Expolicía que disparó a ladrones en Bogotá fue dejado en libertad: “La ciudadanía se defiende de los bandidos”

En la tarde del 20 de febrero, se registró un hecho de inseguridad en el barrio Santander, de la localidad de Antonio Nariño, en donde un hombre armado ingreso a un restaurante para perpetrar un robo; sin embargo, un expolicía que se encontraba en el lugar terminó disparándole a este sujeto y a su acompañante, que permanecía afuera del establecimiento.

Los dos señalados criminales murieron, y a pesar de la indignación de la ciudadanía en el lugar, el exuniformado fue arrestado mientras continuaba un proceso investigativo en el que las autoridades determinarían cómo se registraron los hechos.

24 horas más tarde, en la tarde del 21 de febrero, Noticias RCN informó que el ciudadano que disparó en contra de los criminales había sido dejado en libertad, puesto que los fiscales que tomaron el caso determinaron que había actuado bajo legítima defensa.

En diálogo con Infobae Colombia, el concejal y abogado penalista, Angelo Schiavenato, entregó su postura personal y profesional sobre este hecho, remarcando que no había motivo para que el exuniformado continuara capturado.

“Podemos decir que el concejal predijo y se cumplió, porque así es el derecho de predicciones cuando uno conoce y es profesor de derecho penal, sabe que no podían privar de la libertad a ese hombre porque no cumplía con los elementos para que le establecieran una medida de aseguramiento, porque al final de cuentas, lo que demuestra este proceso es que no hay un elemento de conducta punible, que es antijuricidad formal porque hay una causal de justificación”.

Sumado a esto, Schiavenato afirmó que este proceso era positivo y remarcaba porque la ciudadanía debía confiar de nuevo en la justicia.

“Eso hay que decirlo, lo logramos, la ciudadanía en conjunto se defiende de los bandidos, respetemos a nuestras instituciones, confiemos en los jueces, en los fiscales y en nuestra policía. Ellos están para meter a la cárcel a los bandidos, para que se pudran en la cárcel y no para privar de la libertad a ciudadanos de bien que se defienden dentro del marco legal”, afirmó el concejal Schiavenato.

Schiavenato ya había afirmado las razones por las que el expolicía sería liberado

Antes de que se confirmara la noticia, el concejal Schiavenato, en diálogo con Infobae Colombia, había asegurado que en este caso no había posibilidad de que el ciudadano no fuera liberado, resaltando que debido a que los ladrones estaban armados con pistolas, esto convertía el hecho en una legítima defensa con fuerzas iguales.

“Aunque no hay uso de la legítima defensas privilegiada, nosotros seguimos teniendo el artículo 32, y una de las causales de justificación de la conducta punible, es la ausencia antijuricidad formal que es la legítima defensa, aunque la legítima defensa privilegiada sea en lugar de habitación o en vehículo, en este caso existe uso de legítima defensa por guardar una proporción respecto a la del ataque”.

Para que la ciudadanía entendiera más a fondo la legítima defensa, el concejal afirmó que a diferencia de lo que habían afirmado otras personas, el expolicía había priorizado salvar su vida de los criminales.

“En ese momento no está en peligro solo el patrimonio económico, estamos frente a la vida, porque lo amenazan como un arma de fuego, él repele el ataque de la misma manera como lo atacan. Si a mí me atracan con un arma de fuego puedo responder bajo la misma proporcionalidad, si a mí me están atracando con una pistola de agua y yo le disparó por supuesto que no hay proporcionalidad; si me atracan con un cuchillo y yo le disparo en la cabeza no es proporcionalidad, pero es que aquí hay toda la proporcionalidad porque era un ataque inmediato y la reacción es inmediata y es proporcional con un arma de fuego”, puntualizó Schiavenato.