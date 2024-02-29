La multa de tránsito más cara de Colombia es diez veces mayor que dar grado cero de alcoholemia

Los tipos de infracciones de tránsito se dividen en seis ramas - crédito Colprensa

A pesar de las múltiples campañas de concientización y la instalación de puestos de control que buscan crear consciencia en los conductores, en Colombia se siguen registrando casos en los que han sido detenidos ciudadanos manejando bajo el efecto del alcohol, lo que pone en peligro no solo su vida, sino la de los demás actores viales.

Por ejemplo, en el fin de semana del 24 y 25 de febrero, en Bucaramanga fueron capturados dos conductores que, según el director de Tránsito de esta ciudad, Carlos Bueno, era claro que habían consumido bebidas embriagantes. Sin embargo, esto no pudo ser comprobado porque en ambos casos los sujetos se negaron a presentar la prueba de alcoholemia e intentaron agredir a los agentes de tránsito.

“Esta persona, aparte de la infracción que ya se le aplicó por 55 millones de pesos, se estaba negando a que su vehículo fuera inmovilizado. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional que lo está deteniendo”, afirmó Carlos Bueno al respecto.

Desconociendo las normas, estos conductores terminaron recibiendo una multa superior a la que hubieran sido merecedores si se confirmaban que estaban conduciendo ebrios, ya que negarse a practicar la prueba de alcoholemia es la multa de tránsito más costosa actualmente en Colombia.

Por este comportamiento, los infractores fueron multados por $54′961.920, que es 10 veces mayor a dar positivo en grado cero de alcoholemia; sumado a esto, el vehículo les será inmovilizado y su licencia será suspendida.

“Los conductores que no accedan a que se les practique la prueba de alcoholemia serán sancionados con multa y la suspensión de la licencia de conducción entre 5 y 10 años. Así lo dispone la Ley 1548, que modifica el Código de Tránsito (Ley 769 del 2002) y la Ley 1383 del 2010″.

Además de manejar borracho, el ciudadano intentó agredir a los agentes de tránsito - crédito @AlcaldiaBGA/X

En Colombia, las multas de tránsito se dividen en seis ramas de manera alfabética, siendo la más grave la que se mide con la letra F.

Tipos de infracción de tránsito en Colombia

tipo A: 161.150.

tipo B: 321.839.

tipo C: 604.054.

tipo D: 1.207.762.

tipo E: 1.811.816.

TIPO F: 40.432.

Por su parte, en la infracción tipo F, que es dar positivo en prueba de alcoholemia, el valor a pagar por el infractor dependerá del grado que registre el etilómetro o el alcoholímetro.

La multa por conducir en estado de ebriedad va desde $3.435.120 hasta los $54.961.920 - crédito Ministerio de Transporte

Valor de la multa por dar positivo en prueba de alcoholemia

Para los infractores que han sido descubiertos por primera vez, dependiendo el grado de alcoholemia, el conductor recibirá una multa de entre $3.340.040 y $27.840.240; sumado a inhabilidad de su licencia por mínimo un año y máximo diez; de la misma forma, esta persona deberá realizar acciones comunitarias.

En caso de reincidencia, el infractor recibirá una multa de entre $5.220.045 y $41.760.360, suspensión de su licencia, mínimo por un año, y en caso de que el grado de embriaguez sea superior a tres, será totalmente cancelada.

Si el conductor es reincidente por tercera vez, la multa mínima será de $6.960.060 y máxima de $54′961.920; mientras que se inhabilitará su licencia solo si el grado de ebriedad es de cero, en caso de que sea superior será cancelada.

Cabe destacar que el pago equivalente a negarse a hacer la prueba de alcoholemia solo es alcanzado por los infractores que sean reincidentes por tercera vez y registren grado tres.