía.

Ana Gabriel dio la cara

Ante las supuestas noticias en las que se informó que el espectáculo de la artista mexicana programada para el 15 de junio en Córdoba, Montería, ella misma salió a desmentir esa información, dando su palabra de que no hay nada oscuro ni ilegal detrás de su gira.

“Segundo, en mis más de 50 años de trayectoria he sido disciplinada, correcta y honesta en mis cosas, no se espanten, no crean en nada, ahí los veo. Besos”, concluyó la cantante de 68 años de edad.

En medio de la gira de celebración de los 50 años de carrera artística, la cantautora mexicana Ana Gabriel anunció fechas de conciertos en Colombia. Se presentará en cinco ciudades del país, que son Montería, Bucaramanga, Cali, Villavicencio y Neiva, a partir del mes de junio del 2024.

¿Qué pasó con el show de Ana Gabriel en Montería?

La polémica y supuesta cancelación de la fecha inició debido a las sospechas que recaen sobre Juan Fernando Díaz Paba, conocido como “Juanchito Díaz”, un empresario vinculado a círculos políticos y sociales de alto perfil.

Díaz, cuya empresa Juanchito Díaz Eventos S.A.S. Fue establecida a principios de 2023, ha sido objeto de investigaciones por posibles conexiones con el Clan del Golfo, una organización criminal de gran poder en el país que supuestamente lava dinero a través de diversos negocios comerciales.

Según los documentos judiciales de la Fiscalía General de la Nación, revelados por el medio independiente Vorágine, existe una posible relación entre las actividades empresariales de Díaz y operaciones de lavado de dinero para el Clan del Golfo. Se sugiere que el empresario habría estado involucrado en actividades extorsivas en varios municipios de Córdoba a favor de la mencionada organización criminal.

No obstante, pese a las acusaciones, tanto Díaz como su abogado, Carlos Darío Pérez, han negado cualquier implicación en actividades criminales, atribuyendo los señalamientos a persecuciones políticas.

Los testimonios en contra del empresario de eventos y el seguimiento sobre sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo han generado incertidumbre sobre la procedencia del dinero para la organización del concierto de Ana Gabriel en Montería, programado para el próximo 15 de junio de 2024.

Las dudas se intensifican con las declaraciones de antiguos combatientes del Clan del Golfo, que lo relacionan directamente con actividades de lavado de dinero y la compra de ganado para el Clan del Golfo.

Sin embargo, la artista involucrada declaró que todo es falto y que ella da su palabra, además de asegurar que su presentación continúa firme.