James Rodríguez y sus berrinches: así fueron sus salidas abruptas en el fútbol internacional

En equipos como Bayern Munich y el Al Rayyan de Qatar, James Rodríguez no se sintió cómodo y se fue, lo mismo que pasaría en São Paulo - créditos Al Rayyan / São Paulo FC / Reuters

James Rodríguez se encuentra al borde de despedirse del São Paulo, conjunto con el que lleva solo seis meses de trabajo, no se ha consolidado como titular y en el inicio del 2024 no disputó ningún encuentro, al punto de que no viajó con el equipo a la Supercopa que ganó ante Palmeiras.

La versión de que el colombiano rescindiría su contrato, ante la falta de minutos y problemas físicos, se asemeja a otras situaciones polémicas que vivió en otros clubes y provocaron su salida, algo que afectó su carrera al punto de que no volvió a ser tenido en Europa.

Sumado a eso, el mediocampista debe encontrar un equipo rápido o resolver sus problemas en São Paulo de cara a la convocatoria de la selección Colombia, ya que si no suma minutos para marzo, lo más probable es que no aparezca en los amistosos contra España y Rumania en Europa.

Las pataletas de James

Quien fuera uno de los jugadores de mayor proyección en el mundo, pasó a ser un hombre con un serio problema de estabilidad en los clubes por los que pasa, un hecho que empezó en el Bayern Munich, pues el colombiano se estaba convirtiendo en pieza clave para los alemanes.

Sin embargo, el colombiano le reveló a Daniel Habif en 2020 que la razón para irse en 2019 fue porque “los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ‘qué estoy haciendo aquí con este frío”.

James Rodríguez estuvo dos años en Bayern Munich, entre 2017 y 2019, a préstamo proveniente de Real Madrid - crédito Hannibal Hanschke/REUTERS REUTERS

La otra “pataleta” se dio en el Al Rayyan, una de las decisiones más polémicas que James Rodríguez tomó para su carrera porque significaba su despedida de Europa por un país con poca tradición futbolística, mucho dinero de por medio y un bajo nivel en el que jamás se acomodó pese a que duró un año, entre septiembre de 2021 y 2022.

La razón para que el colombiano le dijera adiós al Medio Oriente se debió a un tema aparte de lo deportivo: “La cultura qatarí es muy difícil. La vida. Fue un país al que fue difícil adaptarme. Ustedes saben que, en el fútbol, todo el mundo al tomar el baño se quita todo y me decían asustados que eso no se podía hacer… Allá todos comen con la mano y eso para mí también fue difícil. Todo el mundo mete la mano y come, me lo pasaban así y prefería no comer. Están locos”.

James Rodríguez no pudo continuar en el Al Rayyan porque jamás se adaptó a la cultura y tradiciones en Qatar - crédito @jamesdrodriguez/X

La sorpresiva salida de Olympiacos

El otro equipo fue en Olympiacos, conjunto al que arribó en septiembre de 2022, tuvo buenas presentaciones y parecía que estaba consiguiendo ese nivel que lo llevó al Real Madrid en 2014, pero una vez más se incomodó en la institución y todo sería por diferencias con los directivos de la institución.

A comienzos de abril de 2023, el jugador renunció al cuadro griego porque, al parecer, algunos dirigentes consideraban que el futbolista ganaba un salario muy alto para lo poco que había aportado en siete meses, según el diario AS, sumado a que el técnico Michel González, con el que tuvo una buena relación, se fue unos días antes.

Después de que James Rodríguez saliera de Olympiacos, pasó cuatro meses desempleado hasta su firma con el São Paulo en agosto de 2023 - crédito @Super_League_GR/X

Lo ocurrido en Olympiacos se asemejaría mucho a la situación actual en São Paulo, con la diferencia de que la posible salida de la institución se daría por mutuo acuerdo, pero con diferencias por la falta de minutos, la lenta recuperación y que no se encontraría con el mismo nivel de años anteriores.